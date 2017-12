Nokia otvorila v Rumunsku závod, ktorý nahradí kapacitu v Bochume

Fínska Nokia otvorila v pondelok v rumunskej Kluži závod, ktorý bude vyrábať mobilné telefóny a súčiastky do nich pre Európu a ďalšie krajiny.

11. feb 2008 o 23:51 TASR

Bukurešť. Fínska Nokia otvorila dnes v rumunskej Kluži závod, ktorý bude vyrábať mobilné telefóny a súčiastky do nich pre Európu, Blízky východ a Afriku. Do rumunského závodu by sa mal presťahovať aj celý výrobný program, vrátane techniky, z nemeckého Bochumu.

Nokia do klužského závodu investovala 120 miliónov EUR, v prepočte vyše 4 miliardy SKK, a do konca roka sa počet jeho zamestnancov zvýši na 1 200.

V Bochume protestovalo v nedeľu asi 4 000 osôb proti zámeru vedenia fínskeho koncernu zrušiť závod, pričom príde o prácu všetkých jeho vyše 2 600 zamestnancov. Demonštranti stáli vedľa seba plece pri pleci a vytvorili živú reťaz, ktorá bola dlhá vyše 4 kilometre.

Fínsku investíciu však privítali v Rumunsku, ktoré sa pokúša zastaviť vlnu vysťahovalectva. Po páde komunizmu oputilo krajinu asi 2 milióny jej obyvateľov, väčšina z nich odišla za lepšie platenou prácou do západnej Európy po roku 2000.

V utorok sa stretnú predstavitelia zamestnancov nemeckého závodu s predstaviteľmi Nokie, aby diskutovali o jeho budúcnosti.

Nokia tvrdí, že mzdové náklady v Rumunsku sú len desatinou nákladov na pracovnú silu v Nemecku. Priemerný hrubý príjem pracovníka závodu v Kluži bude 219 EUR. Ich príjem bude nižší než je teraz priemerná mzda v krajine.

Nokia podpísala dohodu, že závod bude v krajine prevádzkovať 30 rokov; za to dostane niektoré daňové úľavy.

Informovala o tom agentúra AP.