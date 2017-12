Test odolnosti Samsungu M110: vydržal veľa, no takmer tri tony ho zmohli

Pri našom teste odolnosti modelu M110 sme sa rozhodli simulovať reálne situácie, ktoré sa môžu pri používaní stať. Zároveň bolo našou snahou robiť testy v takom poradí, aby mohol telefón absolvovať ďalší test.

Teda aby sme ho nezničili skôr, ako chceme.

VIDEO: Upútavka na crashtest.

Mráz

Ako prvý test sme zvolili mrazničku, ktorý by podľa našich očakávaní nemal ovplyvniť záťažové testy a navyše, napríklad zostatková voda v telefóne by mohla tento test ovplyvniť. Voda by zmrzla a ľad by mohol zničiť citlivé obvody.

Test prebehol v mrazničke, ktorá udržiavala vnútri teplotu zhruba -18 stupňov Celzia. Takéto teploty sa na Slovensku veľmi často nevyskytujú a teda môžeme vyhlásiť, že ak telefón test zvládne, nemusíte sa obávať, že by neprežil mrazivú noc zabudnutý v snehu.

M110 pobudol v mrazničke spolu asi 22 hodín a pred testom sme batériu naplno nabili. Po asi štrnástich hodinách sme mohli telefón ešte stále prezvoniť, no o dve a pol hodiny neskôr to už nebolo možné. O ďalších asi päť hodín sme telefón vybrali z mrazničky. Bol vypnutý, čo vysvetľovalo, prečo sme sa na neho nemohli dovolať. Bez ťažkostí sme ho však zapli a uskutočnili sme hovor. Telefón bol stále výrazne podchladený, na čo reagoval hlásením o takmer vybitej batérii. Reproduktor aj mikrofón ostali nepoškodené. Displej telefónu síce reagoval pomaly, no netrpel nedostatkom starších LCD displejov, ktoré pri nízkej teplote nezobrazovali nič. To spôsobovali zamrznuté tekuté kryštály. Po pár minútach pri izbovej teplote sa už zdalo, že sa displej vracia do normálu. Na tele telefónu sa kondenzovali kvapky vody, no pod krytom displeja sme žiadne nenašli. Telefón sme nechali zapnutý a počkali sme kým bude jeho teplota na úrovni izbovej.

Dá sa teda povedať, že samotný telefón v mrazničke nezmrzol a bol plne funkčný aj pri takto nízkej teplote. Problémom bola len batéria, ktorá rýchlo stratila energiu. Asi po dvadsiatich minútach nemal telefón na dotyk teplotu pod nulou, mal o niečo menej ako bola izbová teplota. Pod krytom displeja bolo sucho a rýchlosť displeja bola taká, ako pred testom. Asi po hodine mimo mrazničky bol ukazovateľ batérie na 100 percentách a telefón nám potom ešte vydržal niekoľko dní bez nabíjania.

Verdikt: Zima mu neuškodí.

Odolnosť displeja

Ďalším naším testom bolo zisťovanie odolnosti proti poškrabaniu kľúčmi. Ide o bežnú situáciu, keď sú kľúče a telefón v jednom vrecku. Najcitlivejším miestom je v tomto prípade kryt displeja.

Vzali sme preto kľúč a pokúsili sme sa spraviť ryhu na kryte displeja. Pri použití bežnej sily sme na displeji nezaznamenali žiadne škrabance. Jemné škrabance sa objavili až vtedy, keď sme kľúč poriadne pritlačili až sa kryt displeja ohýbal. Pri jednom z pokusov sa nám podarilo zadrapiť tak, že vznikol krátky bez problémov viditeľný škrabanec. Treba však vziať do úvahy, že pri bežnom nosení telefónu vo vrecku by taký tlak zrejme nepôsobil.

Zrejme ani pri nosení v krabici s náradím by nedošlo k výraznejšiemu poškrabaniu displeja. Jemné šrámy by sa zrejme objavili, no neovplyvnili by čitateľnosť displeja.

Verdikt: Displej nepoškrabete len tak.

Pády

Test, ktorý podľa nášho predpokladu nebude mať vplyv na funkčnosť a odolnosť telefónu. Bežne totiž padajú aj neodolné telefóny a zväčša pády prežijú. Aj preto nás neprekvapilo, že si telefón pády zo schodov z rôznej výšky takmer nevšimol. Jeho telo dobre tlmilo pády a ani výrazne neposkakoval. Jediné, čo sme po niekoľkých pádoch zo schodov zaznamenali bolo, že na dopadových rohoch bol plast jemne otlačený a vypadol nám kryt skrutky. Ten sme neskôr našli.

Pády sme robili skôr preto, aby sme ukázali, že tento bežný jav zvládne telefón bez problémov aj pri dopade na tvrdý povrch.

Odolný telefón by však mal prežiť aj situáciu, keď vypadne spolujazdcovi z auta pri vyššej rýchlosti. Telefonovanie za volantom je u nás zakázané a preto nepredpokladáme, že by čitatelia MOBIL.SME.SK za volantom telefonovali.

Test prebiehal tak, že sme sa rozbehli na parkovisku na rýchlosť vyše 60 kilometrov za hodinu a telefón pustili z ruky. Telefón sa pri páde vypol, no hneď sa nám ho podarilo naštartovať. Pri tomto teste padol za obeť hlasitý reproduktor, čiže telefón už neprehrával melódiu a iba vibroval. Stalo sa tak zrejme preto, že telefón dopadol na asfalt hranou, ktorá je k reproduktoru najbližšie. Táto hrana aj bola mierne odretá a pri dopade vypadli dva gumené kryty skrutiek, ktoré držia telefón pokope.

Verdikt: Bežným pádom odolá.

