Juiced 2: Hot Import Night - horúce noci s dievčaťom odvedľa

Časy ohúrenia z béčkového filmu Rýchlo a Zbesilo a následného herného Undergroundu sú už dávno za nami. Aj tvorcovia nekonečných sérií z Electronic Arts pochopili, že je nutné sa vydať trochu iným smerom, než jazdenie v noci na krikľavých autách za spriev

6. feb 2008 o 20:57 Ján Kordoš

Juiced 2: Hot Import Nights je krokom o niekoľko rokov späť. To je fakt číslo jedna, ktorý si uvedomíte okamžite po spustení hry. Arkádový model vám udrie do nosa v priebehu prvej zákruty, ktorú vyberiete neskutočným šmykom. Autá sa chovajú ako besné, pretekári sú tvrdí ako sľuda a auto si postupne zlepšujete a olepujete samolepkami ako deti nálepkami zo žuvačiek skrine. Preteká sa v noci, zvolíte si úlohu, splníte ju a ide sa ďalej. Postupujete do vyššej súťaže, získavate nové vozidlá, nové vylepšenia a takto sa to vlečie od začiatku až do konca. Ako bonus tu máme vsádzanie sa s inými jazdcami (kto pretne cieľovú pásku skôr) alebo DNA systém jazdca, ktorých charakterizuje vás podľa štýlu pretekania. Áno, to je všetko, máme tu americké káry so zadným náhonom, japonské žihadlá i európskych miláčikov. Juiced 2: Hot Import Nights na prvý pohľad pôsobí ako riadne spackaná práca nehodná čo i len pohľadu, avšak realita je tak trochu iná, hoci sa to tak nemusí zdať. Ono totiž platí staré známe, že to, čo fungovalo v minulosti, funguje aj teraz a nech je ten námet akokoľvek priblblý, otrepaný a detský, vstanete od hry po niekoľkých hodinách a neľutujete to. Zvrzať Juiced 2 len za to, že to proste je iba arkáda, by bolo priblblé, otrepané a detské zas od nás. Poďme však úplne od začiatku.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

A na začiatku nás čaká v ponuke Kariéry vytvorenie vlastného hráča. Editor postavy má už kdejaká hra a Juiced 2 v tom vôbec nezaostáva a ponúka pomerne komplexné editačné nástroje, takže niekto si vytvorí drsného chlapíka, iný polonahú slečnu a tamten (alebo tamtá) dokonca pri troche snahy obraz samého seba. Nie, že by to malo reálny vplyv na hranie, to je zaobstarané všade propagovanou DNA. Deoxyribonukleová kyselina má byť trhákom: podľa spôsobu vášho jazdenia sa v graficky prezentovanom spojení dvoch chromozómov prejavuje daný štýl. Niekto je agresívny, niekto kľudný a podobne. Či to aj funguje, je druhá vec. Systém pretekov však ide trochu odlišnou cestou, čo samozrejme treba minimálne pochváliť. Voľné jazdenie mestom ako to predvádzali staršie diely Need for Speed alebo napríklad božské Test Drive Unlimited sa nekoná. Príbeh tu nie je, jednoducho sa musíte dostať „úplne zospodu tam hore“. Znamená to prebojovať sa desiatimi ligami až na samotný vrchol a ak sa vám to podarí, budete kráľom Hot Import Nights, čo je v Severnej Amerike pomerne známe (i)legálne pretekanie vytunených kár. Práve Juiced 2 sa snaží, aby to celé vyzeralo akoby priamy prenos zo samotnej akcie. Jednotlivé destinácie sú roztrúsené po celom svete, takže si napríklad zadriftujete pod Eiffelovkou, popreháňate sa v Londýne, San Franciscu, Sydney, nesmie chýbať Tokio – jednoducho dobre známa zostava, pričom mnohé miesta spoznáte podľa dominanty danej metropoly, pri iných to bude jedno, pretože neóny svietia všade rovnako, cesta je všade rovnako mokrá a ide skôr o vaše umenie.

