Devil May Cry 4 - diabolské pokušenie

Ikona akčných hier prichádza a s ňou aj nové technické spracovanie, pri ktorom uvidíte nielen démonov v detailoch ako nikdy predtým, ale aj Danteho slastný pohľad v tvári pri ich rozsekávaní. Tak načo ešte čakáte? Nažhavte next-gen mašinky!

6. feb 2008 o 7:45 Ján Pásztor

Devil May Cry sa zapísal do videoherných dejín veľkými písmenami hneď dvakrát. Najprv ako najlepšia akčná hra a následne ako najväčšie sklamanie. Vráťme sa trochu do minulosti, aby aj nováčikovia získali aspoň aký taký stručný prehľad. S príchodom PlayStation 2 sa mal objaviť aj nový Resident Evil, no jeho tvorca, samotný Shinji Mikami sa rozhodol inak. Zombie sériu presunul na kocku od Nintenda a zo základov Resident Evila pre PlayStation vytvoril novú akčnú hru s názvom Devil May Cry. Krátko po uvedení na trh si hra získala status legendy, od ktorej sa začali ostatné akčné hry porovnávať a mnohé z nich začali i niektoré jej prvky preberať. Potom však nasledovalo sklamanie epických rozmerov. Shinji Mikami zanechal pokračovanie a nový titul v rukách nových ľudí znamenal kompletné odklonenie od základov série. Hráči ani recenzenti tento krok neprijali pozitívne, no na predajnosti titulu sa to našťastie pre Capcom neodzrkadlilo. Tretie pokračovanie sa pokúsilo nájsť kompromis medzi prvým a druhým dielom, čím čiastočne prinavrátilo sérií zašlí lesk. Dnes sa na nás valí štvrté pokračovanie s novou hlavnou postavou, Nerom. Dante sa však samozrejme v hre ako hrateľná postava objaví tiež.

Pred pár dňami bolo na európskom PlayStation Store a Xbox Live sprístupnené demo Devil May Cry 4 (ďalej už len DMC 4), nakoľko mnohí z vás ešte stále ani jednu z HD mašiniek nevlastníte, rozhodli sme sa vám tento akčný trhák priblížiť. Nejde však len o podnet z nedávno pribudnutého dema, ale aj z blížiaceho sa dátumu vydania. Počnúc dnešným dňom bola hra vydaná v severnej Amerike a o necelý týždeň sa dočkáme i my, Európania. Zbytočne nebudem zdržovať a radšej sa rovno vrhnem na demo samotné. Poviem vám, na jednej strane som sa na príchod hrateľnej verzie DMC 4 tešil, no zároveň som sa aj obával. Ako som už spomínal v úvode, séria Devil May Cry prešla “krstom ohňom“. Úchvatný debut skazil nepodarený druhý diel a séria si tak musela naprávať pošramotenú reputáciu. Veľké množstvo fanúšikov práve kvôli týmto incidentom sériu opustili. Možno i vy patríte medzi skupinku hráčov, ktorá na Devil May Cry zanevrela a na blížiaci sa titul pozeráte s nadhľadom, preto bude na mieste povedať si o tomto titule viac.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Hrateľná demoverzia bola vytvorená spoločnosťou Capcom za účelom spropagovania novej hry, toto demo bolo zároveň prezentované na niekoľkých videoherných výstaviskách a preto nečakajte, žeby dostupný materiál bol v rovnakej podobe zastúpený i v plnej hre. Pred začatím hry sa zobrazí informácia, o možných chybách vyskytujúcich sa v hre, odvolávajúca sa na skutočnosť, že hráme len demoverziu. Po nej už bude nasledovať úvodná obrazovka. Hráč dostane na výber z dvoch hrateľných častí. Prvou z nich je misia Exterminator a druhou misia Executioner.

Exterminator

Prvá z ponúkaných misií začína na námestí pred operou. Hra vám ponúkne pohľad na obrazovku s jednoduchým tutoriálom a okrem iného vytýči aj kruté obmedzenie, desať minút trvajúci limit. Symbolických desať minúť (mi sentimentálne pripomenulo desať minútový limit v deme na Resident Evil 2 od tej istej spoločnosti z roku 1998, ách, možno sa niekomu podobne ako mne toto demo pripomenulo) sa spočiatku môže javiť ako nedostatočných, no v skutočnosti sa za tento časový úsek dá prejsť komplet celá misia. Pokiaľ ale máte vašu konzolu zapojenú do HD TV, vašu pozornosť upúta predovšetkým grafika a zabudnete aj na nejaký časový limit a tutoriál. Možno sa to ani z priložených obrázkov natoľko nezdá, no technické spracovanie nového DMC je úchvatné. Pravda, má svoje chybičky, ku ktorým sa ešte dostaneme, ale v zásade skutočne ohúri. Všetko čo vidíte vrhá pri západe slnka vlastný tieň, až hra pôsobí predrenderovaným dojmom. Do toho je hráčovi umožnené devastovať rôzne veci ako napríklad lavičky, stoličky či odpadkové kontajnery. Nie je žiadnym prekvapením, že všetko zničiteľné v sebe skrýva drahocenné červené orby, ktoré sú ale v tomto deme úplne nanič. Avšak pôžitok z ich zbierania to vôbec neskazí.

