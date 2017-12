Najočakávanejšie preteky + športy 2008

Vytvoriť zoznam najočakávanejších pretekov a športov zároveň je činnosť omnoho náročnejšia, než je to napríklad pri akčných tituloch alebo dokonca i adventúrach.

8. feb 2008 o 10:45 Ján Kordoš

Nie je to o tom, že by sa na našich obrazovkách žiadne rýchle kolesá netočili, ono za spomenutie toho totiž mnoho nestojí a skutočných hitov, do ktorých sa oplatí investovať je len niekoľko. Práve preto sme sa rozhodli spojiť automobilový žáner so športovým. Pri tých športoch sa toho mnoho popísať nedá dupľom, ale o tom neskôr. Poďme sa už radšej pozrieť, čože nás to v tento rok čaká a do ktorej káry sa oplatí sadnúť bez toho, aby sme sa obávali, že sa vybúrame hneď v prvej zákrute.

Burnout: Paradise

(X360, PS3 - január 2008)

Nemusíte nám to pripomínať, je to jasné. Burnout: Paradise od Criterion Studios je už vonku. Veľmi dobre to vieme, o niekoľko dní dostanete ako na podnose podrobnú recenziu, ale jeden z najočakávanejších titulov tohto roku spomenúť musíme už len preto, že vlastne ide o prvú bombu (zo všetkých žánrov bez výnimky) tohto roku, ktorú sa neoplatí prehliadať. Celá séria Burnout je založená na trochu iných princípoch: búranie predsa môže byť aj zábava a ak nebude príliš prihliadať na realitu, môžete rozbíjať autá každú minútu a výborne sa pri tom baviť. To sa Burnoutu doposiaľ darilo a ani prvé pokračovanie pre next-gen konzoly s podtitulom Revenge nebol zlým príkladom na ultimátnu zábavu. Okrem deštrukčného modelu zaujalo grafické spracovanie, dlhá trvanlivosť a hneď niekoľko zábavných módov. Pokračovanie prišlo hneď s niekoľkými zmenami.

Minulosťou je manuálny výber úloh, teraz sa ocitáte v meste Paradise City (ak vám do toho hrajú Guns ´n´ Roses s vypalovákom rovnakého mena, je to neopísateľne príjemný pocit), po ktorom sa voľne pohybujete, rovnako i po priľahlých oblastiach. Rozlohou to určite nie je taký maco ako napríklad Test Drive Unlimited alebo Just Cause, no základná myšlienka je splnená: máte plochu, po ktorej spočiatku blúdite a neskôr si užívate jednotlivé kaskadérske prejazdy. Okrem úloh (tie aktivujete na križovatkách, ide napríklad o tradičné preteky alebo nutnosť zdemolovať určitý počet protivníkov či predviesť niekoľko kúskov za určitý počet bodov...) totiž môžete hľadať zátarasy, bilboardy či skokanské mostíky, ktorých je na mape skrytých hojne. Arkádová zábava to však je riadne návyková, grafické spracovanie neskutočne podarené. Všetko bude podrobne vysvetlené v recenzii, avšak už teraz, po približne 10 hodinách čistého hrania sa dá s kľudným svedomím prehlásiť, že nie je dôvod nevstúpiť do raja.

Euro Truck Simulator

(PC - jún 2008)

Pre niekoho neskutočné prekvapenie, ale skutočne to myslíme smrteľne vážne. Český vývojársky tím SCS Software sa prezentuje budgetovými titulmi, avšak už dlhé roky nás teší sériou simulátorov kamiónov alebo ak chcete ťahačov. Pre drvivú väčšinu hráčov ide o nezáživnú záležitosť, o ktorú je zbytočné i pohľadom zavadiť, avšak koho to chytí, vie odpustiť mnohé chyby ako nie práve príťažlivú grafiku alebo podivne chovajúcu sa umelú inteligenciu ostatných vodičov. Hodiny presedené za volantom pri rozvážaní rôzneho tovaru na dlhých cestách sú však o niečom inom. Ďalší z rodiny simulátorov je práve Euro Truck Simulator (inak určite poznáte sériu 18 Wheels), ktorý sa konečne odbremení od tradičného umiestnenia do prostredia Severnej Ameriky (hlavná kúpna sila bola totiž práve tu) a tovar budeme prevážať od Ríma po Berlín alebo z Madridu do Prahy. A to dokonca na európskych kamiónoch, ktoré bežne poznáme z ciest. Tie by mali reflektovať všetky dôležité komunikácie v Európe, väčšie mestá by sa mali aspoň určitými budovami podobať na svoje reálne predlohy. Interiér každého z kamiónov bude prevedený do virtuálnej podoby s dôrazom na každý detail, všetky kontrolky budú funkčné – jednoducho výborný (aj keď budgetový) simulátor kamiónu.

