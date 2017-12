Hitachi chce zdvojnásobiť produkciu plaziem

10. feb 2008 o 14:09 SITA

TOKIO 8. februára (SITA, Reuters) - Japonská spoločnosť Hitachi plánuje od apríla tohto roka zdvojnásobiť svoju výrobnú kapacitu plazmových obrazoviek na 2,4 mil. oproti súčasným 1,2 mil. obrazovkám. Najväčší japonský výrobca elektroniky by mal taktiež v budúcom fiškálnom roku, ktorý začína 1. apríla, predať 2,1 mil. plazmových a LCD televízorov, čo by predstavovalo nárast v porovnaní s 1,7 mil. televízorov, ktoré by mal podľa prognóz predať v aktuálnom finančnom roku.

Japonská firma týmto sleduje zvýšenie predaja plazmových panelov konkurenčným výrobcom televízorov a zároveň zvýšenie ziskovosti. Spoločnosť taktiež zamýšľa odkúpiť od domáceho konkurenta Fujitsu 4,6-percentný podiel v ich spoločnom podniku a získať v ňom úplnú kontrolu. Zmluvné podmienky predaja však zatiaľ nezverejnili.

Hitachi je štvrtým najväčším výrobcom plazmových televízorov na svete za japonským rivalom Matsushita Electric Industrial, ktorý je výrobcom obchodnej značky Panasonic, juhokórejskými spoločnosťami Samsungom a LG Electronics. Jeho podiel na rýchlo rastúcom trhu LCD obrazoviek za prvých deväť mesiacov minulého roka predstavuje 0,7 %, zatiaľ čo konkurenčný Samsung sa na tomto trhu podieľa 18,2 % a Sony 15,1 %.