Game Critics Awards oznámilo 10 najlepších hier roku 2007

1. feb 2008 o 17:44 Ján Kordoš

1. BioShock - 2K Games (PC, Xbox 360)

2. The Orange Box - Valve/EA (PC, Xbox 360, PS3)

3. Call of Duty 4 - Activision (PC, Xbox 360, PS3)

4. Rock Band - Harmonix/EA (Xbox 360, PS3, PS2)

5. Super Mario Galaxy - Nintendo (Wii)

6. Halo 3 - Microsoft (Xbox 360)

7. Mass Effect - BioWare/Microsoft (Xbox 360)

8. God of War II - Sony (PS2)

9. Assassin's Creed - UbiSoft (PS3, Xbox 360)

10. Uncharted: Drake's Fortune - Sony (PS3)

Zdroj: Firingsquad