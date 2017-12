Mobily so systémom Android debutovali v Barcelone

11. feb 2008 o 14:55 SITA

BRATISLAVA. Prvý mobilný telefón s operačným systémom Android debutoval dnes v Barcelone na jednom z najväčších svetových telekomunikačných kongresov, informoval Google. Spoločnosť verí, že Android sa stane dominantným operačným systémom pre mobilné telefóny, ktorým má zabezpečiť kvalitnejšie využívanie internetu. "Vidíme niekoľko spoločností, ktoré prezentujú, ako bude Android fungovať v ich technických zariadeniach," uviedol hovorca Google Barry Schnitt na výstave Mobile World Congress. Spoločnosť uviedla 34-člennú skupinu nazvanú Open Handset Alliance, ktorá v novembri minulého roku vyvinula systém Android. Tvorili ju aj spoločnosti China Mobile, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, Telefónica, LG a eBay. Prototypy Androidu dnes predstavili firmy ARM, Marvell, Texas Instruments, Qualcomm, NEC a ST Microelectronics.

Ak sa Android stane priemyselným štandardom, umožní to podľa analytikov spoločnosti Google stať sa kľúčovou hráčkou vo výskume mobilných telefónov a umožní jej to získať odmeny za reklamu. Prvý mobilný telefón so systémom Android má prísť na trh v druhej polovici tohto roku.