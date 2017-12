Tomb Raider: Underworld - Lara Croft mieri do podsvetia

Dnešní hráči mladšieho veku nezažili ošiaľ okolo Lary Croft. Okolo tej nádhernej devy, ktorá nás ešte v minulom tisícročí prinútila pozerať na atletické stehná a neprirodzený hrudník.

2. feb 2008 o 16:26 Ján Kordoš



Bola to jednoducho prvá kočanda stvorená z jednotiek a núl, ktorej sa podarilo spraviť zo seba hviezdu svetového formátu, takže ju poznal úplne každý, aj teta sekretárka hrajúca v práci potajomky Solitér. Krivka kvality však s pribúdajúcimi dielmi klesala, až narazila na samotné dno, kde s dutým *plong* behala spoločne s Angelinou Jolie (druhý filmový Tomb Raider je skutočne brak až to bolí... a bolí to tak ako pricviknutie prstu do dverí, čiže poriadne) po kanáloch, pretože ak vyšla von, všetci sa im smiali a ukazovali na ne prstom. Virtuálna i živá Lara Croft boli každému na smiech.

A potom sa zjavil princ na bielom koni (pre výstižnosť situácie si predstavte oslíka z druhého Shreka a... a Shreka z druhého Shreka), vývojári z Crystal Dynamics. Táto grupa sa výborne popasovala s akčnými hrami z pohľadu tretej osoby (Legacy of Kain, Soul Reaver atď.), navyše ju doplnil samotný tvorca Lary a bolo vymaľované. Prišla Legenda, boli sme šťastní, že sa Lara vrátila do všetkých tých dier, chrámov a pralesov, ktoré prelozila a kam patrila. A to jej išlo, to jej vždy aj pôjde a tak pri tom ostala aj pri výročnom remaku prvého dielu Anniversary. Áno, opakujeme to po n-tý krát a opakujeme to veľmi radi. Lara Croft sa totiž akoby zázrakom vyhla hernému smetisku, kde by si mohla podávať ruku leda tak so super hrami len za 59,90! Vrátiť lesk a slávu sa jej síce úplne nepodarilo, no Indiana Jones v šortkách (myslíme Laru, nie konkrétne Indyho v šortkách) sa jednoducho vrátil na svoje miesto.

Najnovší diel Tomb Raider: Underworld je považovaný za prvý skutočný next-gen diel. Isteže, mali sme možnosť hrať Anniversary na X360, avšak rozdiely medzi PC verziou, ktorá vyšla o niekoľko mesiacov skôr a konzolovou, boli viac než minimálne – alebo sme možno len zaplakali nad slabšou prezentáciou. Práve preto je Underworld prvým potykaním si s konzolami najnovšej generácie. Keďže má Lara prísť do novej spoločnosti, nesmie sa nechať zahanbiť a ona to rozhodne nespraví, pretože už prvé indície a klasické varenia z vody hovoria o tom, že sa máme na čo tešiť. Nebude to síce extrémne prevratné, nebudeme ju hladiť na intímnych miestach: Lara proste rozrazí dvere v next-gen oblečení a my ju budeme milovať.



Dôvod prvý: Sombrero a tequila

Alebo lepšie povedané Mexiko, čo je lokácia, kam sa Lara tentoraz vyberie. Nie, že by zápletky predošlých dielov mali epické rozmery, filozofické pozadie a strhujúce vyvrcholenie, išlo jednoducho o výborne navrhnuté dobrodružstvá s tajomnými miestami. A Mayské chrámy a tajomná vyhynutá civilizácia taká určite je. Ich kalendár mal na rozdiel od toho nášho len 300 dní, avšak do ukončenia ich roka chýbalo vždy niekoľko dní, ktoré podľa starých zvitkov otvárajú cestu do podsvetia (žiarovka zablikala a podtitul hry je vysvetlený), kde sa niečo bude diať a my nevieme čo. Je to skutočne zaujímavé, že zápletka bude možno trochu hlbšia, než tradičné dones nejakú sakramentsky dôležitú bižutériu/sošku z nejakého sakramentsky rozpadnutého chrámu, inak ju získa sakramentsky záporná postava, ktorá vytvorí celosvetovú sociálnu vládu. Alebo len zničí svet. To je jedno, cestou do podsvetia sa možno dočkáme oživenia starých charakterov, ktoré v minulosti zomreli. Navyše sa očakáva pokračovanie Legendy a bližšie spoznať Larynu matku, prípadne že by sa dokonca objavili na povrchu aj nejaké city hlavnej hrdinky, tak to by sa nám páčilo. Ide síce iba o dohady a skôr sny, ale keď sa niekto posnaží, dáme si plagát Lary znovu na stenu!

