Microsoft sa musí Yahoo prosiť

Microsoft musí o fúzii presvedčiť akcionárov Yahoo, aby tí presvedčili vedenie firmy. Až potom sa začne súboj o dôveru protimonopolných orgánov, získaných zamestnancov a trhy, ktoré si čoraz viac vyberajú služby Googlu.

4. feb 2008 o 8:50 Konštantín Čikovský

SAN FRANSISCO, BRATISLAVA. Reakcie analytikov a trhov na štvrtkovú ponuku Microsoftu kúpiť portál Yahoo sa zhodujú len v jednej zásadnej veci. Ten, kto na možnej transakcii neprerobí, budú terajší akcionári internetovej firmy. V predpokladoch, že sa obchod uskutoční, a že Microsoft v Yahoo nájde kľúč na efektívnejší vstup na trh internetového obsahu, je väčšina opatrnejšia.

Prvá odpoveď na ponuku Microsoftu pre akcionárov Yahoo prišla hneď v piatkovom obchodovaní na americkej burze. Ocenenie Yahoo na 44,6 miliardy dolárov (približne bilión korún), za ktoré chce softvérová firma zaplatiť spolovice vlastnými akciami a spolovice hotovosťou, sa maklérom javilo ako štedré.

Za každú cenu

Microsoft po Yahoo túži tak, že za jednu akciu ponúkol o 62 percent viac, ako je cena, za ktorú sa s nimi obchodovalo v čase oznámenia ponuky. Trhy uznali obchod za pravdepodobný a akcie Yahoo preto stúpli ešte v piatok o takmer polovicu.

Za obojstranne dobrý biznis by to bolo možné označiť iba v prípade, ak by sa makléri začali rovnako trhať aj o akcie Microsoftu. Stal sa opak, akcionárom firmy zo Seattlu spôsobilo oznámenie o možnej cene za Yahoo stratu sedem percent.

A nebolo to tým, žeby Microsoft na zaplatenie za Yahoo nemal dostatok hotovosti. Analýza zverejnená na webe týždenníka Forbes hovorí, že s účtami Microsoftu by nemala významnejšie zakývať ani taká veľká operácia, ako je kúpa svetovej dvojky vo vyhľadávaní v internete.

„Prémia sa zdá byť prehnaná. Ide o slabnúcu firmu,“ komentoval ponúkanú cenu za Yahoo Tim Smalls z maklérskej firmy Execution. „Nechápem, ako by sa synergie Microsoftu a Yahoo mohli dotknúť Googlu,“ citoval ďalej obchodníka portál BBC.

Podobne uvažovali aj akcio­nári Google, ktorého expanzia je hlavnou príčinou úvah o fúzii Microsoftu a Yahoo. Akcie súčasnej svetovej jednotky v internetovej reklame a vyhľadávaní v piatok stratili takmer deväť percent. Ibaže podľa reakcií maklérov mali na to iniciatívy Microsoftu nevýznamný vplyv. Google jednoducho v ten deň oznámil, že ziskovosť sa mu za tri mesiace zvýšila o 17 percent, čo je menej, ako si trhy u ich miláčika zvykli.

Minulotýždňová ponuka Microsoftu prekvapila analytikov len svojou razanciou a tým, že vedenie Microsoftu rezignovalo z možnosti dohodnúť sa na najvyššej úrovni.

Vedenia sa nedohodli

O viac ako poldruharočných rokovaniach medzi firmami sa vedelo. Priznáva to napokon aj otvorený list generálneho riaditeľa Microsoftu Steva Ballmera adresovaný predstavenstvu Yahoo.

Možnosť uvažovať už len nad spojenectvom a nefúzovať je podľa neho už neaktuálna. Šéfovia Yahoo doteraz túto megafúziu odmietali a čakali, že Yahoo sa preberie a zvýši ziskovosť aj trhový podiel vlastnými silami. Ibaže odvtedy prešiel rok a nič sa nestalo, pripomenul Ballmer. Presnejšie, ziskovosť naďalej klesala, firma dokonca v stredu oznámila, že prepustí tisícku zo svojich približne 14–tisíc zamestnancov.

Konkurenti medzitým nakupovali. Kým Microsoft získal v poslednom roku len zanedbateľný podiel v módnej službe Facebook, Rupert Murdoch kúpil rozhodujúci vplyv v MySpace a Google zasa špecialistu na webovú reklamu Double Click.

V čo dúfajú

Microsoft tak teraz dúfa, že šéfovia Yahoo nebudú mať na výber, pretože ich k nej donútia akcionári, ktorým Microsoft ponúkol oveľa viac, ako by získali za akcie Yahoo v súčasnosti.

Ak by sa však aj to Microsoftu podarilo, pohorieť môže ešte minimálne dvakrát. Forbes pripomína, že firemné kultúry Yahoo a Microsoftu sú také rozdielne, že spojenie bude drahšie a pomalšie, ako by sa čakalo. Predpoklad úniku mozgov z Yahoo nepriamo priznáva aj Microsoft, ktorý v liste akcionárom preberanej firmy sľubuje, že mnohé platy v Yahoo pôjdu hore.

Aktuálne bude o tom všetkom uvažovať až vo chvíli, keď celú transakciu schvália protimonoplné orgány. O americ­kých sa predpokladá, že nebudú robiť problémy. Aj nová firma – Microhoo, ako znie jej webová prezývka, by totiž bola oproti Googlu v internete sotva tretinovým hráčom. Väčšie obavy idú z Európy. Pre vplyvných úradníkov Európskej komisie je totiž Microsoft symbolom neželaného predátorstva.