Námestie krátko po Nerovom príchode zaplnia nepriatelia a vy si tak okamžite budete môcť vyskúšať repertoár jeho pohybov. Žiaľ ten pre túto demoverziu nie je nijak zvlášť úchvatný. V skutočnosti nemáte na výber zo žiadnej z pištolí, okrem vopred nastavenej. Tou vyvolenou je klasická Danteho pištoľ s neobmedzeným počtom nábojov. Škoda, že v deme nie sú aspoň dve, s jednou sa totižto zle mieri na dve ciele súčasne. Rôzne techniky s mečom sú taktiež podstatne obmedzené, no veteránom, ale aj nováčikom by zatiaľ mohli bohato stačiť. Ak viete čo robíte, dajú sa aj z toho mála vytvoriť nádherné jatky. Novinkou v sérii je možnosť zakomponovania do súbojov Nerovu pravú ruku, ktorá disponuje ohromnou silou. V úvode s ňou dokážete chytiť jedine nepriateľa, ktorý je bezprostredne pri vás. Nero po chytení démona nadvihne a prudkou silou ho tresne o zem.







Po zdolaní niekoľkých priestorov v meste sa dostanete až do akéhosi chrámu, kde bez boja získate novú schopnosť pre Nerovu pravú ruku. S novou schopnosťou sa môžete na vybraných miestach presúvať do inak neprístupných oblastí. Nero týmto prakticky získal schopnosť predĺženia si pravej ruky, čím sa od tohto momentu môže zachytávať rôznych objektov. Ide o niečo ako skobu z Lost Planet či Tenchu. Najväčší prínos však táto schopnosť dostáva až v konkrétnych súbojoch, v ktorých si budete môcť priťahovať vzdialených nepriateľov. Ďalšou z príjemných inovácii je možnosť zhromaždenia sily do meča pomocou L2/LT. Čím viac sily nahromadíte, tým devastujúcejší bude váš nasledujúci útok a zároveň aj jeho dĺžka. Nabíjanie je možné až po tretí stupeň, pri ktorom bude Nerov meč žiariť, akoby bol celý od krvi. Nespornou výhodou je, že meč môže byť nabitý aj keď nie sú v blízkosti žiadni nepriatelia a taktiež fakt, že nabitie vydrží hoc aj celú misiu pokiaľ na nikoho nezaútočíte.

Executioner

Druhá časť dema, alebo ak chcete druhá misia, začína v horách. V podstate ide o záver prvej úrovne, tentoraz však nie ste v tiesni časového limitu. Pokojne si tak môžete vychutnať každú z troch ponúkaných oblastí. Prvými a zároveň poslednými nepriateľmi budú ľadoví démoni, ktorých sa bez námahy dá vyplieskať za pár sekúnd bez odobratia energie. Stačí ich mohutnou Nerovou rukou chytiť pod krk a roztočiť okolo seba. Nielenže tým danému démonovi značne odoberiete energiu, ale aj sústavným točením ním okolo seba vytvoríte obranný štíť. Smerovou páčkou si môžete dokonca vybrať smer kam ho hodíte. Horšie to už bude o pár metrov ďalej. Ich zabitím zničíte bariéru brániacu v postupe vpred. Za nimi sa však nenachádza nikto menší ako dobyvateľ pekla, Berial. Pre lepšiu predstavu poviem, že ide o minotaura pohlteného plameňmi o veľkosti rodinného domu. Súboj s touto beštiou nie je jednoduchý, treba byť neustále ostražitý, inak skončíte s obrazovkou s nápisom Game Over a celé demo si budete musieť zopakovať. Existujú však rôzne triky, ktorými toho starého psa naučíte móresom. Po niekoľkých ranách Berial prestane horieť a od vyčerpania kľakne na zem, vtedy dostane hráč unikátnu šancu biť ho hlava nehlava. Toto by však bolo plytvaním drahocenného času. Ak mu v tomto momente hráč vyskočí na úroveň hlavy a použije silu Nerovej pravej ruky, vyvolá tým devastujúci útok, pri ktorom Nero nadvihne Beriala za hlavu a následne mu ju zapučí do zeme. Teraz by sa mohlo zdať, že už je po všetkom, avšak tento krátky okamih, kedy Berial bezvládne leží na zemi, môže byť využitý na druhý zdrvujúci útok. Opäť ho je potrebné chytiť a Nero mu uštedrí takú ranu päsťou, že nato Berial nezabudne do konca svojho života.







Čakanie pokračuje

Všetko vyššie menované predstavuje len niečo málo z toho čo hrateľná demoverzia ponúka. Množstvo vecí som zámerne vôbec nespomenul a tak som nechal ohromný priestor na vaše vlastné objavovanie a skúmanie týchto oblastí v plnej hre. Prekvapujúco som v hre nepostrehol výraznejšie chyby, niekoľko sa ich samozrejme nájde, na čele s problematickou kamerou počas súboja s bossom, ale v skutočnosti ide o veľmi dobre zvládnutý projekt. Devil May Cry 4 sa v mojich očiach zaradil ako skutočný nasledovník tejto kedysi najlepšej akčnej hre.