Dôvod druhý: Vľavo či vpravo

Doteraz bol Tomb Raider o tom, že sme hru zapli a išli dopredu. Inej cesty nebolo, ledaže by sa nám chcelo pátrať po skrytých miestach, ktoré zas skrývali skryté predmety, ktoré zas odomykali bonusy. Ale inak sme išli rovno za nosom a skôr sme vzdychali na architektúrou jednotlivých lokácií, užívali si detailný dizajn a jednoducho cítili ten závan správneho Indiana Jonesovského pachtenia sa po skalách a ruinách. Lenže teraz, keď už aj jogurty majú svoju next-gen hru, prichádza Tomb Raider s menším vypustením z ohrady. Budeme mať síce k dispozícii jednotlivé mapy, no tie budú omnoho väčšie a cesta tam hore, kam sa máme vyškriabať, nebude ohraničená neviditeľnými stenami, ale sa jednoducho budeme cítiť ako v otvorenom svete. Nájsť tú správnu cestu sa nám nepodarí po niekoľkých sekundách a ako sa tam a tam vydriapať, to záleží na nás. Tipujeme, že bude viacero možností ako Laru na „checkpoint“ dopraviť.







Čo by to však bolo za prostredie, keby nebolo interaktívne. Ak teda nájdete nejaký predmet, síce oň môžete zakopnúť, ale ho zároveň aj zdvihnúť. Ak je to kameň, nie je nič lepšie ako ho hodiť do gebule dotieravého geparda, ktorý vás atakuje. Cica je to riadne dotieravá a používať budeme môcť aj rôzne palice a iné pomôcky. Kolty za opaskom chýbať nebudú, ale takto to jednoducho pôsobí omnoho vierohodnejšie. Aby to nebolo všetko, takéto predmety často pomôžu k otvoreniu cesty niekde úplne inde v obrovskej úrovni - drevo ako náhrada páky pre otvorenie dverí. Nie, nemusíte ísť práve tou cestou, pretože daný predmet nemusíte vôbec nájsť, ale ak budete všetko skúmať, hľadať a prechádzať sa, budete aj náležite odmenení.

Dôvod tretí: Cica

Keď sme si už spomenuli cicu o niekoľko riadkov vyššie, tak si nepriateľov rozoberieme trochu podrobnejšie. Zabudnite na ľudských sokov, znovu budeme zabíjať len zvieratká, ktoré však nehrajú podľa pravidiel ochrancov zvierat a ako správni predátori si bránia svoje územie. Čiže vám idú po krku. V minulosti to bolo tak, že vás napríklad vlk, maco alebo dinosaurus zbadal, tak hybaj ho k vám. A vy ste zatiaľ vytasili svoje dva kolty a muškou pištoľníka odkrágľovali všetko, čo vám stálo v ceste. Tak na to zabudneme, pretože do minulosti sa vracať nebudeme, budúcnosť vyzerá totiž nesmierne nádherne. Zvieratá majú vlastnú umelú inteligenciu. Nie, nevykrikujú po sebe príkazy, nedržia v labkách samopal a nekryjú sa pri presunoch na lepšie pozície. Oni sa jednoducho chovajú (alebo by sa mali) ako zvieratá. Zviera totiž nie je blbé a keď zistí, že vás systémom: baran-baran-buc neporazí, jednoducho utečie preč, chce sa skryť, no z diaľky vás sleduje. Vy to viete, vy to vidíte, no neodvážite sa za ním vyraziť, pretože vás môže napadnúť spoza rohu, kde si líže rany a môže na vás vyskočiť. Alebo si nájde lepšie miesto na útok, takže zatiaľ čo si vy vypiskujete, spomínaný gepard vám skočí z vyvýšenej skaly na krk. Pusu na čelo gepardy väčšinou nedávajú, ale to vám bude asi v tej chvíli už jedno. Zvieratá len tak jednoducho nedostanete, ale to je jasné každému, kto má doma nejaký ten zverinec.







Dôvod štvrtý: Cvičme v rytme

Pamätáte na to poskakovanie pred telkou? No nič, čas letí, vie to aj Lara, preto vznikol úplne nový model hrdinky a taktiež boli všetky pohyby nasnímané nanovo. Ako nám bude postavička skákať a ohýbať sa, si dokážeme predstaviť. Reálne. Súdime tak podľa prehlásenia Eidosu, že na motion capturing boli najatí olympijskí gymnasti a tí sa hýbať už nejako vedia. Pribudnú však aj nové pohyby, napríklad konečne môže Lara tasiť aj pri šplhaní alebo systém dual-targeting zabezpečí mierenie dvomi zbraňami na odlišné ciele. Taktiež sa nám páči, že Laryna tvárička nebude po celý čas statická, ale sa mimika tváre sa bude dynamicky meniť podľa situácie, takže pri streľbe bude tvár zvraštená úplne inak ako pri pošmyknutí sa na skale a následnom strachu z pádu. Ako tajný bonus navrhujeme slastné zvádzanie a...

