Barcelona čaká, či príde Android

11. feb 2008 o 0:00 Ivan Kahanec

Vo vyššej triede mobilných telefónov bude navigácia tento rok štandarda neprekvapí ani v lacnejších.

BRATISLAVA. Satelitná navigácia GPS bude v tomto roku pre mnohých fanúšikov technic­kých noviniek dôvodom na výmenu starého mobilného telefónu za nový. A nielen pre nich.­ Navigácia by sa totiž mala objaviť vo väčšom množstve tohtoročných modelov ako vlani, pričom nie všetky telefóny s navigáciou budú patriť k tým najdrahším. Časť z nich by mala mať premiéru na najdôležitejšej telekomunikačnej výstave roka Mobile World Congress, ktorá sa koná od dnes do stredy v španielskej Barcelone.

Výstava známa z minulých rokov ako 3GSM je zvyčajne pre výrobcov mobilov dôležitejšia ako napríklad marcový Cebit v nemeckom Hannoveri či CES v Las Vegas, ktorý sa konal v januári.

Novinky z Barcelony sa na trhu objavia v priebehu roka, niektoré ešte do letných prázd­nin, iné zrejme až na Vianoce. Na vianočnej akcii mobilných operátorov teda môžu majitelia drahších paušálov čakať mobil s GPS aj za zhruba šesťtisíc korún.

Megapixelov zrejme nepribudne

Podobné a ešte aj nižšie ceny pre topklientov budú mať na Vianoce špičkové fotomobily, ktoré vytlačia z trhu lacné kompaktné fotoaparáty.

Vlani prišli na trh telefóny s fotoaparátmi, ktoré ponúkali rozlíšenie päť megapixelov a Samsung uviedol prvý model s optickým priblížením. Všetky ostatné modely na trhu ponúkajú len nekvalitný digitálny zoom. Na kongrese v Barcelone sa očakávajú prvé tohtoročné modely Nokie či Sony Ericssonu s optickým zoomom.

Netreba naopak čakať na modely s vyšším rozlíšením ako päť megapixelov. Skôr sa dočkáme toho, že dnes alebo zajtra predstavia výrobcovia lacnejšie modely s piatimi megapixelmi.

iPhone 2 nebude

Popri tom, ako budú výrobcovia predstavovať mobily s navigáciou a kvalitnejšími fotoaparátmi, by mohol Google prekvapiť a už teraz predstaviť prvý telefón s operačným systémom Android. V kuloároch sa špekulovalo o modeli Omni z dielne HTC, ktorý by mal byť prvým s týmto operačným systémom. Google chce totiž už začiatkom leta vyrábať mobily s Androidom a výstava v Barcelone je vhodným podujatím na predvedenie prototypov.

Čo zrejme v Barcelone neuvidíme, je iPhone2 od Apple. Prvý iPhone sa začal predávať vlani v júni a do Európy sa dostal až v novembri. Steve Jobs by navyše neprepásol lepšiu príležitosť, ktorou bola januárová výstava MacWorld.

Tento rok v Barcelone zrejme nepríde čas ani na predstavenie mobilov so zabudovanou digitálnou televíziou určenou na príjem pozemného vysielania DVB-H. Ak by predsa niektorý z výrobcov takýto telefón najbližšie dni ukázal, nebude to model určený na tento rok. V Európe nie je v súčasnosti veľmi rozšírené ani pozemné digitálne vysielanie pre bežné televízory, nieto ešte pre mobily.

Možno posledná výstava pre Motorolu

Tohtoročný Mobile World Congress by mohol byť posledným pre amerického výrobcu mobilov Motorola. Významný akcionár Motoroly Carl Icahn totiž tlačí na vedenie spoločnosti, aby vyriešila problémy stratovej divízie mobilných telefónov. Vedenie pripúšťa, že jedným z riešení je jej odpredaj.

Pre fanúšikov značky Motorola by to mohlo znamenať veľmi smutnú správu. Keď napríklad nemecký Siemens predal mobilnú divíziu spoločnosti BenQ, po krátkom čase sa telefóny BenQ-Siemens stratili z trhu. Iným riešením pre Motorolu je vytvorenie spoločného podniku so silným partnerom – tak ako to urobil Ericsson, keď sa spojil so Sony.