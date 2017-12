Najočakávanejšie RPG 2008

Hry na hrdinov sú tu s nami od úplného začiatku a vôbec to nevyzerá tak, že by nás mali opustiť. Síce sa od svojho uvedenia riadne zmenili, vždy sa tešíme na nový rok, na ktorý je oznámených vždy niekoľko zaujímavých RPG titulov.

5. feb 2008 o 12:05 Ján Kordoš

Na začiatku putovania sme často prechádzali kobkami so skupinou vyvolených hrdinov (uroňme slzu za krokovými dungeonmi), teraz sú to skôr otvorené svety alebo akčne zamerané rúbanie tisícok potvor. Rok 2008 sa možno zdá niekomu nenápadný a neponúkne nič extrémne prekvapujúce, no opak je pravdou a tešiť sa skutočne môžeme. Či už sú to dva „eFkové“ tituly (nájdete si ich určite sami) alebo pokračovanie dobrodružstiev zo sveta Das Swcharze Auge. Alebo sci-fi pokus Chrisa Taylora či pokračovanie "nemeckého Diabla". Možno sa dočkáme aj niečoho od Bioware či dokonca Diabla 3? No, ako istotne teraz vidíte, ani tento rok nebude na RPG suchým, aj keď sa dá očakávať, že niektoré tituly sa presunú skôr do prvej polovice roku budúceho, stále môžeme dúfať. A že sa to teraz oplatí, pripomínať nemusíme.

Deus Ex 3

(PC, X360, PS3 - TBA)

Ihneď ako sa nečakane objavil krátky teaser z tohto RPG projektu, sa mnoho fanúšikov a herných redaktorov pustilo do podrobnej pitvy, hoci pre bežných čitateľov vlastne ani nebolo čo pitvať. Lenže behom niekoľkých sekúnd sa objavili v rýchlom slede nenápadné indície a vývojármi (montrealské štúdio Eidosu – Warren Spector na projekte nepracuje) nepotvrdené informácie sú na svete. Zrejme sa bude tretí diel odohrávať pred oboma Deus Exami, v roku 2027, kedy sa začne experimentovať s upravenými ľuďmi, no tí sú medzi bežnými obyvateľmi nie príliš vítaní. Dalo by sa to porovnať s Afroameričanmi v minulom storočí, keď boli utláčaní. Indikujú to rôzne heslá alebo protézy. Základná myšlienka hry spájajúca rozhovory, akciu, RPG prvky a rôzne možnosti hrania (či už sa prestrieľate alebo zvládnete všetko menej akčnou cestou) zostáva zachovaná, čo nás pri odklone druhého dielu nesmierne teší. Deus Ex 3 pobeží na modifikovanom engine Tomb Raider: Legend, ale to je asi tak všetko, čo vieme. Možno teaser iba zavádzal a všetko bude napokon inak. Eidos vie ako správne oznámiť herný hit, nepovedať príliš mnoho a udržať hráčov v napätí.

Dragon Age

(PC - TBA)

BioWare sa vracia – aj tak by mohol znieť podtitul tohto zatiaľ príliš nepropagovaného epického RPG, ktoré sa zrejme stane ságou a pobeží na novej verzii Aurora enginu - poháňal napríklad Neverwinter Nights alebo Zaklínača. Podľa prvých odhalení sa dočkáme obrovského sveta s detailne vykreslenou históriou a vzťahmi medzi jednotlivými frakciami, prepracovaným súbojovým systémom založeným na pen & paper RPG. Niektorí redaktori herných periodík dokonca hovoria o návrate Baldur´s Gate v modernej a dospelej podobe, kde je však skrytá pravda, nevieme. Po kúpe Bioware Electronic Arts sa možno niektorí začali strachovať, že plány na vydanie u tohto giganta padnú, avšak EA potvrdilo vydanie. Je však dosť nereálne, že sa tak stane v tento rok, pretože nebolo prezradené takmer nič. Takže sa len dohadujeme a veríme v kvetnatý príbeh, precízne zlepšovanie mnohých vlastností postáv a pôsobivú atmosféru.

