Mobilné telefóny nezvyšujú riziko vzniku rakoviny mozgu

Používanie mobilných telefónov údajne nezvyšuje riziko vzniku rakoviny mozgu. Tvrdí to japonská štúdia, ktorá sa ako prvá zamerala na vyžarovanie telefónu na jednotlivé časti mozgu.

6. feb 2008 o 14:50 SITA

BRATISLAVA. Vedci z tokijskej ženskej lekárskej univerzity skúmali používanie mobilného telefónu u 322 pacientov s rakovinou mozgu a 683 zdravých jedincov.

Zistili, že pravidelné používanie nemalo žiadny vplyv na vznik choroby. Rovnako skúmali aj rôzne typy telefónov. Nič však jednoznačne nepotvrdilo súvislosť medzi používaním mobilu a rakovinou. "Vďaka novším technológiám, ktoré máme k dispozícii, sme prišli k záveru, že nejestvuje spojenie medzi používaním mobilného telefónu a rakovinou mozgu. Týmto zistením sme prispeli ďalším argumentom pre vedcov, ktorí si myslia, že mobily nemajú škodlivý vplyv," uviedol vedúci výskumného tímu Naohito Yamaguči.

Štúdiu uverejnil britský časopis zaoberajúci sa vznikom rakoviny (British Journal of Cancer). Vedci skúmajú nepriaznivé pôsobenie rádiových vĺn na ľudský organizmus už vyše šesťdesiat rokov. Verejný záujem o túto otázku vzrástol, keď ľudstvo začalo vo veľkom používať mobilné telefóny.

Existuje množstvo štúdií, ktoré sa zaoberajú pôsobením mobilného telefónu na vznik rakoviny, no všetky to vylúčili. Ani jeden z najväčších prieskumov, ktorý trval desať rokov a uskutočnil sa na reprezentatívnej vzorke 420-tisíc ľudí, to nepotvrdil. "Žiadny výskum zatiaľ nepotvrdil škodlivé vplyvy mobilného telefónu, avšak nemôžeme si byť stopercentne istí, či nie je nebezpečné časté používanie mobilu. To sa ešte s určitosťou nepodarilo dokázať," povedal britský výskumník Lesley Walker.