Tlak

Tento test začal ešte pred pádom za jazdy. Nie je totiž neobvyklé, ak používateľ na telefón po páde na zem stúpi. Telefón sme mali na pevnej podložke a stúpil na neho človek s váhou niečo vyše 90 kíl. Ako sme predpokladali, telefón sa len zašpinil od topánky a fungoval ďalej. Preto sme pritvrdili a vyšli s telefónom a autom na parkovisko.

Tlak na telefón budeme zvyšovať postupne a počas testu budeme používať mestské auto Nissan Micra 1.2 s hmotnosťou do pol druha tony. Nechceli sme telefón zničiť, ale overiť jeho odolnosť pri bežnom aute. Prvý test predstavuje situáciu, keď šoférovi vypadne telefón z vrecka pri nastupovaní a nevšimne si to. Následne po telefóne prejde zadným kolesom. Prejazd zadným kolesom sme z pozície vodiča zaznamenali, no telefón si to ani nevšimol.

Druhý test simuloval situáciu, keď telefón používateľovi vypadne na cestu v meste a cez telefón prejde auto. V meste nejazdia autá veľmi rýchlo a vyššia rýchlosť znamená kratšie zaťaženie, čiže sme zvolili prejazd rýchlosťou cca 30 kilometrov za hodinu. Telefón sa na ceste po prejazde ani nepohol a neobjavili sme na ňom okrem špiny žiadne poškodenie. Riadne fungoval a bolo z neho možné volať.

Ani ďalší test neovplyvnil funkčnosť telefónu a ani ho nepoškodil. Test spočíval v pomalom prejdení telefónu predným kolesom auta. Telefón sme položili pred predné koleso a pohli sme sa. Ako je vidieť aj na videu, autom sme chvíľu na telefóne stáli a potom z neho zišli.

Keďže sme dovtedy nedokázali autom telefón pokoriť, rozhodli sme sa na telefóne pretočiť predné kolesá. Telefón pri teste vyletel spod kolesa, udrel do podlahy auta a celkovo odletel asi tri až štyri metre. Po tomto teste bola zadná strana, ktorá bola otočená na dlaždice, výrazne poškrabaná. Keby bol telefón otočený opačne, nebolo by dobre vidieť na displej. Na zadnej strane je však objektív fotoaparátu, ktorý bez problémov prežil a nemá ani škrabanec.

Verdikt: Prejazdu autom do mesta telefón odolal.

Voda

Test vodou mal pri M110 svoje špecifiká. Do vody sme totiž nakoniec potopili tri telefóny, dva zelené varianty a jeden čierny. Prvý zelený telefón, ktorý prešiel všetkými testmi, bol už po prejazdoch autom čiastočne poškodený, no zrejme by mu nepomohlo ani to, keby nebol. Po ponorení do vody v pohári sa totiž telefón hneď vypol a ako sme zistili, prenikla do neho voda. To isté sa nám však stalo aj s novým nepoškodeným zeleným telefónom. Vysvetlenie je však jednoduché. Prvé, že tento telefón ani nemá byť odolný proti potopeniu pod vodu. Druhé, že výrobca vylepšil konštrukciu a dosiahol, že telefón potopeniu do pohára odolá. Tak sa aj stalo, keď sme do pohára potopili čiernu novšiu verziu telefónu. Veselo zvonil a vibroval aj pod vodou. Avšak test pod tečúcou vodou zvládol tak čierny ako aj zelený variant.

Treba dodať, že starší zelený variant by zrejme po vyschnutí nabehol a dal by sa ďalej používať. Tvrdí to aj zástupca Samsungu Peter Makai.

Verdikt: Tečúca voda bez problémov, potopenie len novšia špecifikácia.

VIDEO: Kompletné video crashtestu (8:34 min).

Test v štýle búračov mýtov (Mythbusters)

Telefón sme po prejdení autom opäť opláchli vodou, čo problémy nespôsobilo, no ponorenie telefónu do pohára vody ho zrejme definitívne zabilo. (Aj keď sme sa nakoniec dozvedeli, že by to mohol rozchodiť.) Telo však bolo stále takmer nepoškodené a to nám nedávalo spávať.

Preto sme sa rozhodli dotiahnuť test odolnosti do extrému a namiesto bežných situácií nájsť niečo, čo telo telefónu neprežije.

Zašli sme teda na zastávku trolejbusov a podhodili telefón pod ťažšie zadné kolesá. Na zadnú nápravu krátkeho trolejbusu pôsobia zhruba tri tony. Trolejbus si síce telefón pod kolesom ani nevšimol, no silné zapraskanie telefónu nám dalo tušiť, že to nedopadlo dobre. Telefón na niektorých miestach podľahol tlaku a niektoré časti krytu sa zdeformovali. Najväčším problémom však bolo úplné popraskanie displeja. Prehnutý držiak SIM karty či posunuté konektory batérie by sa zrejme dali ľahko opraviť.

Vodič jedného z trolejbusov, ktorého sme vyrušili pri prestávke, si spomenul na situáciu spred niekoľkých rokov, keď niekomu spadol pod kolesá trolejbusu lacný mobilný telefón konkurenčnej značky. Telefón ostal bez šance, kryt tlak nevydržal a telefón nebolo možné ani opraviť.

Verdikt: Trolejbus ho zmohol

Rozobratie

Po testoch sme testovaný zelený telefón rozobrali. Bolo viditeľné veľké poškodenie displeja a pokrivené niektoré pliešky vnútri telefónu. Avšak kto by veľmi chcel, zrejme by bolo možné telefón opraviť, základná doska to prežila bez vážnejších poškodení. Lacnejšie by bolo kúpiť si nový telefón. Okrem toho sme v telefóne našli vodu.

Záver nechávame na čitateľoch, vychádzať sa však dá z verdiktov.