Základom kariéry sú totiž akési míľniky. V každej lige máte určitý počet pretekov rozdelených do odlišných kategórií. Základné sú len dve, avšak tie sa postupne odlišujú do viacerých modifikovaných pretekov. Takže tu máme klasický okruh alebo drift (zúrivé a nereálne šmýkanie sa). Skutočne to je všetko a hoci sa to môže niekomu máliť alebo by si žiadal novinku, ku koloritu tuningových pretekov táto zostava akosi patrí a akúkoľvek zmenu dokonca nebudete po chvíli ani hľadať. Klasický okruh totiž môžete jazdiť viacerými spôsobmi: s bandou protivníkov na viac kôl, s jedným so silnejším autom (dá vám náskok), inokedy zas nemôžete auto oškrieť (+časový limit) alebo vám nesmie klesnúť rýchlosť pod určitú hodnotu a podobne. Drift jazdíte osamote alebo skupinovo, príjemne adrenalínová sa ukázala byť nutnosť získať určitý počet driftových bodov na jedno kolo, ktoré ak ste nedosiahli, okamžite ste vypadávali, pričom vyhráva ten, kto sa umiestni i napriek nutnosti zbierania bodov na prvom mieste. Takže možností je hojne a teraz si predstavte, že vôbec nie je nutné zúčastniť sa každého preteku alebo nebodaj skončiť na prvom mieste. Dôležité sú totiž míľniky.







Máte za drift získať X bodov – je úplne jedno, či sa vám to podarí po 10 reštartoch alebo na prvýkrát. Máte zastrašiť toho a toho alebo poraziť tú a tú, či skončiť do určitého miesta alebo zotrvať vo vzduchu Y sekúnd. Niektoré úlohy môžete dokonca splniť v jednom preteku a šikovnosti sa medze nekladú, takže nie je problémom tromi ukončenými jazdami splniť všetky podmienky, hoci celkový počet pretekov v danej lige je omnoho viac. Volíte si medzi rôznymi možnosťami a váš výber sa tak zužuje na to, čo ovládate a nemusíte sa zbytočne trápiť s úlohami, ktoré vás len zbytočne frustrujú a nepustia ďalej. Rovnako prebieha vylepšovanie: dostanete úlohu a ak ju splníte, môžete si dané vylepšenie zakúpiť. Zlepšovanie vozidiel (znovu rozdelenie do tried, takže s vylepšeniami 5.ligy nemôžete pretekať v nižších súťažiach) sa deje v trochu kategóriách: výkon, ovládanie a hmotnosť, pričom vždy máte tri stupne vylepšenia. V garáži sa hrabať preto dlho nebudete, no zavítate do nej radi, pretože celkový počet vozidiel je neskutočne obrovský a obsahuje takmer stovku skutočných automobilov. Inak je to klasická arkáda so všetkými pre a proti, ktoré k tomu patria.

GRAFIKA 7 / 10

Grafické spracovanie ako také je fajn. Z obrázkov pôsobí fajn, dokonca aj na videu to vyzerá vyčačkane. Xbox 360 verzia vyzerá fajn, tá je konvertovaná aj na osobné počítače, takže dvojnásobná radosť pre majiteľov PC, pretože nemusia žmúriť očami nad mierne vypatlanou PS2 grafikou. Neóny svietia, všetko sa to nádherne odráža na kapotách strojov, tým sa dokonca v priebehu preteku deformuje karoséria. Úplne ich však nerozbijete a že by malo poškodenie vplyv na jazdu samotnú, to taktiež nečakajte. Dokonca sa za hlavu oplatí hodiť aj celkovo statické prostredie, ktorého jediná interaktivita spočíva v tom, že tu máme za hrsť moderných efektov, ktoré sme už neraz videli a po náraze do bariéry z pneumatík sa podľa predpočítaného (jediného) algoritmu zmení štruktúra poškodenej bariéry. A to je všetko. Vlastne nie, to všetko nie je, pretože tvorcovia Juiced 2 zrejme slovíčko optimalizácia vôbec nepoznajú. Hardvérová náročnosť je svojim spôsobom príšerne obrovská, pretože hra neobsahuje žiadne veľké nastavenia a vývojári z Juiced Games jednoducho na všetko kašlali a dali nám „konzolovú“ grafiku, na ktorú treba adekvátny stroj. Takže tam, kde vám Crysis bežalo na stredné detaily, môže Juiced 2 „tak trochu“ cukať. Ľudovo povedané, s obyčajným procesorom a bez 2 GB RAMky to spustite na minimálne detaily, pokochajte sa spomaleným filmom, vydávte sa a bežte upgradeovať. Spracovanie však pri silnejšom stroji (minimálne doporučená konfigurácia) vyzerá príjemne, dokonca občas prekonáva i konkurenciu v podobe Need for Speed: ProStreet, avšak na konzolové hviezdy ako napríklad Project Gotham Racing 4 to nie je.







