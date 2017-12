Gears of War 2 preview v magazíne GamePro podvrhom?

Včera uvedená správa o preview Gears of War 2 v magazíne GamePro bola okamžite vývojármi z Epic Games dementovaná. Podľa Maka Reina sa jedná o nezmysel, pretože tvorcovia oficiálne neoznámili žiadne pokračovanie a ani neposkytli žiadne informácie magazínu GamePro, ani nikomu inému. Je teda dosť možné, že ide iba o dohady autorov periodika, čo by nás čisto teoreticky mohlo čakať, ale rozhodne nejde o oficiálne informácie ani preview priamo z hrania Gears of War 2. My len dúfame, že sa nik z GamePro nesnažil takto podlo zdvihnúť náklad s bombastickou titulkou – tá je mimochodom venovaná Rainbow Six Vegas 2.