Drakensang – The Dark Eye

(PC - TBA)

Dungeon séria Das Schwarze Auge (u nás známa aj ako Realms of Arkania) bude pokračovať. Posledný diel vyšiel pred viac než 10 rokmi a bol nesmierne úspešný, takže tento hviezdny comeback privítame s otvorenou náručou, aj keď mnohým hráčom tento dungeon nemusí už nič hovoriť. Návrat k starým hodnotám z Drakensangu priam srší a sme radi, že sa hra nevydala len do otvoreného sveta s jedným hrdinom putujúcim za záchranou sveta. Určite sa bude príbeh okolo tohto tradičného konceptu minimálne obšmietať, ale základy ostávajú pri starom. Takže znovu budeme putovať so skupinou hrdinov, nebudeme behať len po povrchu fantasy sveta, ale mnoho času strávime v temných kobkách. Svet Aventuria je inak úplne klasickým fantasy univerzom: epický príbeh sa nenápadne odvíja na základe vašich činov, postupne sa ponárate do atmosférou nasiaknutej zápletky, spoznávate históriu všetkého naokolo. Taktiež ani v tomto prípade nevieme mnoho, nepoznáme podrobnosti, ale môžeme prehlásiť Drakensang za čierneho koňa tohtoročných RPG!

Dungeon Hero

(PC, X360 - TBA)

Aj s týmto projektom od Firefly Studio (pochlapili sa napríklad stredovekými stratégiami zo sveta Stronghold) sa vyberieme do podzemia. Tentoraz to však nebude v úlohe princa, ktorý musí zachrániť princeznú a minimálne polovicu vesmíru. V podzemí žijú goblini a ich svet nazvaný Goldstar City je rozdelený na štyri časti, pričom každá z nich plní určitú funkciu a je nejakým spôsobom zameraná na uctievanie a plní inú úlohu. Jedna bude obchodným centrom, v inom uctievajú prírodu, tam sa zas ťaží ruda a vyrábajú zbrane a podobne. Jeden z ľudí sa však prekope niekam, kam nemá a otvorí bránu, z ktorej začnú do nášho sveta putovať zástupy nepriateľsky naladených potvoriek. Goblini si vás teda najmú na ochranu, pričom vývojári nezabudli na trochu odľahčenia a obohatili Dungeon Hero o humor. Súbojový systém by nemal inklinovať ku klasickému klikaniu a zabíjaniu desiatich potvoriek behom sekundy, ale ponúkne dve stovky rôznych pohybov. Hra je vo vývoji už dlhú dobu, dlhú dobu ešte bude a ak sa dočkáme koncom tohto roku, budeme radi.

Fallout 3

(PC, X360, PS3 - 28.11.2008)

Úplne pokojne by stačilo, keby sme napísali, že sa tešíme na tento projekt od Bethesdy ako malé deti a nikomu by to možno ani nevadilo. Pretože to tak skutočne je a keby nebolo utopistických (a optimistických) prianí ako Alan Wake, bol by Fallout 3 kandidátom na číslo jedna na tento rok. Hoci sa mnohí fanúšikovia postapokalyptického sveta najprv obávali prechodu známeho mena pod Bethesdu, pretože očakávali Oblivion v spustošenom svete, niektorí herní novinári, ktorí mali možnosť si hru vyskúšať, potvrdzujú opak. Vo Vaulte 101 si vytvoríme vlastnú postavu (postupným rastom od detstva získavame nové možnosti ako modifikovať hrdinu: od výzoru, po získanie Pip-boya 3000, prvé usmernenie vlastností a schopností), aby sme napokon ako dospelí vyšli z podzemia a našli otca. Po jadrovej vojne sa však svet zmenil na nepoznanie a spustošená krajina Washingtonu ako rajská záhrada nevyzerá. Rozlohou bude Fallout 3 menší ako spomínaný Oblivion, no všetko bude omnoho detailnejšie. Zachovaný zostane aj sarkastický humor, krvavé súboje bez pretvárky (samozrejmosťou je ťahový režim, pričom si môžeme zvoliť na ktoré časti tela zaútočime), spletitý príbeh, mnoho postranných questov, obrovská sloboda v putovaní, S.P.E.C.I.A.L. systém vlastností, možnosť voľby pohľadu (z vlastných očí, z pohľadu tretej osoby) a je toho omnoho viac. Tak napríklad podľa vašich volieb ako sa v určitých prípadoch zachováte, sa príbeh odkloní na inú koľaj, nebude chýbať pokročilá umelá inteligencia alebo úžasná grafika. Ale to už všetko vieme napríklad z preview. Tešiť sa oplatí, v tomto prípade je to stávka na istotu.

