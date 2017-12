Využitie a obľúbenosť elektronického podpisu narastá

Takmer 17 000 certifikátov pre elektronický podpis vydala počas uplynulého roka certifikačná autorita CA Disig. Za rok 2006 to bolo 6 000 certifikátov.

4. feb 2008 o 14:00 TASR

Podľa slov predsedu predstavenstva spoločnosti Disig, a.s., Ľuboša Batěka hoci medzi užívateľmi elektronického podpisu prevažujú firmy začínajú pribúdať aj individuálni užívatelia.

Vzhľadom na rýchly vývoj v oblasti informačných technológií a snahu Slovenska čo najrýchlejšie sa v elektronizácii verejnej správy priblížiť vyspelejším krajinám Európskej únie by mal byť rok 2008 v oblasti elektronického podpisu opäť o niečo bohatší. Na Slovensku by mali pribudnúť ďalšie možnosti na jeho využívanie, a to najmä pri vybavovaní rôznych dokladov a pri administratívnych úkonoch.

