UPC mení logo, služby aj ceny

Telekomunikačný operátor zredukuje počet internetových služieb zo siedmich na tri: chello small, chello medium a chello large.

8. feb 2008 o 8:00 (hr)

BRATISLAVA. Spoločnosť UPC chystá od pondelka viacero zmien. Plánuje oznámiť rebranding značky, ktorú znázorňuje otvárajúci sa kvet s lupeňmi v odtieňoch modrej farby.

Podľa informácií SME, UPC zmení aj ponuku služieb internetu zo súčasných siedmich na tri: na chello small, chello medium a chello large. Spoločnosť sľubuje aj nižšie ceny a vyššiu prenosovú rýchlosť. Small bude za 450 korún s rýchlosťou do 2048/256 kb/s, chello medium za mesačný paušál 650 korún s rýchlosť do 10/1 Mb/sa a chello large za 950 korún s rýchlosťou do 20/2 Mb/s. K službám medium a large sú aj tri verejné IP adresy.

Zmeniť sa majú aj ceny za digitálnu televíziu, ktoré sa majú priblížiť k cene za káblovú TV s podmienkou viazanosti. Zmeny denníku SME potvrdil hovorca UPC Jaroslav Kolár.