Fable 2

(X360 - TBA)

O Fable 2 by sme vedeli rozprávať dlhé hodiny. Na čo všetko sa tešíme, čo všetko plánujeme vyskúšať ako si plánujeme užiť život hrdinu. Práve o tom totiž Fable 2 bude. Prežiť si všetko od detstva, vychutnať si slávu a postupne starnúť. Peter Molyneux dostáva konečne možnosť priniesť všetko to, čo nasľuboval pri jednotke a nemáme dôvod mu neveriť. Na začiatku hrania si zvolíte pohlavie postavy (muž alebo žena, žiadne zmutované experimenty sa nekonajú, na to tu budeme mať strategické Spore). Podľa voľby sa bude vyvíjať aj náš život. Postupne si totiž pomimo klasických dobrodružstiev budeme môcť založiť vlastnú rodinu, čo v prípade muža znamená splodiť potomka a v prípade ženy otehotnieť a porodiť. Je jasné, že ak si zvolíme ženu, s bruškom sa ťažko vyberieme na ťaženie a bude nás čakať skôr staranie sa o problémy v blízkosti domu a tajne veríme v umývanie riadu a pranie. Teda neboli by sme pri Molyneuxovom puntičkárstve prekvapení. Nebude chýbať dokonca ani podvádzanie manželky / manželiek - len sa nesmú stretnúť, inak môžete mať viacero "rodín". Ale späť k dôležitým veciam. Súboje budú na ovládanie nesmierne jednoduché, všetko je riešené jediným akčným tlačidlom, pričom samotný program určí čo je v tej chvíli najvhodnejšie vykonať. Podľa prezentácií to funguje na výbornú a nik s tým nebude mať problémy. Fable 2 je však skôr o maličkostiach okolo. Aby sme to zbytočne nenaťahovali, ako verného kamaráta dostaneme k dispozícii psa. Podľa toho ako sa budeme k nemu správať, si aj on vytvorí vzťah k hráčov. Dobrácky prístup vám z neho spraví neoceniteľného pomocníka na cestách: pes bude plniť funkciu mapy, pomáhať vám pri súbojoch alebo sa s ním bude len tak hrať. V opačnom prípade sa nebude pohybovať vo vašej spoločnosti, ale vám zmizne z dohľadu a objaví sa len niekedy alebo vás dokonca opustí. Ďalším bonusom je interaktívne prostredie meniace sa v závislosti od vašich skutkov a času. Pomôžete niekoľkým ľuďom v hustom lese, nezahubia ich vlci, prežijú a o niekoľko rokov sa ich spoločenstvo rozrastie, vznikne osada, dedinka alebo možno aj menšie mesto. Ak sa na nich vykašlete, o niekoľko rokov na mieste ich skonu nájdete už len zarastené vozy, prípadne ruiny. Ďalej sa tešíme na... nie, je toho hojne, Fable 2 je totiž tým druhým „eFkovým“ titulom, ktorý jednoducho bude bomba a na obal by mali písať upozornenie, že hra spôsobuje závislosť! Viac v preview a veríme v potvrdenie PC verzie.

Gothic 4

(PC - TBA)

O tomto projekte vieme len toľko, že vlastne nič nevieme. Dobre, tak jednu informáciu by sme mali. Na štvrtom Gothicu nepracuje Piranha Bytes (pôvodní tvorcovia), ale vývojári zo Spellbound a vydavateľom bude znovu JoWood. Možno zmena vývojárov pomôže, tretí diel bol kvalitný, avšak aj riadne zabugovaný, hoci prepracovaný do najmenších detailov. To sa istotne pokúsia noví tvorcovia znovu dodržať (teda tú detailnosť, nie kopec chýb), ale všetko je znovu zahalené závojom tajomstva a v tomto prípade by sme to na tento rok skutočne nevideli. Nikto však nikdy nevie...