Ferrari Challange

(PS3, Wii - február 2008)

Značka Ferrari je medzi motoristami posvätná a vzpínajúci sa kôň symbolom rýchlosti a športového ducha. Niet preto divu, že sa licencie na využívanie tejto značky získavajú pomerne obtiažne. Podarilo sa to štúdio 10tacle a rovnako aj vývojárom zo System 3 - a práev System 3 pripravuje zaujímavé preteky Ferrari Challange. O projekte nie je známe mnoho, skôr sú to čriepky, ktoré nás majú navnadiť, avšak nenápadnosť tomuto projektu nemusíme hneď zazlievať, pretože na kvalite sa to nemusí nijakým spôsobom odraziť. Na Ferrari Challange dokonca dohliada Bruno Senna (synovec Ayrtona, známeho pretekára F1): pozorne sleduje prácu na vytváraní modelov jednotlivých vozidiel a ich vlastností alebo napríklad i samotných tratí (tých bude zatiaľ 13 a pôjde o verné napodobeniny známych okruhov ako napríklad Monaco, Silverstone alebo Monza). Prím bude hrať samozrejme PS3 verzia, ktorá bude obohatená o skutočne zaujímavo vyzerajúce grafické efekty. Odrazy na všetkých možných povrchoch (od vozovky po súperove spätné zrkadlo) nás už nemusia hneď prekvapiť, ale hra to bude vraj sakramentsky krásna. Na výber by sme mali mať niekoľko desiatok kusov automobilov (30 na začiatku, ďalšie sa objavia na PS Store a môžete si ich stiahnuť) pokrývajúcich začiatky éry dominancie tejto značky až po súčasnosť. Nebudú chýbať ani kabrio verzie alebo starší veteráni, pričom autori nezabúdajú ani na pohľad spoza volantu, takže sa môžeme tešiť na precízne vypracované prístrojové dosky. Bez vypnutých asistentov (ideálna stopa, brzdenie...) pôjde o verný simulátor s dôrazom na dokonalé skrotenie každého z tátošov. Chýbať nebude ani multiplayer určený pre 16 hráčov.

Gran Turismo 5 Prologue

(PS3 - jar 2008)

Značky GT sa vo svete predalo už okolo 50 miliónov kusov, čo by ste na prstoch určite nespočítali a ak ste o tejto známej sérii ešte nepočuli, môžete sa hanbiť. Nemusíte vlastniť konzolu Playstation, Gran Turismo je pojem medzi všetkými hráčmi a nový diel (skôr by sme ho mohli nazvať predkrm pred skutočným piatym dielom) toho ponúkne dostatok na to, aby sme boli vo vytržení. Tam, kde na Xboxe uraduje Forza, kraľuje na PS Gran Turismo. Vydanie pre európsky trh zatiaľ oficiálne oznámené nebolo, v Japonsku je hra už voľne dostupná (a v prestížnom magazíne Famitsu získala hodnotenie 39/40!) a všetci si ju užívajú. Americký trh sa dočká behom niekoľkých mesiacov a my zo Starého kontinentu len čakáme. A čakať je skutočne na čo, veď posúďte sami, čo nám okrem realizmu, kvalitného dizajnu a prepracovaného modelu chovania sa vozidiel Gran Turismo 5 Prologue ponúkne.