INTERFACE 7 / 10

Ovládanie je arkádové. Pred zákrutou síce musíte brzdiť, ale to je asi tak všetko, čo vyznieva reálne. Inak si vystačíte so zatáčaním, pridávaním plynu a nitrom. Je to akčné, je to arkádové a má to dva fyzikálne modely vozidla. V pretekoch autá zatáčajú trochu lenivejšie, podivná fyzika zaručuje plávanie vozidla a celé to pripomína autodráhu, avšak v drifte sú už vozidlá čiperné, a preto je odporúčané mať v garáži dve vozidlá: jedno na preteky, druhé na drift. Ich ovládanie je totiž úplne odlišné. Systém menu a presun medzi položkami musí mať „cool“ ducha, veď ide o Hot Import Nights, takže zopár možností v menu je doplnených o DJov, tancujúce slečny (slovíčko bitch slušní chlapci nepoužívajú), množstvo svetielok a podobných kravín. Hrá sa na efekt, nie na jednoduchosť a prehľadnosť. Navyše otravujú dlhšie nahrávania. Celkovo vzaté je ovládanie silne arkádové, konzolisti si budú užívať s gamepadom, PC hráči s klávesnicou nemusia hneď nariekať, volant radšej zahoďte do kúta a spáľte, na to sa tu vôbec nehrá.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Juiced 2 neponúka nič nové, snaží sa vyzerať neskutočne drsne, štýlovo, čo napokon vyzerá až príliš umelo. Netreba si s tým lámať hlavu, pretože rovnako ako sa pred nejakým tým mesiacom predviedlo Sega Rally (ktoré s rely nemalo skutočne nič spoločné), boduje teraz aj Juiced 2. Získa si vás svojim jednoduchým prístupom, otrepaným systémom hrania a keďže skutočná konkurencia sa vybrala úplne iným smerom, je Juiced 2 jednookým kráľom medzi slepými. Arkádová hrateľnosť je teda kladom i záporom: prístupnosť pre všetkých však môže vystriedať postupne prichádzajúcu nudu a opakovanie rovnakých postupov. Navyše sa prvky, ktoré vývojári popisujú ako najlepšie na svete, začnú ukazovať ako banálne rozptýlenie. Vsádzanie sa s ostatnými jazdcami je fajn, dokonca majú jazdci rôzne vlastnosti a niektorí sa neboja riskovať, iní zas majú strach. Ale to je tak všetko, čo vsádzanie (teda až na zvyšovanie svojho konta, ktoré rastie utešene a s peniazmi veľké problémy mať nebudete) okato ponúka.





Skvelý DNA systém je vo svojej podstate zbytočný: u ostatných pretekárov si pozriete ako a v čom sú skúsení, vaša DNA slúži na porovnanie pre iných hráčov. Postupne získavate body do daných schopností, každou prejdenou zákrutou, každým šmykom, každým reťazením bodov v drifte si pripočítavate na špecifické konto „čiarky“ a postupujete tak vyššie a vyššie. Ak postúpite o úroveň, nemá to žiaľ na nič vplyv, takže ide len o čisto informatívnu položku, z ktorej sa robila zbytočná veda. Keby bol hráč odmeňovaný za postup, keby bol čímkoľvek motivovaný, určite by sa hrateľnosť presúvala do nudiacich polôh omnoho neskôr. Takto je jediným faktorom, ktorý vás pri akčnom pretekaní udrží len váš výber trate a súťaže, pretože všetkému sa venovať nemusíte a je to neskôr i zbytočné, pretože zisťujete, že tým nič extra nezískate. Nejaká tá doba od Undergroundov ubehla a jednoducho to na dnešok už nestačí: zbytočné sú nablýskané káry, keď je to celé o tom istom. Je to zábavné, je to hrateľné, ale len určitú dobu, potom sa prichytíte pri tom, že ste to vlastne už X-krát hrali.

MULTIPLAYER 7 / 10

Podpora viacerých hráčov je príjemným rozptýlením, no stojí a hlavne padá na menšom záujme. Nie je novinkou, že sa Juiced 2 predáva pomerne slabo, preto natrafiť na vhodných hráčov (alebo akýchkoľvek) je trochu náročné. Tu sa prejavuje sila DNA systému, pretože podľa profilu vidíte s kým máte do činenia a zábava stúpa o stupienok, pretože protivníci su živí, čo pri umelej inteligencii pocítite veľmi ťažko – o tom však nižšie. Multiplayer sa určite podaril, okrem pretekania môžete medzi sebou obchodovať s autami, každé má totiž akýsi životopis a víťazstvami jeho cenu zvyšujete. Lenže multiplayer vždy chytí za srdce, nech je hra akákoľvek.

