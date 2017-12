Regulátor zverejnil technické podmienky pre štvrtého operátora

Telekomunikačný úrad zverejnil technickú prílohu k plánu využitia frekvenčného spektra pre pásmo 870 - 920 MHz, na ktorom by mohol pôsobiť štvrtý operátor na Slovensku.

8. feb 2008 o 10:55 Ivan Kahanec

Telekomunikačný úrad zverejnil technickú prílohu k plánu využitia frekvenčného spektra pre pásmo 870 - 920 MHz (870-876 MHz/915-921 MHz), na ktorom by mohol pôsobiť štvrtý operátor na Slovensku. Tieto frekvencie sú veľmi blízke tým, ktoré využívajú súčasní mobilní operátori. Neznamená to však, že by bolo možné na nových frekvenciách využívať súčasné GSM alebo 3G telefóny. Zrejme aj preto počíta, že operátor bude poskytovať najmä rýchle širokopásmové pripojenie na internet.

Príloha ustanovuje spôsob a podmienky využívania frekvencií, ktoré budú podľa plánu pridelené výberovým konaním najúspešnejšiemu uchádzačovi.

Frekvencie sú medzinárodne určené na zriaďovanie a prevádzku verejných sietí a poskytovanie služieb založených na širokopásmovej digitálnej technológii. To znamená napríklad vysokorýchlostný prístup na internet alebo iné dátové a hlasové služby. Cez vysokorýchlostné internetové pripojenie je možné uskutočnovať aj hovory a aj videohovory.

O nové frekvencie sa zrejme budú zaujímať aj súčasní operátori Orange a T-Mobile a prípadne ďalšie firmy. Súčasní operátori zatiaľ svoju účasť v tendri nepotvrdili nakoľko ešte nie sú známe jeho podmienky. O2 sa nateraz rozširovania zrejme zdrží, keďže len pred nedávnom získal pásma pre GSM (900 a 1800 MHz) a pre 3G (1900/2100 MHz). Penta, ktorá nepriamo pôsobí na českom trhu pod značkou U:fon, je tiež zdržanlivá ohľadne rozširovania svojho pôsobenia na Slovensko. V tomto mesiaci pritom plánuje spustiť virtuálneho operátora bez vlastnej mobilnej siete v Poľsku.



Výberové konanie začne zverejnením výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bude zverejnená vo úradnom vestníku, v jednom celoštátnom periodiku a informatívne na internete. Výzva bude obsahovať všetky informácie potrebné na to, aby sa záujemcovia mohli zapojiť do výberového konania. Predložené ponuky vyhodnotí výberová komisia a Telekomunikačný úrad vydá víťazovi povolenie. "Výberove konanie sa často mediálne označuje, ako výberové konanie na ďalšieho, štvrtého, mobilného operátora. Toto označenie vychádza z toho, že držitelia povolení na toto pásmo v zahraničí poskytujú služby, ktorými do istej miery konkurujú mobilným operátorom," napísal Telekomunikačný úrad vo svojej tlačovej správe.