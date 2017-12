Neverte mýtom o mobiloch v e-maili

Vedeli ste napríklad, že ak máte vybitú batériu, stačí vyťukať *3370# a zrazu získate polovicu energie? Alebo že cez mobil možno otvoriť svoje zamknuté auto?

To a ďalšie rady sa môžete dozvedieť, keď vám známy alebo kolega pošle e-mailom správu v češtine s názvom "Co všechno tvůj mobil dokáže a ty třeba o tom ani nevíš!" Aj niektorí redaktori denníka SME podobnú správu dostali a venoval sa jej aj portál mobil.cz

E-mail nechávame kvôli autenticite v pôvodnom znení, navyše s prekladom by nemali mať problém ani mladšie ročníky.

Rada prvá:

Tísňové volání: „112" užívané na celém světě

Nacházíš se mimo pokrytí mobilem? Vyťukej 112 a tvůj mobil si jej najde v lokální, cizí síti. Zajímavé je, že jej lze vyťukat i když je mobil zamčený!

Tu môžeme len dodať, že rovnako to funguje aj pri čísle 911. Táto rada je všeobecne známa a zrejme je tu uvedená preto, aby získal e-mail na dôveryhodnosti. Pre úplnosť ešte chýba, že ak je mobil mimo pokrytia mobilných sietí, napríklad 20 metrov pod zemou, tak sa nedovoláte ani na tiesňovú linku. Ak však ste v pokrytí, ale nie vlastnej siete a nemáte aktívny ani roaming, tiesňové volanie funguje. Na čísla 112 a 911 sa dá zavolať aj vtedy, keď nemá používateľ v mobile vloženú SIM kartu.

Rada druhá:

Zamknul jsi svoje klíče v autě?

Máš dálkové ovládání zámku auta a doma máš náhradní klíče a manželku? Zavolej mobilem a drž jej asi 30 cm od dveří svého auta zatímco manželka zmačkne dálkové ovládání jež drží u sluchátka svého mobilu. Tvé auto se otevře! Můžeš být třeba na jiném kontinentě - prý to pracuje.

Táto rada nefunguje z jednoduchého princípu. Diaľkové ovládače na odomykanie áut totiž nefungujú tak, že by vysielali zvuk (infrazvuk alebo ultrazvuk). Diaľkový ovládač vysiela rádiové signály, ktoré nie je možné prenášať cez hovor v GSM sieti.

Rada tretia:

Skrytý džús v baterii:

Máš baterii mobilu prakticky vybitou? Vyťukej *3370# Tvůj mobil se rozjede a bude ukazovat 50% zvýšení nabití. Tato rezerva se dobije při příštím dobití.

Tento mýtus vznikol zrejme za starých čias, keď sa týmto kódom zapínal kodek EFR na prenos hlasu na Nokiách. Zapnutie EFR vyžadovalo reštart telefónu a ten zrejme začal po naštartovaní telefónu ukazovať nabitie batérie na polovicu. Reálne sa však nič nezmenilo, batéria sa nenabila ani nezačala využívať "železnú rezervu", išlo len o nesprávne zobrazenie stavu batérie. V súčasnosti už tento kód nefunguje.

Rada štvrtá:

Jak zablokuješ tvůj UKRADENÝ mobil?

Patnáctimístné seriové číslo, které je unikátní a patří jen tvému mobilu, zjistíš vyťukáním *#06#

Napiš si jej a uchovej na bezpečném místě. V případě odcizení mobilu, ohlaš krádež mobilnímu operátoru a dej mu své seriové číslo. On mobil zablokuje tak, že bude nepoužitelný i při výměně SIM karty. Sice ti to mobil nevrátí, ale zloději zkazíš radost.

Toto je mýtus len v niektorých krajinách. Napríklad na Slovensku takúto službu mobilní operátori neposkytujú, v Česku áno. Ani tam však nebude stačiť len sériové číslo (IMEI). Samozrejme, SIM kartu by si mal zákazník zablokovať osobitne a mal by tak urobiť čím skôr, aby mu zlodej nenarobil vysoké účty.

Rada piata:

Pro cestovatele do U.S.A. či Kanady

Tamní mobilní operátoři účtují $1.00 až $1.75 či ještě víc při vyťukání "411" - informace o telefonních číslech. Pokud vyťukáš "800 FREE 411" , nebo "800 373 3411" tak to bude ZADARMO ! Naprogramuj si to do mobilu hned při příjezdu do severní Ameriky.

Ide o polopravdu. Služba 411 respektíve 800 FREE411 je bezplatná, problémom však je, že operátori za volanie na túto linku spoplatňujú. A to bez ohľadu na to, či vytočíte 411 alebo 800 3733 411. Nezabudnite ale, že kým operátori v USA účtujú necelé dva doláre, volanie zo slovenského mobilu v roamingu vás môže stáť viac.

Tento druh informací lidi přijmou docela rádi. Proto neváhej a pošli to dál.....

Toto je zrejme pravda, keďže tieto reťazové e-maily stále fungujú a ľudia ich stále posielajú.

Autor tohto HOAXu si ho dobre premyslel, keďže ho poskladal z viacerých správnych informácií a doplnil ich nezmyslami alebo polopravdami. Aj preto bežný používateľ ťažko zistí, čo je a čo nie je pravda. To, že ide o reťazový list a teda zrejme aj o zavádzanie, môže používateľ zistiť z toho, že e-mail nebol odoslaný len jemu, ale na desiatky adries.