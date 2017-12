Google varuje pred Microsoftom

KÚPA YAHOO! MICROSOFTOM BY MOHLA PODĽA GOOGLE OBMEDZIŤ SLOBODU POUŽÍVATEĽOV

Ak Microsoft kúpi Yahoo! za 45 miliárd dolárov, pôjde ­o druhý najväčší obchod internetových firiem.

5. feb 2008

BRATISLAVA. Najväčší vyhľadávač Google odsúdil zámer softvérového gigantu Microsoft kúpiť jeho konkurenta Yahoo! Viceprezident spoločnosti Google David Drummond hovorí o obave, že táto fúzia by mohla neférovo obmedziť voľný prístup zákazníkov k e-mailu, službám okamžitých správ a ostatným on-line službám.

„Microsoft sa často snažil založiť monopol na patenty. Tieto praktiky by sa potom mohli preniesť aj do sveta internetu,“ hovorí Drummond. Podobný názor často deklaruje aj Európska komisia.

Obavy sú založené na tom, že Yahoo! patrí medzi silných hráčov na trhu vyhľadávačov a Microsoft má dominantné postavenie na trhu s operačnými systémami pre počítače. Zapracovanie niektorých on-line služieb Yahoo! do operačného systému Windows by mohlo ohroziť v súčasnosti neotrasiteľné postavenie Google.

Len zhruba dvaja z desiatich používateľov internetu vyhľadávajú informácie cez iný vyhľadávač ako Google.

Microsoft získa nové služby

Jedným z miest, kde by sa to mohlo prejaviť, je internetový prehliadač Internet Explorer. V súčasnosti je totiž v prehliadači zabudovaný vyhľadávač od Microsoftu Live Search, no ten nemá také dobré meno, ako Google či Yahoo! V konkurenčnom prehliadači Firefox je štandardne nastavený vyhľadávač Google.

Spoločnosť Mozilla, ktorá vyvíja Firefox, nie je vlastnícky prepojená na spoločnosť Google, no Google platí Mozille za umiestnenie vyhľadávacieho okna.

Konkurenti Live Search ponúkajú zároveň aj ďalšie služby, ako napríklad vyhľadávanie v obrázkoch, spravodajstvo, finančný servis či kontextovú reklamu.

Google ponúka bezplatne napríklad aj on-line kancelársky balík, ktorý konkuruje platenému balíku od Microsoftu, či internetové albumy Picassa. Na druhej strane, Live Search a Goog­le sú lokalizované aj na menšie trhy, ako napríklad slovenský.

Pre používateľov to znamená, že vyhľadávač je v slovenčine a jeho funkcie sú ľahšie ovládateľné širšej mase zákazníkov.

Druhý najväčší obchod

Zámer Microsoftu kúpiť Yahoo! zapadá aj do dlhodobej stratégie spoločnosti zväčšovať svoj podiel na internetovom reklamnom trhu. Jedným z najdôležitejších krokov Microsoftu v tomto smere bola vlaňajšia kúpa spoločnosti aQuantive za 6 miliárd dolárov. Zatiaľ ide o druhú najväčšiu akvizíciu internetového biznisu. Kúpa Yahoo! by bola ešte tento predaj predbehla.

Google nechce, aby Microsoft kúpil Yahoo!, pretože aktivity Microsoftu v oblasti internetovej reklamy môžu ohroziť jeho dominantné postavenie.

Toto postavenie si vybudoval svojimi službami AdWords a AdSense a ďalej si ho upevňuje niekoľkomiliardovými kúpami. Napríklad vlani kúpil firmu DoubleClick, ktorá umiestňuje reklamu na internetových stránkach, a rok predtým reklamný priestor na stránkach MySpace a videoslužbu YouTube.

Prednedávnom začal Google pokusne vkladať reklamu vo videí na YouTube.

Nájdi vládu Porovnávať kvalitu vyhľadávania služieb od Google, Yahoo! či Microsoftu možno len podľa ohlasu ich služieb u návštevníkov alebo jednoducho vlastnou skúsenosťou. Tá môže ukázať, že ak by Microsoft pôsobil len na Slovensku, možno by až taký záujem o Yahoo! nemal. Napríklad: Kto by chcel na Yahoo! nájsť informácie o slovenskej vláde, nedostal by sa k nim ľahko. Po zadaní spojenia „slovenská vláda“ sa síce dozvieme, že sa o slovenskej vláde písalo na rôznych spravodajských interneto­vých stránkach, no odkaz na jej oficiálne stránky nenájde používateľ na prvých desia­tich stranách výsledkov. Oproti tomu na vyhľadáva­čoch Live Search od Microsoftu a Google bol odkaz na oficiálne stránky vlády hneď prvý a aj niekoľko nasledujúcich odkazov smeruje na stránky vlády. (ik)

Najväčšie akvizície.com éry 1. TimeWarner kúpil AOL za 156 miliárd dolárov 2. Microsoft ponúkol za Yahoo! 45 miliárd dolárov 3. Microsoft kúpil aQuantive za 6 miliárd dolárov 4. eBay kúpil Skype za 4,1 miliardy dolárov 5. Google kúpil DoubleClick za 3,1 miliardy dolárov 6. Google kúpil YouTube za 1,65 miliardy dolárov 7. Google odkúpil reklamný priestor na MySpace za 0,9 miliardy dolárov



Zdroj: El País