Dôvod piaty: Si kočka...

Všetci sme boli nesmierne šťastní (nielen ja a moje druhé ja), že tvorcom došla primitívna myšlienka: hráči nechcú sexbombu, ale uveriteľne vyzerajúcu slečnu s prirodzenou krásou (a normálnym obvodom hrudníku...). O tom, že Lara vyzerá ešte uveriteľnejšie a dokonca by sme ju mohli bežne stretnúť na ulici, sa hádať sa hádať nik nebude. Ale na jej postavu boli aplikované kombinácie dynamic lightning a light mapping, pod čím si jednoducho predstavte to, že sa odrážané svetlo od prostredia prejaví na výzore Lary. Ťažko sa to popisuje, ale hra tieňov a zmena odtieňov jednoducho spraví svoje. Keď začne pršať, Lara zmokne a to nie len tak, že chvíľu z nej kvapká voda alebo zmení oblečenie textúru. Prejaví sa to aj na tvári a vlasoch. Mokre veci postupne schnú, čo sme si obľúbili už pri Uncharted: Drake´s Fortune a tu by to malo fungovať rovnako. Aby to bolo ešte dokonalejšie, oblečenie i samotná postava sa bude špiniť. Blato sa nalepí na oblečenie, pri kľaknutí je koleno hrdinky zafúľané (toto je skutočne reálny príklad) a všetko zo seba razom zmije po prejdení vodou! Taký MotorStorm so sexi slečnou miesto auta.

Dôvod šiesty: ...v sexi šatoch

Prostredie bude vyzerať geniálne, všetci spadneme na zadok z rozlíšenie textúr, dômyselnej architektúry a všetky tie kecy okolo. Lenže vodu a blato sme nespomenuli len tak náhodou. Dážď by mal patriť medzi najprepracovanejšie efekty, aké sme v hrách mohli vidieť a je preň vytvorený špeciálny systém. Navyše má dážď vplyv na okolité prostredie, takže sa skaly stanú klzkejšími a Lara má niekoľkonásobne vyššie riziko pošmyknutia sa! Druhým faktorom je bahno. Nielenže sa váš pohyb v blate spomalí, postava bude ťažkopádnejšia a môžete dokonca aj spadnúť, lebo to jednoducho kĺže. Všetky tie zalesnené exteriéry budú vyzerať uveriteľne, čo v kombinácii s otvoreným svetom berieme ako skutočnú výzvu. Už spomínané Uncharted vyzeralo v niektorých prípadoch priam filmovo a keď nám Lara ponúkne viacero ciest, nielen jednu lineárnu, začneme chrochtať blahom.







Dôvod siedmy: Študent nemusí, študent chce

Možno vám pri štúdiu niekto niečo podobné vtĺkal do hlavy, Tomb Raider: Underworld to prevedie do praxe. Hra je síce prístupná pre všetkých, no viac Lara mrká očkom po skúsenejších hráčoch. Ak chcete, dostanete sa na tajné miesta. Tak napríklad minule často používaný hák s lanom ste vedeli, kedy ho hodiť, pretože boli záchytné body viditeľné možno až príliš. Tudy cesta nevede, bude to o výzve: nemusíte si niektoré záchytné body všimnúť a nedostanete sa do tajnej chodby, ktorá vám výrazne skráti putovanie (miesto lozenia po skale jednoducho odvalíte kamenný kváder a cez skalu prejdete) alebo odhalí nejaký ten bonus. Už to nebude tak prosté, kedy presne viete čo a kde použiť, všetko si musíte všímať, prostredie je interaktívne a určené k vášmu skúmaniu. Liečenie by malo prejsť od lekárničiek k novému spôsobu.

Viac dôvodov nepotrebujeme. Lara Croft v novom Tomb Raider: Underworld veľmi nevybočí zo svojej cesty, nevyberie sa ako v príšernom Angel of Darkness (dosť príznačný názov pre toto zhovädenie celej série) do veľkomiest, ale presnorí staré chrámy. To ona vie, pridáva niekoľko ozdôb, aby tohtoročný vianočný stromček nevyzeral ako ten predošlý a celé sa nám to jednoducho pozdáva. Na sklonku tohto roku uvidíme ako to vlastne celé dopadne, zatiaľ však Lara vyzerá nesmierne príťažlivo. Len aby to nebolo o to väčšie sklamanie.