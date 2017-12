Čína možno začne cenzurovať SMS, chce ich ideologicky čisté

5. feb 2008 o 10:54 ČTK

Peking. Komunistická strana Číny vyzvala používateľov mobilných telefónov, aby si namiesto hrubých vtipov posielali ideologicky čisté "červené správy". Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej prijali občania túto výzvu skôr posmešne, ako s nadšením.

"Červené vety ovládnu kultúrny front textových správ!" apeloval na svojich čitateľov denník Čínska mládež. Podľa neho patrí budúcnosť zdravým, pozitívnym a povzbudivým správam. V súčasnosti však medzi 500 miliónmi čínskych používateľov mobilov kolujú prevažne posmešky na vedenie krajiny a hrubé či neslušné vtipy. Na to, aby sa to zmenilo, musia sa podľa denníka "mobilizovať široké masy obyvateľov a poraziť vulgárnosť".

Väčšina Číňanov však neberie kampaň za ideologicky čisté textové správy vážne. "Je to smiešne, toto je samo o sebe vtipom," zhodnotil výzvy anonymný príspevok na internetovom diskusnom fóre.

Jeden z obyvateľov mesta Nan-jang v provincii Che-nan, kde kampaň začala, uvažuje o tom, či by komunistická strana nemala pracovať na dôležitejších veciach. "Len sa povaľujete, pijete víno a užívate si so ženami a od nás chcete, aby sme mali čistú myseľ a boli puritáni," hovorí. "Už to zachádza trochu priďaleko."