Multiplayer je určený až pre 16 hráčov, ktorí môžu jazdiť na jednej trati, čo je na konzolové projekty nevídané číslo a už sa tešíme na súboje plechu na plech. Výber vozidiel bude istotne pestrý, v pláne je niečo cez 60 automobilov, pričom vyberať si samozrejme budeme zo skutočných značiek ako napríklad Audi, Nissan, Ferrari (po prvýkrát v hre) alebo Mitshubishi. Nový fyzikálny model by mal až nebezpečne priblížiť k realite, pričom každé vozidlo bude mať špecifické vlastnosti, ktoré odhalíte bez väčších problémov, takže výber vozidla, ktoré vám bude vyhovovať, nebude jednoduchý. Na výber bude síce len zopár tratí (Suzuka, Londýn, Eiger Nordwand...), avšak každá z nich je vymodelovaná do najmenších detailov a nepôjde o žiadnych trpaslíkov, ktorých by ste mali pokoriť behom minútky. Po prvýkrát sa v hre objaví aj pohľad z kokpitu vozidiel a pri puntičkárstve tvorcov z Polyphony Digital sa už teraz môžeme tešiť na reálne vyzerajúce prístrojové dosky so všetkými fungujúcimi kontrolkami. Animáciám pohybom šoféra bol taktiež venovaný obrovský priestor a každý pohyb (či už rúk pri jazde alebo celý pohyb tela pri replayoch) bude hodnoverný. Ak sa budete nudiť, stačí si zapnúť GT TV, na ktorej budú bežať online preteky a môžete sledovať ostatných a učiť sa na ich chybách. Podpora vibrácií nového Dualshocku 3 je taktiež v pláne a pripomínať, že to celé bude vyzerať nádherne, zrejme netreba. Galéria a videá hovoria jasnou rečou. Bez akéhokoľvek preháňania pôjde zrejme o najlepší závodný titul tohto roku – a to ide len o predkrm pred skutočným piatym dielom!

Midnight Club: Los Angeles

(X360, PS3 – marec 2008)

V Rockstare sa nepracuje len na GTA IV, ale pobočka v San Diegu už niekoľko mesiacov pripravuje najnovší diel Midnight Clubu, ktorý nás už podľa názvu zavedie do známej americkej metropole, ktorá bude obrovská rozlohou, avšak každý kút do hry prevedený nebude, pôjde skôr iba o známe miesta, aby sme sa mohli v otvorenom svete podľa nich orientovať. Po uliciach sa budú preháňať aj civilné vozidlá, pričom v závislosti na dennej (alebo skôr nočnej) dobe sa bude meniť hustota vozidiel a cez deň tak na prázdne cesty určite nenarazíte. V obrovskom meste sa budeme orientovať pomocou detailného GPS, takže zablúdiť by sme nemali. Hra bude obsahovať skutočné modely vozidiel, ktoré dokonca budeme môcť aj čiastočne demolovať, no až tak horúce to nebude, pretože voz úplne zničiť nemôžeme a po nedarenom preteku ho behom chvíle opravíme. Lenže po výstupe z garáže už nepôjde o takého nablýskaného tátoša ako pred „operáciou“ a niektoré plechy budú matnejšie. Zaujímavo vyzerá pohyb kamery pri zatáčaní, kedy sa aj ona nakláňa do strán, čo by nám malo pomôcť k pocitu obrovskej rýchlosti. Dokonca sa chystá aj pohľad spoza volantu, čo je pri tejto akčnejšie ladenej sérii zaujímavá zmena. Ďalej bude fungovať známy princíp „blikania“ z Test Drive Unlimited, keď svetlami zablikáte súperovi a týmto spôsobom buď prijmete jeho výzvu na pretek alebo mu ju vy dáte. Z toho vyplýva, že podpora multiplayeru je braná so všetkou vážnosťou.

