Biometrické pasy sa podľa polície nedajú falšovať

Falšovatelia dokladov budú podľa polície zrejme hľadať možnosti, ako upraviť informácie uložené na čipe v nových pasoch s biometrickými údajmi, avšak použité kryptografické mechanizmy sú dostatočne silné, aby zabránili takýmto pokusom bez zanechania evide

3. feb 2008 o 0:00 TASR

Bratislava.

Zainteresované inštitúcie Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) aj Európska únia neprestajne hodnotia algoritmy a šifrovacie kľúče a upravujú ich špecifikácie s cieľom byť pred schopnosťami a možnosťami falšovateľov, uviedol pre TASR Peter Majerík z odboru dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru. Zároveň doplnil, že kontrolný systém čítacieho zariadenia dokáže pokusy o falšovanie údajov okamžite odhaliť.

Majerík ďalej uviedol, že čipy v nových pasoch sú tiež nazývané RF Proximity čipy. Tento druh čipu je navrhnutý, aby s čítacím zariadením komunikoval bezkontaktne na krátku vzdialenosť - desať centimetrov. Čip zároveň zabezpečuje uložené dáta proti kopírovaniu a klonovaniu.

"Digitálna mapa tváre nie je mapovanie ani pokožky a ani lebky. Je to fotografia držiteľa pasu uložená vo formáte JPEG2000," uviedol Majerík. "Riziko zneužitia fotografie na čipe je to isté ako riziko zneužitia podoby držiteľa zobrazenej na dátovej strane pasu," doplnil. Majerík tiež upozornil, že neautorizovaný prístup do čipu je, samozrejme, zamedzený.

Podľa Majeríka je implementácia druhého biometrického údaju v pasoch SR uskutočniteľná koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka. Ako sa uvádza v rozhodnutí Komisie európskych spoločenstiev z roku 2006, druhým biometrickým údajom budú odtlačky prstov, presnejšie ploché odtlačky ľavého a pravého ukazováka. V prípade nedostatočnej kvality alebo zranení ukazovákov sa zaznamenajú odtlačky prostredníkov, prstenníkov alebo palcov.

