Sony plánuje vydanie zľavnených hier pre PS3

5. feb 2008 o 12:18 Ján Kordoš

Sony oznámilo, že chystá uviesť Platinové edície svojich PS3 titulov aj v Európe za zníženú cenu. V Japonsku sa tak stane už čoskoro a hoci dátum pre Európu nebol oficiálne oznámený, s istotou sa s ním počíta. V prepočte za približne tisíc korún (rátajte samozrejme plus/mínus sto korún... aj keď skôr plus) dostaneme niektoré tituly, ktoré sa objavili v prvom behu pri uvedení konzoly ako napríklad Resistance: Fall of Man, Ridge Racer 7, Ninja Gaiden Sigma alebo Gundam: Target in Sight.