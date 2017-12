Mobily s Androidom prišli do Barcelony

Do Barcelony sa ako každý rok prišli výrobcovia mobilných telefónov predviesť. Všetci veľkí hráči predstavili niekoľko noviniek, ktoré predurčujú smerovanie sektora v tomto roku.

BARCELONA. Spoločnosť Google, ktorá je známa najmä vďaka svojmu internetovému vyhľadávaču, predstavila podľa našich očakávaní na výstave Mobile World Congress v Barcelone prvý mobilný telefón s vlastným operačným systémom Android. Na trh by sa tieto telefóny mali dostať najskôr v lete.

Za systémom Android, ktorý priamo konkuruje zabehnutým operačným systémom Symbian a Windows Mobile od Microsoftu, stojí vyše tridsať firiem z brandže. Sú medzi nimi mobilní operátori ako T-Mobile či Telefónica či výrobcovia mikročipov a mobilných telefónov.

iPhonu chcú všetci konkurovať

Okrem prvého takzvaného Gphonu predstavili renomovaný výrobcovia mobilov množstvo noviniek, niektoré z nich chcú priamo súperiť s iPhonom od Apple. Ich výrobcovia však stavili nie len na dizajn, ale aj na funkcie, na ktoré si už Európania zvykli. A to aj pri lacnejších mobiloch.

Hoci sme neočakávali nástupcu iPhonu, dočkali sme sa niekoľkých jeho silných konkurentov. Dá sa teda povedať, že iPhone bol v tomto prevratným mobilom. Vyprovokoval totiž takmer všetkých veľkých výrobcov, aby sa viac zamerali na dotykové ovládanie bez špeciálneho pera.

Jedným z očakávaných konkurentov iPhone je určite model Xperia od Sony Ericssonu. Hoci tento švédsko-japonský výrobca ponúka mobily s dotykovým displejom niekoľko rokov, až Xperia je plne pripravená na ovládanie prstami. Doteraz nebolo ovládanie mobilov Sony Ericssonu prstom také pohodlné, ako pri iPhone. Xperia je zároveň prvým modelom Sony Ericssonu s operačným systémom Windows Mobile. Sony Ericsson doteraz využíval len systém Symbian.

Ďalšími novými konkurentmi iPhonu sú Samsung F490 a F700, ktorý ma rovnakú konštrukciu ako Xperia. Na prednej srane má len veľký displej a po vysunutí do strany sa dostane používateľ k plnohodnotnej klávesnici. Tá je vhodná najmä pre manažérov a pre ľudí, ktorí nahradili notebook špičkovým mobilom. Z Ázie prišiel na výstavu aj výrobca mobilov LG, ktorý proti iPhonu postavil model KF700.

Silnou zbraňou týchto modelov proti iPhonu je plná klávesnica ako na počítači, ktorá sa dá vysunúť do strany. Okrem toho je k dispozícii vysokorýchlostné pripojenie k internetu cez HSDPA a HSUPA prípadne aj Wi-Fi, navigácia GPS a troj- alebo päťmegapixelový fotoaparát.

Nokia stavila na navigáciu

Najsilnejšia značka medzi mobilmi Nokia priniesla do Barcelony niekoľko noviniek, no konkurenta iPhonu zatiaľ nepostavil. Fínsky výrobca sa zameral na navigáciu a predstavil niekoľko modelov z tohto segmentu. Zaujalo nás, že sa medzi novinkami objavili modely označené číslami 6210 alebo 6220. Modely s týmto označením sa totiž predávali pred niekoľkými rokmi. Novinky sa od starých modelov odlišujú prívlastkom Navigator v prípade 6210 a Classic v prípade 6220.

Nokia zrejme pripravuje mobil podobný iPhonu, no v Barcelone ho nepredstavila. Novinárom však už vlani v auguste predviedla v krátkom videu ukážku zariadenia, ktoré by na ovládanie využívalo len dotykový displej. Predstavitelia spoločnosti sa zároveň netajili tým, že by okopírovali spôsob ovládania od iPhonu.

Na výstave vystavuje aj Motorola, pri ktorej je stále otázne, či príde aj na budúci rok. Mobilná divízia spoločnosti, ktorá sa zmieta v problémoch a možno skončí, nepriniesla na výstavu nič prevratné.

Od stavieb k mobilom

Zaujímavosťou výstavy je, že do mobilného biznisu sa dostávajú aj firmy, ktoré pôsobia v úplne odlišných segmentoch. Je to napríklad spoločnosť JCB, ktorý sa venuje výrobe žeriavov a iných stavebných strojov. Na výstave predstavila vysoko odolný mobilný telefón určený práve pre robotníkov, ktorý s ich strojmi pracujú na stavbách. Druhým takýmto výrobcom je Garmin, ktorý vyrába GPS navigátory a v Barcelone predstavil nüviphone. Vstup Garminu na trh mobilných telefónov sa dal očakávať, keďže mu postupne z výnosov uberajú výrobcovia mobilov. Tí sa totiž po hudobných prehrávačoch a fotoaparátoch v mobiloch zamerali na GPS navigáciu.