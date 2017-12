Čo sa deje v Activisione

11. feb 2008 o 12:49 Ján Kordoš

Taktiež sa nás Activision chystá zavaliť sťahovateľným obsahom k úspešným značkám ako Guitar Hero III a Call of Duty 4 a v neskoršom období k nám zavíta Madagascar 2 vytvorený na motívy filmu od spoločnosti Dreamworks. Keďže Activision vlastní práva na Jamesa Bonda, tohtoročná jeseň bude patriť aj agentovi s označením 007, pričom hra by mala vyjsť súbežne s novým filmom. Detaily budú oznámené neskôr. Medzi ďalšie hry, o ktorých nič nevieme (teda až na to, že budú... a budú úplne super), ale potešia. Tak napríklad pokračovanie Spider-Mana je jasnou stávkou na istotu a svojou troškou do superhrdinského kolotoča prispeje aj Raven Software s pokračovaním akčného titulu s prvkami RPG Marvel: Ultimate Alliance. A napokon sa dočkáme aj dvoch dielov z hudobnej série Guitar Hero. Čo, kedy a ako – to je otázka na Activision.

Teraz však na trochu smutnejšiu notu. Konzolové porty (Xbox 360 a Playstation 3) strieľačky Enemy Territory: Quake Wars sú v pláne, avšak vývojárske duo Splash Damage a id Software zatiaľ neuvoľňuje žiadne informácie, takže dátum vydania je veľkou neznámou a veríme, že nebudeme čakať príliš dlho, pretože PC verzia je v predaji už dostatočne dlho. Ak sa tešíte na Wolfensteina, môžete sa tešiť aj naďalej, avšak žiadne informácie k tomuto projektu, na ktorom pracuje Raven Software, uvoľnené neboli a zrejme tak skoro ani nebudú. Je teda otázne, akú váhu prikladajú vývojári tomuto projektu, keďže zatiaľ neuverejnili žiadnu konkrétnu informáciu, čo pri oznamovaní tisíc plus jedného pokračovania pri tak známom mene zabolí. Nech je to akokoľvek, Activision plánuje riadny atak, z čoho vyťažíme určite iba my, hráči.

Zdroj: PR