Hard to be God

(PC - 20.4.2008)

Je jednoduché byť hrdinom, ale je ťažké byť bohom. Takto sa prezentuje toto ruské RPG a hoci nemusí ísť o totálnu hitovku, z ktorej sa budeme rozplývať dlhé mesiace, potenciál rozhodne má. Zápletka vychádza z literárnej predlohy bratov Strugackích a ponúka nám tak trochu iný stredoveký svet, v ktorom sa všetko nevyvíjalo ako v tom našom. Evolúcia na planéte Arkanar nepokročila viac ako na Zemi, ktorá sa vybrala na cestu technológie a moderného veku. Náš hrdina teda zavíta do Arkanaru a už sa tu bude rúbať, avšak až tak primitívne to určite nepôjde, pretože Hard to be God sa chváli viacerými vlastnosťami, ktoré by sme pri tradičnom hack&slash RPG nečakali. Hard to be God totiž kombinuje nielen RPG prvky, ale aj adventúrenie, sci-fi a špionáž. NPC postavy si žijú vlastným životom nezávisle od vás (aspoň pokým ich neovplyvníte svojim konaním). Nebude chýbať plynulý prechod dňa a noci, obrovské množstvo zbraní, brnení, štítov, technológií a mágie. Uvidíme ako sa ruský guláš podarí, nádej však rozhodne má.

Lost Odyssey

(X360 - 29.2.2008)

V našom RPG súhrne nemôže chýbať ani typické japonské RPG a vybrali sme práve Lost Odyssey pre Xbox 360. Hlavným hrdinom je Kaim, ktorý putuje obrovským svetom (voľnosť by mala byť zaručené a je len na vás, kam sa vyberiete). Aby to však nebol klasický hrdina, autori príbehu ho „obdarili“ tým, že žije už tisíc rokov, prežil mnohé, no takmer nič nepamätá. Vo svojom dlhom živote získal (a stratil) priateľov, lásku, rodiny – jednoducho typicky zaujímavý príbeh pochádzajúci z japonskej dielne je obohatený o citové situácie, medzi ktorými nesmie chýba napríklad ani zrada. Depresívny hrdina už nemá čo stratiť a hrať za neho začneme na pokraji priemyselnej revolúcie, keď sa ľudia začnú patlať v temnej mágii, čo neveští nikdy nič dobré. Lost Odyssey pobeží na Unreal Engine 3, o hudbu sa postará Nobuo Uematsu, detailné spracovanie lokácií a úžasné animačky sú zaručené. Veríme, že to dopadne omnoho lepšie ako mierne kontroverzný Blue Dragon.

Rise of Argonauts

(PC, X360, PS3 - TBA)

Akčné RPG tvoria aj vývojári z Liquid Entertainment pod záštitou Codemasters a mohli by sme ho pokojne prirovnať k úspešnému Titan Questu. Vychádza totiž z gréckej mytológie. Hrdina Jason sa bude prebíjať oslnivými mestami, hustými lesmi, pozbiera mnoho predmetov na svojej krvavej ceste (o brutálne krvavé scény nebude núdza), stretne kopec mytologických postáv ako napríklad Achilles alebo Hercules, od ktorých získa špeciálne schopnosti. Na svoju stranu si môže prikloniť aj rôzne božstvá. Tie mu ponúknu taktiež nejaké tie špeciálne schopnosti, čím zas získa odpor iných konkurenčných božstiev. Dobre známa cesta bude zabalená do nádherného grafického kabátiku, ktorý detailne zobrazí nielen jednotlivé postavy, ale aj celé prostredie. Rise of Argonauts sa chystá okrem PC aj pre konzoly a hoci pôsobí pomerne nenápadne, veľmi ľahko sa môže prehupnúť medzi osmičkové tituly, len musí na výbornú fungovať hrateľnosť. Ale keď to dokázal Titan Quest, prečo by sa to nemalo podariť Jasonovi?

