Český O2 dáva klientom k dvojročnej zmluve videohovory zdarma

Každý zákazník, ktorý podpíše s operátorom O2 ČR novú zmluvu, či predĺži súčasnú na dva roky, bude môcť telefonovať, alebo videotelefonovať v rámci siete O2 a v pevnej sieti zdarma.

6. feb 2008 o 14:39 SITA

BRATISLAVA. Každý zákazník, ktorý podpíše so spoločnosťou Telefónica O2 Czech Republic v období od 12. februára do 31. marca tohto roku novú zmluvu, či predĺži súčasnú na dva roky, dostane možnosť telefonovať, alebo používať videohovory v mobilnej O2 sieti a v pevnej sieti zdarma. V závislosti od zvolenej tarify môžu zákazníci využívať bezplatné hovory štyri, alebo dvanásť mesiacov. Českej informačnej agentúre to v stredu povedal hovorca spoločnosti Martin Žabka.

Platí to i pre verných zákazníkov z radov živnostníkov a drobných podnikateľov. Noví zákazníci tohto typu však môžu pri splnení podmienok volať zdarma v rámci zmienených sietí až 18 mesiacov. "Chceme, aby si naši zákazníci bez obáv užívali slobodu komunikácie a mohli byť kedykoľvek v spojení so svojimi blízkymi. Prinášame im preto možnosť neobmedzeného volania v rámci našej siete. Ide o ďalší z radu výhod plynúcich z konvergencie mobilných a fixných služieb," uviedol riaditeľ marketingu pre rezidenčný segment spoločnosti Jan Karas.