Kalifornský súd chráni anonymitu internetistov

Odvolací súd v Kalifornii rozhodol, že anonymní prispievatelia, ktorí na internetovej stránke Yahoo! uverejnili výsmešné útoky na šéfstvo istej floridskej spoločnosti, nemusia odhaliť svoju identitu.

10. feb 2008 o 20:40 (reuters)





Šiesty apelačný súd v Santa Clare zrušil predchádzajúce rozhodnutie nižšieho súdu, podľa ktorého by bývalá riaditeľka vo firme SFBC International Inc. smela žiadať od servera Yahoo! mená svojich kritikov. Proti pôvodnému rozsudku sa odvolal jeden z posmešníkov, ktorého netové meno obsahuje isté španielske citoslovce, no je známy ako „Doe 6“ – tak ho označuje žaloba, ktorú v roku 2006 podala Lisa Krinská z SFBC.

Navrhovateľka obviňuje Doa 6 - a deviatich ďalších prispievateľov do finančných stránok Yahoo! - z ohovárania, podvodu a ďalších priestupkov, ktorých sa údajne dopustili počas jej pôsobenia vo vedení SFBC. Odvolací súd potvrdil, že žalované výroky boli „nepochybne urážlivé a zhadzovačné“, nemožno ich však považovať za ohováranie, lebo rozhodne neobsahujú tvrdenia o nijakých faktoch.



Doe 6 má teda podľa súdu právo odvolávať sa na Prvý dodatok Ústavy, podľa ktorého sa každý smie vyjadrovať slobodne aj anonymne – v tomto prípade na internete. Spory o používanie pseudonymov v chatoch a diskusných skupinách (napr. investorských) sa vlečú už celé desaťročie. Vlani v júli sa ukázalo, že boss firmy Whole Foods Market Inc. John Mackey celé roky publikoval na stránke Yahoo! Finance pod vymysleným menom.

Podporoval obchodné stratégie svojej firmy a negatívne sa vyjadroval o konkurenčnom reťazci Wild Oats, ktorý sa jeho firma Whole Foods neskôr pokúsila odkúpiť.