ZVUKY 7 / 10

Nenájdete tu nič, z čoho by ste mali padnúť na zadok. Pneumatiky v zákrutách kvília, motor arkádovo skučí, plechy sa krčia a všetko to počujete. Čo však treba brať ako klad, hra je nadabovaná v češtine. A navyše je to nadabované kvalitne, takže počas preteku komentátor informuje o dianí na trati zaujímavo (nielen o vás, pretože hovorí všeobecne voz číslo X) a určite si na mužský i ženský hlas zvyknete a potešíte sa snahe a kvalite. V tomto treba CD Projekt skutočne pochváliť.







HUDBA 5 / 10

Hudba je nevýrazná, ale vývojárom sa netreba príliš čudovať. Licencie na skutočné skladby čo-to stoja a tie Juice Games zrejme nemali na rozdávanie. Nejaké skladby, ktoré by vám zostali aj po hraní v mysli a neustále by ste si ich pospevovali, v Juiced 2 určite nehľadajte. Hudba tu je a veľký vplyv na hranie nemá, na druhú stranu však ani veľmi nechýba, pretože pri preteku sa musíte plne sústrediť na trať.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

A sústrediť sa budete riadne. Ako autor recenzie na prvý diel mám ešte teraz pred očami trieskanie do klávesnice, ktoré pri hraní vďaka frustrujúcim momentom pravidelne nasledovalo. Zmenilo sa mnohé, už sa nedá skončiť s obrazovkou Game Over a začať úplne odznovu – kľudne po niekoľkých hodinách hrania. Ale to je asi tak všetko, pretože niektoré chvíle spôsobovali zástavu srdca i tentoraz. V minulosti sa dalo ľahko prísť o niekoľkohodinovú snahu: stačilo párkrát neuspieť, nemať na opravu auta alebo oň dokonca prísť a hajde na položku Nová hra. Tu máme peňazí chvalabohu dostatok a nik nikomu nebráni v reštartovaní danej úlohy, takže sa to napokon nacvičiť dá. Chvalabohu boli vypustené nutné platby ako štartovné, ktoré zruinovali hráčov prvého dielu v pravidelných intervaloch. Teraz sa oplatí sťažovať len na umelosť ostatných jazdcov. Sú síce odlišní vlastnosťami, niekedy však všetci pripomínajú samovražedné monštrá, ktoré nehľadia na nikoho okolo seba. Navyše nechutne podvádzajú, pretože zákruty vyberajú na milimeter presne a chybujú málokedy. Aj pokojní jazdci sú totiž až zbytočne agresívni a prirodzene to rozhodne nevyzerá.

To však nie je úplne všetko. V neskoršom priebehu hrania sa dostanete k pretekom, ktoré často trvajú aj cez 10 minút a vtedy začnete na používaný systém nemožnosti odpútania sa od skupiny nadávať z plného hrdla. Ak sa vám nedarí a búrate, ostatní vás akoby čakajú, no funguje to aj opačne a protivníkom neujdete a po celý čas sa musíte snažiť naplno. Ono to totiž celé vyzerá až príliš umelo - keď vás niekto čaká, skutočne ide pomalšie, v opačnom prípade sa k vám akoby zázrakom druhý jazdec nebezpečne priblíži alebo vás dokonca predbehne, hoci máte silnejšie auto – a to pri cieľovej rovinke skutočne, mierne napísané, nahnevá a donúti vstať a nepribližovať sa do blízkosti čohokoľvek, čo sa dá rozbiť, prípadne poškodiť a privodiť tak sebe finančnú škodu alebo si nedajbože ublížiť. A o tom to celé potom je. Snažíte sa užívať si jednoduchú zábavu, ale reštartov si užijete až nadmieru. Niekedy to nevadí, pretože si chcete vydýchnuť a dopriať pokojný relax, no ak sa nedarí dlhšiu dobu, začne to pôsobiť skôr nepríjemne.







ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,5 / 10

Juiced 2: Hot Import Nights vôbec nie je zlou hrou, len trpí niektorými nepríjemnými neduhmi, ktoré sa prehliadnuť nedajú. Arkádové preteky zamerané na tuning a nočné jazdenie v osvedčených disciplínach neponúka žiadne špeciálne a originálne novinky, všetky sľuby boli zbytočne nafukované. Napriek tomu sa však hra nedá vyložene odsúdiť a zatratiť. Akonáhle poklesne cena na budgetovú úroveň, získa Juiced 2 určite omnoho viac priaznivcov. Teraz nemá čím prekvapiť, pretože neponúka nič iné, než staré dobré arkádové autičkárenie. Aj druhý pokus však pre Juice Games musíme vyhodnotiť ako zbytočný. Bez hry by sme prežili, nijakým spôsobom nezmení naše životy, ale ako mierne nadpriemerný relax to berieme. Na viac hra jednoducho nemá, nech sa snaží vyzerať akokoľvek príťažlivo a trojáčkovo.