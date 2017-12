Celkom 15 000 žiakov sa môže zapojiť do projektu Bezpečne na internete

Celkom 500 vyškolených učiteľov a 15 000 detí má možnosť zapojiť sa do projektu s názvom Bezpečne na internete, ktorý na Slovensku pripravuje spoločnosť Microsoft a Tatra Banka. Cieľom projektu je naučiť deti používať internet bezpečne a upozorniť ich na

7. feb 2008 o 17:24 TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - hrozby, ktoré môžu na mladých ľudí na internete číhať.

"Práve s nekonečnými možnosťami, ktoré má internet, súvisia aj mnohé hrozby. Dnes ešte nie je bezpečné využívanie internetu ukotvené v učebných osnovách, aj preto vznikol takýto projekt," skonštatoval v dnešnej diskusii generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Róbert Šimončič. Po absolvovaní programu dostanú deti certifikát.

Medzi najčastejšie činnosti detí na internete patria on-line hry, surfovanie či komunikácia. Výskumy však hovoria o tom, že iba málo detí vie, ako sa chrániť pred hrozbami, ktoré im pri tom hrozia. Ide napríklad o kybernetické šikanovanie, tzv. predátori teda ľudia, ktorí používajú internet na to, aby nahovorili deti na osobné stretnutie, o narušovanie súkromia, ktoré môže vzniknúť dôsledkom vypĺňania rôznych on-line dotazníkov či prezeranie nevhodných obsahov.

Štátna tajomníčka ministerstva školstva Bibiana Obrimčáková skonštatovala, že spôsoby ochrany proti nebezpečenstvám internetu je potrebné zakotviť aj do nového školského zákona. Deti by sa tak v rámci mediálnej výchovy mali učiť rozlišovať jednotlivé médiá, zaoberať sa všestrannosťou internetu a jeho možnosťami v oblasti komunikácie či poznávať hry aj z pohľadu nebezpečenstva.

Ochrana detí však spočíva aj na pleciach rodičov. Psychologička Petra Scheberová v diskusii uviedla, že deti by pri používaní internetu mali mať jasne stanovené pravidlá. Dôležité je, aby sa rodičia so svojimi deťmi rozprávali o tom, čo robia na internete. "Ak dieťa dostane zákaz, je potrebné, aby mu rodič zdôvodnil, prečo ho dostal," vysvetlila Scheberová a dodala, že rodičia by sa mali snažiť deťom vytvoriť aj iné alternatívy voľnočasových aktivít, ako je internet.