Motorm4x

(PC – marec 2008)

Prvotina skúsených českých vývojárov združených pod názvom The Easy Company možno vyzerá možno obyčajne, ale my jej v kútiku duše veríme, že zaujme minimálne hrateľnosťou. Motorm4x sme vám v minulosti podrobne predstavili, tak si to poďme celé zopakovať. Preteky to nebudú klasické, akých je na hernom trhu neúrekom. Je síce pravda, že ovládať budete vozidlá (celkovo ich bude 10, kvôli licencii však nepôjde o skutočné značky, ale ich napodobeniny s vymyslenými názvami), avšak žiadne série pretekov, ktoré si aktivujete priamo v menu, sa nekonajú. K dispozícii dostanete tri rozsiahle prostredia: Alpy, Aljaška a skalnatá púšť. Žiadne vyznačené trate, žiadny pevný štart a cieľ, máte pred sebou obrovské prostredie a je len na vás, kam sa s vybraným vozidlom vyberiete. Podľa slov tvorcov bude prejdenie z jedného konca na druhý trvať niekoľko desiatok minút. Nikto vám nepovie, že sa musíte vybrať po poľnej ceste, ktorá je síce bezpečná, ale zároveň i dlhšia. Môžete zatočiť volantom a doslova sa vybrať „na hríby“ a snažiť sa prechádzať pomedzi stromy. Tento systém nenápadne pripomína Test Drive Unlimited, preteky taktiež založené na otvorenom svete. Je síce pravdou, že TDU bolo zamerané primárne na multiplayer, ale voľnosť bola príťažlivá i pre jedného hráča.

Mohli ste si jazdiť po šírom svete a v prípade, že ste mali chuť a náladu na nejaký pretek, našli ste si na mape niektorý z nich a nič vám nebránilo vo vyhrávaní. Podobný systém používa aj Motorm4x, kde sa však multiplayeru nedočkáme a všetko je podriadené atraktívnej kariére, ktorá by nám mala zabrať približne 15 hodín. Preteky off-roadov budú štruktúrované medzi tradičné schémy ako jazda na čas, okruhy alebo hľadanie najkratšej cesty, kde nebude pevne stanovená trať a musíte si zvoliť vlastnú. Model finančného odmeňovania v prípade úspechov pri plnení úloh a následného odomykania nových vozidiel, úloh a prostredí, je všetkým dobre známy. Vieme, že funguje, tak sme radi, že sa vývojári nepokúšajú o žiadne špeciálne novinky. Podľa obrázkov je vidieť, že Motorm4x nevyzerá vôbec zle (5000 druhov stromov, dynamická tráva...) a sme zvedaví, na akých PC sa bude hra obstojne hýbať. Určite bude nutné hru vyladiť aj pre slabšie stroje, keďže ide o zaradenie medzi budgetové edície. Jazdný model však nebude úplne arkádový, pôjde o zdravý stred medzi simuláciou a arkádou – vozidlá budú mať aj špecifický model poškodenia.

Race Driver: GRID

(PC, X360, PS3 - jún 2008)

Známa značka TOCA je v rukách Codemasters spoločne s Colinom McRae spätá s kvalitnými pretekmi. Colin nás žiaľ bohu minulý rok opustil, a preto je dosť možné, že sa v tento rok s novými rely pretekmi nedočkáme (teda aspoň veríme, že vydavateľ nebude chcieť na tom ryžovať), preto sa musíme uspokojiť s Race Driverom s podtitulom GRID. Sériu TOCA sme nespomínali len tak pre zábavu. Licencia vypršala, závody to bolí kvalitné, tak sa nám tieto preteky pretransformovali nielen pod nové meno, ale dokonca aj s mierne odlišným systémom. V minulosti sa vsádzalo na príbeh (ktorý však bol... no... pamätáte si na film Dni Hromu?) sprevádzaný obrovským množstvom druhov vozidiel. Jazdiť sme mohli na formulách alebo ťahačoch, tried bolo skutočne mnoho prikláňanie sa skôr k reálnejšiemu spôsobu jazdenia než k arkáde, spravilo sérii dobré meno. Ale dosť už o minulosti. Race Driver: GRID sa vyberie skôr cestou, ktorú mu vyšliapal konzolový Project Gotham Racing – máme tu preteky v meste proti súperom, nakupujeme si vlastné vozidlá a všetko to má typický charakter, no ako už býva zvykom, plyn sa pritlačí a ručička sa otočí smerom k realite, takže arkádové besnenie neprichádza do úvahy. Všetko by však nemalo byť len o zbieraní vozidiel a vyhrávaní, tvorcovia nám chcú na obrazovky priniesť dokonalý zážitok z jazdy, nie rýchly sled úloh. Mali by sme pocítiť rivalitu medzi jednotlivými jazdcami, obrovskú rýchlosť a adrenalín pri prejazde zákrut na hrane. Mala by to byť (doslova podľa tvorcov) dráma spojená s agresivitiou a búračkami. Čo si presne máme pod tým predstaviť, je bez hrateľnej ukážky bezpredmetné, ale niečo nám nahovára, že tu sa bude hrať na atmosféru. Len aby nešlo len o plané sľuby.

