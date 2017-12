Stránka Trenčína bola podľa naj.sk najnavštevovanejšia

Webová stránka mesta Trenčín bola podľa internetového portálu naj.sk najnavštevovanejšou stránkou miest a obcí na Slovensku v roku 2007. TASR dnes o tom informoval Peter Uher z kancelárie primátora. V roku 2007 si ju pozrelo viac ako 600.000 návštevníkov,

7. feb 2008 o 11:30 TASR

Trenčín 7. februára (TASR) - čo predstavuje v porovnaní s rokom 2006 nárast o viac ako 33 percent.

Medzi najpopulárnejšie ciele záujemcov patria okrem hlavnej informačnej stránky webkamery, databáza kultúrnych podujatí, úradná tabuľa či kontakty na úrady a inštitúcie. "Veľkú sledovanosť dosahuje aj minuloročná novinka, rubrika Otázky a odpovede, vďaka ktorej našlo odpoveď na svoju otázku od 1. marca do konca roka 2007 už 598 návštevníkov stránky. Po projekte elektronickej úradnej tabule, vďaka ktorej sa trenčianska stránka stala jedným z príkladov transparentných samospráv, je to ďalší krok smerom k budovaniu lepšieho vzťahu s občanmi a kvalitnejšej informovanosti," uviedol Uher. Smerovanie mesta v tejto oblasti podľa Uhera potvrdzuje aj prvá tohtoročná novinka, ktorou je sprístupnenie webového geografického informačného systému (GIS) portálu na webe. Jeho súčasťou by sa v budúcnosti mala stať napríklad aj technická mapa mesta Trenčín.

Mestská stránka dostala nový vzhľad v roku 2005. Od tejto zmeny obsadzuje v štatistikách popularity medzi mestami a obcami popredné priečky. Podľa primátora Branislava Cellera je dôkazom kvality stránky aj pravidelné úspešné umiestnenie v súťaži Zlatý erb. V roku 2007 získalo mesto tri ceny. "Našou prioritou je zavedenie ďalších on-line služieb, ktoré budú šetriť čas, peniaze a nervy občanom pri získavaní informácií a vybavovaní záležitostí spojených s mestským úradom," načrtol primátor mesta Trenčín Branislav Celler.

