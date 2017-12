Yahoo sa asi rozhodne dnes

Americká internetová spoločnosť Yahoo zrejme dnes oficiálne oznámi svoje rozhodnutie o budúcnosti spojenia s firmou Microsoft. Uviedla to agentúra AP s odvolaním sa na zdroj blízky rokovaniu.

11. feb 2008 o 9:00 (čtk)

SAN, FRANCISCO, WASHINGTON.

Wall Street Journal v sobotu zase napísal, že vedenie internetovej spoločnosti Yahoo je odhodlané odmietnuť ponuku na prevzatie. Firma Microsoft je ochotná za Yahoo zaplatiť 44,6 miliardy dolárov (vyše 1 bilióna korún), čo predstavuje 31 dolárov za akciu.

Suma sa zdá predstaviteľom Yahoo silno podhodnotená. Internetová spoločnosť sa údajne nebude zaoberať nižšou ponukou než 40 dolárov za akciu.

Analytici sa domnievajú, že Microsoft by mal v prípade, ak vedenie Yahoo ponuku odmietne, ďalšie možnosti. Mohol by napríklad zvýšiť svoju ponuku. Zdroje uvádzajú, že Microsoft chce ponuku zvýšiť na 35 dolárov za akciu. Ďalšou možnosťou je, že sa Microsoft obráti priamo na akcionárov. Tento rizikový krok by však súčasne znamenal, že Microsoft by sa musel pokúsiť vylúčiť z desaťčlennej správnej rady jej súčasných členov.