Sacred 2: Fallen Angel

(PC, X360 - koniec septembra 2008)

Ascaron svojho času vydal prvý Sacred. Nám sa toto akčné RPG páčilo aj napriek tomu, že mnohí frflali na to, že to na Diablo nemá a nikdy mať nebude. Ale s kľudným svedomím môžeme povedať, že išlo o úspešný a kvalitný titul. Pokračovanie bude vylepšovať všetko, čo sa len dá a vôbec sa nesnaží silou mocou vydať na diabolskú cestu, ale sa vynasnaží vytvoriť vhodnú alternatívu. Dobre, dosť kecov. Znovu tu máme svet Ancaria, o tajomnú T energiu starajúcich sa Serafínov, ktorí ju dali Elfom, no tým dlho mier nevydržal, nastal chaos a vojny, T energia sa dostala do nepovolaných rúk, zvieratá zmutovali a máme tu krásny príklad, kedy musí po zbraň siahnuť neohrozený hrdina, ktorý nastolí poriadok. Sacred 2 ponúkne celkovo 6 rôznych postáv (serafínka, inkvizítor, elf, driáda, bojovník tieňov a chrámový strážca), pričom svojimi činmi určujete, či sa pridáte na stranu dobra alebo zla - dve odlišné kampane. Inak tu budeme mať klasické akčné RPG v úžasne vyzerajúcej grafike so všetkými vlastnosťami, ktoré máme tak radi. Desiatky hodín zábavy by pri putovaní nemali chýbať a koho to omrzí, bude tu multiplayer pre 16 až 32 hráčov.

Space Siege

(PC, možno X360 a PS3 - november 2008)

Chris Taylor stvoril okrem strategických peciek (Total Annihilation a Supreme Commander) aj vynikajúce akčné RPG Dungeon Siege (dva diely, dva datadisky), ktoré aj napriek trochu inému spôsobu zlepšovania postavy jednoducho malo gule. A bavilo nás, ale nielen nás, aj kopec ďalších hráčov, ktorí kupovali všetko s názvom Dungeon Siege. Taylor sa tak rozhodol, že je najlepší čas opustiť fantasy svet a vrhnúť sa do ďalekej budúcnosti. Space Siege je výsledkom, pričom vôbec sa nemusíme obávať toho, že by išlo len o prezlečenú pôvodnú sériu. Tak minimálne nás láka už len samotná zápletka, ktorá hovorí o takmer podarenom vyhubení ľudstva. Postupné objavovanie vesmíru bolo náhle stopnuté útokom mimozemskej rasy, ktorú nedokázalo nič zastaviť, až sa dostala k Zemi a ani tá neunikla expanzii. Niektorým ľuďom sa podarilo zachrániť vo vesmírnych lodiach. Náš hrdina Seth Walker mal taktiež to šťastie a jeho domovom sa stal obrovský kolos Armstrong. Únik sa však až tak veľmi nepodaril, do vesmírnej lode sa podarilo dostať mimozemšťanom a pokojné vegetovanie a hľadanie nového domova tak okamžite padá, potrebné je sa najprv zachrániť a prežiť. Depresívne ladené interiéry vesmírnej lode zaručujú pôsobivú atmosféru nepriaznivej budúcnosti, no omnoho viac sa tešíme na voľby nášho hrdinu. Len na ňom totiž bude záležať, či svoje telo obdarí implantátmi, ktoré mu nezanedbateľne pomôžu v boji (vylepšujú jeho schopnosti či mu dávajú do vienka úplne nové) a následne tak stráca ľudskosť a dôveru preživších. Jednoducho sa stáva strojom a prostredie ho prestane akceptovať ako záchrancu. Zaujímavá dilema a keď sa Gas Powered Games do toho poriadne oprú, pôjde o zaujímavú voľbu ako ďalej. Nedávno sa objavili hlasy o konzolovej konverzii.

Dvanástku hrdinov máme za sebou. Nechceli sme vás zahltiť mnohými titulmi, ktoré by si to možno aj zaslúžili. Tak napríklad už len MMORPG scéna sa dočká druhého datadisku WoW s názvom Wrath of the Lich King, no tieto projekty sa v skratke popísať nedajú a aj žánrom patria skôr nejako inak. Preto rozšírime dvanásť mesiačikov o súhrn bonusových titulov. Datadisk k WoWku sme spomenuli, zaujať by mohol aj Warhammer Online: Age of Reckoning alebo na MP zamerané Mythos. Na konzolách a handheldoch sa objaví mnoho číro japonských titulov, ktoré sa k nám možno ani nedostanú. A možno nasadí všetkému korunu Diablo 3. Nikto nikdy nevie, no sme presvedčení minimálne o tom, že aj tento rok bude RPG pozitívny.