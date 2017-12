Apple má narásť dvakrát

Podiel počítačov Apple na trhoch v západnej Európe a USA sa do roku 2011 zdvojnásobí. Uviedla to prieskumová agentúra Gartner.

6. feb 2008 o 0:00 (čtk)

Podľa agentúry spoločnosti oproti konkurencii pomôže najmä previazanosť jej produktov medzi sebou. Apple vytvoril prostredie, v ktorom navzájom spolupracujú rôzne zariadenia napríklad prehrávače iPod s počítačom iMac.

To používateľov podľa Gartneru priťahuje. V obchodoch sa podľa Gartneru do roku 2011 objavia nové typy vrecko­vých počítačov za nízke ceny – do štyristo dolárov.