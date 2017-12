Just Cause 2 posiela pohľadnice

1. feb 2008 o 17:59 Ján Kordoš

Všetky screenshoty

Najlepšie to zhodnotil manažér Eidosu, Alex Price: „Všetko to, čo sme mali radi na Just Cause sa vracia, len je každý kúsok o triedu lepší“. Takže znovu budeme bláznivo skákať padákom a špeciálnym hákom sa prichytávať na autá či lietadlá, pričom akrobatické kúsky by mali byť omnoho prepracovanejšie. Súostrovie s rozlohou tisícky kilometrov štvorcových bude pozostávať prevažne z džungle, no nebudú chýbať ani púštne oblasti, na vrcholkoch natrafíme na sneh a nepohrdneme ani rozsiahlymi mestami. Na viacero noviniek je však ešte podľa tvorcov z Avalanche Studio ešte čas a zopár ich určite ešte majú. Pôvodné Just Cause nemuselo vyhovovať úplne každému, veď išlo len o arkádu, kde sa dalo blbnúť, ale možno práve preto to bol titul pomerne úspešný. Just Cause 2 sa objaví ešte v tento rok na PC, Xbox 360 a Playstation 3.

Zdroj: Gamespot, IGN