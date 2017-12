Cez internet sa bojí nakupovať každý ôsmy obyvateľ EÚ

Osmina Európanov sa ešte stále bojí nakupovať cez internet. Používanie internetu však rastie a prístup k nemu má čoraz viac ľudí. Počítačové vírusy však stále zostávajú nemalým problémom. Vyplýva to zo správy Eurostatu vydanej pri príležitosti piateho Dňa

10. feb 2008 o 18:10 SITA

BRATISLAVA 8. februára (SITA) - bezpečnejšieho internetu, ktorý bude 12. februára. Cieľom dňa, ktorý organizuje Európska sieť bezpečného internetu Insafe, je poučiť všetkých používateľov o bezpečnostných hrozbách, ktoré na nich číhajú v sieti.

Podľa štatistík súvisiacich s internetom si v roku 2005 objednalo služby, alebo tovary na internete 24 % občanov EÚ vo veku od 16 do 74 rokov, kým o dva roky neskôr to už predstavovalo 30 %. Spomedzi 27 členských krajín únie najradšej cez internet nakupovali Dáni (55 % údaj je z roku 2006), Holanďania (55%), Švédi a nakoniec obyvatelia Veľkej Británie (obidve krajiny po 53 %). Najmenej spomínané služby využívali Bulhari a Rumuni (po 3 %) a obyvatelia Litvy (6 %). Slováci na tom boli o čosi lepšie, keďže cez internet za minulý rok nakúpilo 16 % z nich. Eurostat ďalej uvádza, že v roku 2006 si 12 % Európanov od 16 do 74 rokov cez internet nič neobjednalo, pretože majú strach poskytnúť údaje z kreditnej karty a iné osobné údaje neznámemu subjektu. Rovnaké obavy trápia 8 % Slovákov.

Počítačové vírusy sú v EÚ ešte stále aktuálnym problémom. V roku 2007 zasiahol vírusový útok štvrtinu všetkých Európanov, čo im prinieslo stratu dát, alebo času. Najčastejšie sa na podobné problémy sťažovali obyvatelia Litvy (41 %), Slovinska (35 %) a Malty (34 %). Vírusové útoky boli najmenej časté v Českej republike (7 %). Estónsku (15 %) a Švédsku (16 %). Spomedzi Slovákov sa s vírusom popasovala o čosi menej ako štvrtina (22 %).