Z pretekárskeho denníčku je to zrejme aj všetko, respektíve ohľadom konkrétnych titulov, o ktorých vám vieme napísať aj niečo iné, než že budú a hlavnú úlohu tam budú zohrávať práve autá. Šušká sa napríklad o druhom MotorStorme, ktorého zablatenú kapotu by sme radi znovu videli. S mnohými prídavkami pre prvý diel vydávanými na PS Store ide konečne o plnohodnotný titul, s ktorým sa dá vyblázniť riadne. A že sa objaví v tento rok sa nám zdá reálne, ale nič sa však oficiálne nevie. Taktiež je nepísaným pravidlom, že každý rok nám na dvere zaklope nové Need for Speed. Aké bude v tento rok, zatiaľ netušíme, ale akonáhle dostaneme akékoľvek informácie, určite sa k vám dostanú. Taktiež nás teší, že svoju Formulu 1 chystá možno Electronic Arts, keďže získali meno Hamiltona a Sony už licenciu nemá. Dá sa teda očakávať príchod tohto kolotoču na všetky platformy. Nikto nepovedal, že sa nedočkáme nejakého Nascaru. A keby sme mohli takto veštiť ešte chvíľu, očakávali by sme napríklad (aj keď len v kútiku duše a skôr ide o naše prianie) pokračovanie Rallisport Challange alebo nejaké poriadne rely. Je toho dosť, no ide skôr o varenie vody ako hodnoverné informácie.

Čo sa týka športových titulov, tu je situácia úplne jasná. Ako každý rok, aj tentoraz sa dočkáme hokeju, futbalu, golfu, amerického futbalu a basketbalu od EA Sports. Veríme, že si tentoraz dajú záležať aj na PC verziách, ktoré boli jednoducho odfláknuté na rozdiel od konzolových, kde sa napríklad hokej hral jedna báseň. Hokejovú konkurenciu by sme privítali, o futbalovú sa nám s najväčšou pravdepodobnosťou postará Pro Evolution Soccer. Okrem toho dostaneme aj nejaký ten futbal od EA k blížiacim sa Majstrovstvám Európy (UEFA Euro 2008) a veľké nádeje vkladáme aj do arkádového FIFA Street 3, ktorý pôsobí skôr komixovo uletene ako reálne simulácia. Ale ako relax to možno ujde. Medzi ďalšími športmi by sme možno privítali nejaký ten box – zatiaľ je v pláne len arkádový FaceBreaker (znovu od EA), ale situácia sa možno otočí. A keď sme pri tom Electronic Arts, pozrieme sa ešte aj na pole, kde nemá žiadny vplyv – na tenis. Minuloročnou jednotkou sa jednoznačne stal druhý diel Top Spinu, ktorý bol oproti tretiemu Virtua Tennisu jednoducho kvalitnejší, hrateľnejší, uveriteľnejší, krajší a vydržali sme pri ňom až do momentu, kedy nám vypršal termín review verzie. Tento rok tomu zrejme nebude inak, ale to sa dozvieme už čoskoro, ale okrem tradičných rečí, že to bude celé super, budeme tu mať známe mená, mnoho vlastností na vylepšovanie, dokonalú grafiku a podobne, toho veľa nevieme. Na športových hrách sa toho mnoho vymyslieť nedá, preto len takto v skratke.

Týmto článkom sa končí špeciálne vydávanie prehľadov najočakávanejších hier tohto roku, ktoré ste nikde inde nenašli v tak rozsiahlej podobe ako u nás. Veríme, že sa vám to čítalo dobre, našli ste si niekoľko svojich favoritov, na ktorých sa budete tešiť, pretože rok 2008 vôbec nevyzerá byť slabším ako minulý.