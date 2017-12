SMS súťaže môžu vyjsť draho

Predtým, ako sa zapojí používateľ mobilu do súťaže, mal by si overiť, koľko ho to bude stáť.

8. feb 2008 o 0:00 Ivan Kahanec, (ik)

Písmo: A - | A + 5 0 BRATISLAVA. Čitateľka Zuzana dostala pred pár dňami SMS správu z čísla 915, ktorá ju nabádala, aby poslala SMS správu na skrátené číslo a mohla by vyhrať relaxačný pobyt v Tatrách. Zapojenie do kvízu však nie je zadarmo. Odoslanie SMS správy na skrátené číslo 77xx síce vyjde len zhruba na tri koruny, no spätná SMS z čísla 7779 stojí takmer 24 korún. Ak má súťaž viac kôl, môže sa zapojenie do nej výrazne predražiť. Mobilní operátori sa od týchto súťaží dištancujú, lebo ich neorganizujú a teda zo zákona ani nezodpovedajú za obsah SMS správ. Svojim klientom odporúčajú, aby sa prv informovali na ich infolinke, koľko SMS správy od organizátora súťaže stoja.