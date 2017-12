Boj o televízny digitál sa stupňuje

BRATISLAVA. Telekomunikačný úrad obvinil televízie, že sa svojimi neúmernými požiadavkami snažia zablokovať digitalizáciu.

Úrad ukončil pripomienkové konanie Plánu technického prechodu z analógového na digitálne vysielanie na Slovensku, ktorý umožní vstup novým televíznym staniciam na trh. Vysielatelia (Markíza, Joj, TA 3 a STV) však v spoločnom memorande vyhlásili, že majú k plánu výhrady v troch zásadných bodoch.

Zároveň vyjadrili prekvapenie, že Telekomunikačný úrad predložil materiál do pripomienkového konania ešte predtým, ako sa dohodli. Tvrdia, že im štát prisľúbil, že ich pripomienky budú do materiálu zapracované. Ak sa tak nestane, úrad podľa nich vystavuje Slovensko „riziku závažných právnych následkov v medzinárodnom meradle“.

Môže to ohroziť príjmy z reklamy

Telekomunikačný úrad za­rea­g­oval vyhlásením, že sa televízie snažia proces digitalizácie zablokovať.

„Obavy zo straty privilegovaného postavenia na mediálnom a reklamnom trhu garantovaného nedostatkom analógových frekvencií pre nové televízie sú zrejme silnejšie ako prínosy digitalizácie a v konečnom dôsledku aj ako záujem vlastných televíznych divákov, čím televízie často a radi argumentujú,“ povedal predseda Telekomunikačného úradu Branislav Máčaj.

Odmietol, že im štát prisľúbil vyriešenie uvedených bodov. „Jediným oprávneným štátnym orgánom je Telekomunikačný úrad,“ povedal. Niektoré požiadavky televízií sú podľa Máčaja „protizákonné a pre úrad principiálne neprijateľné“.

Podľa neho smerujú k tomu, aby súkromné televízie určovali, kde a kedy bude víťaz výberového konania spúšťať digitálne vysielanie, aké podmienky má štát stanoviť vo výberovom konaní na poskytovateľa digitálnej siete a kto má byť členom výberovej komisie.

Televízie: ide nám o diváka

Televízie úradu oponujú a tvrdia, že chcú, aby predložený materiál „vyhovoval potrebám slovenských divákov, zaistil neprerušenú dostupnosť signálu súčasných vysielateľov a rešpektoval záujmy vysielateľov“, píšu zase televízie.

Telekomunikačný úrad tvrdí, že vysielanie nemusí byť prerušené, lebo televízie budú môcť istý čas šíriť signál oboma spôsobmi – digitálne, ale aj analógovo.

Bez zapracovania požiadaviek televízií podľa nich hrozia „významné negatívne dosahy na budovanie vysielacej siete, územné pokrytie digitálnym signálom, na možnosť príjmu signálu, kvalitu informačnej kampane a aj na otázku okolo zariadení, takzvaných set top boxov, ktoré budú pre príjem digitálneho signálu pre väčšinu divákov nevyhnutnosťou“.

Touto problematikou sa však zaoberá ministerstvo dopravy, ktoré o možnej dotácii set top boxov či samotných televízií uvažuje.

„Ešte to nie je uzavreté,“ povedal hovorca ministerstva dopravy Marián Jánošík.

Vysielateľ má silnú pozíciu

Televíziám vraj nejde o diváka. Z ich vyhlásenia vyplýva, že sa už zrejme dohodli s politikmi a od Telekomunikačného úradu očakávajú naplnenie dohody.

„Proces prechodu na digitálne vysielanie brzdia najmä vysielatelia, lebo to momentálne tak vyhovuje ich obchodným záujmom,“ hodnotí spor mediálny analytik a šéf portálu digimedia.sk Miroslav Kollár. Televízie využívajú svoje silné postavenie, ktoré si vylobovali pri prijímaní digitálneho zákona a ich silné postavenie vyplýva aj z predĺžených licencií, ktoré im v minulosti odsúhlasila licenčná rada.

Výhrady televízií sú podľa Kollára skôr neopodstatnené. „Problémom je, že vysielatelia sú schopní dohodnúť sa so štátom poza chrbát regulátora, ako to vyplynulo z ich vyhlásenia.“ Niektoré ich požiadavky, ako napríklad vstupovať do podmienok výberového konania na prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, považuje Kollár za absurdné.

Najväčšie príjmy z televíznej reklamy má v súčasnosti Markíza, nástup no­vých hráčov na trh by najviac ohrozil ju. Prechod na digitálny signál by televíziám TA 3 a Joj umožnil zvýšiť ich pokrytie. Aj preto Telekomunikačný úrad považuje ich pripojenie k memorandu za nepochopiteľné. Úrad sa pozastavuje aj nad tým, že pod záujmy súkromných televízií sa podpísal aj štatutár Slovenskej televízie.

(hr)