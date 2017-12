Podrobnejšie o novom Battlefield: Heroes

6. feb 2008 o 12:36 Ján Kordoš

Hráči budú mať taktiež viac zdravia, zbrane nebudú až tak účinné a dokonca si budeme môcť zvoliť medzi pohľadom z vlastných očí alebo z kamery umiestnenej za hráčom. Vývojári taktiež potvrdili rozsiahlejšie zaradenie RPG prvkov, všetko však bude spracované jednoduchou formou, takže napríklad po úspechu dostane lepšiu helmu alebo iný diel oblečenia. Na výber dostaneme tri triedy: obyčajný vojak, rýchlo pohybujúce sa komando alebo ťažká pechota. Zo začiatku bude k dispozícií len 15 schopností jednotlivých tried, no ku koncu roku by sa ich počet mohol vyšplhať až na 50ku. A čo je na tom najlepšie, Battlefield Heroes bude prístupné úplne zdarma. Stiahnete si klienta a kompletnú verziu hry a hráte. Všetko bude zaplatené z in-game reklamy, pričom tvorcovia z EA DICE vopred hovoria, že reklama nebude nijakým spôsobom rušiť pri hraní.

Zdroj: Shacknews