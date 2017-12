ASUS ponúkne úspornejšie dosky pre počítače

Nové základné dosky z dielní spoločnosti ASUS sú vybavené technológiou, ktorá citeľne znižuje spotrebu domácich a kancelárskych počítačov. Výrobca uvádza, že pri nízkej záťaži dokáže technológia ušetriť viac ako 80 percent energie, ktorá je určená pre nap

11. feb 2008 o 16:20 Milan Gigel, (mg, asus)

ájanie procesora.

Elektronický čip - ktorý je srdcom technológie EPU - monitoruje energetické požiadavky procesora a v závislosti od jeho záťaže vylaďuje výkon, na ktorý je nastavený regulátor napätia obsluhujúci procesor. Znamená to, že pri nízkom odbere sa regulátor prepne do energeticky efektívneho režimu s nižším výkonom a pri rastúcich požiadavkách sa energetický profil plynule mení na najvhodnejší pre danú záťaž. To sa prejavuje na nižšej spotrebe počítača v režimoch s nízkou záťažou.

Cieľom tejto technológie je vyzbrojiť moderné procesory napájacím modulom, ktorý by vhodne dopĺňal technológie, ktoré sú v súčasnosti pre úsporu energie používané. Súčasťou technológie je aj vynovená aplikácia AI Gear3, ktorá používateľa informuje o tom, koľko energie technológia ušetrila.