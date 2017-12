Ericsson po poklese zisku prepustí celkovo 4 000 ľudí

Výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson dosiahol v poslednom štvrťroku vlaňajška čistý zisk 5,6 miliardy švédskych korún. Medziročne klesol o vyše 40 percent.

1. feb 2008 o 15:39 TASR

Štokholm. Výrobca telekomunikačných zariadení Ericsson dosiahol v poslednom štvrťroku vlaňajška čistý zisk 5,6 miliardy SEK, v prepočte takmer 20 miliárd SKK, čo bolo v porovnaní s rovnakým obdobím predvlaňajška o 42 % menej. Obrat pritom zostal rovnaký okolo 54,5 miliardy SEK. Ericsson za celý uplynulý rok vytvoril zisk 21,8 miliardy SEK a ten medziročne klesol o 13 %. Súčasne tržby v rovnakom období vzrástli o 4 % na 187,8 miliardy SEK.

Šéf koncernu Carl-Henric Svanberg dnes uviedol, že tento rok treba počítať so stagnáciou, a preto chce usporiť na nákladoch 4 miliardy SEK. V súvislosti s týmto zámerom zanikne vo Švédsku asi 1 000 pracovných miest z ich 74 000, ktoré má koncern v krajine. O zrušení pracovných miest v iných krajinách zatiaľ niet informácií. Pokiaľ ide o Švédsko, pracovníci by mali odchádzať z firmy dobrovoľne "pokiaľ to len bude možné".

Predpokladá sa, že opatrenie sa bude v celom rozsahu realizovať v roku 2009. Vedenie koncernu očakáva, že na budúci rok prídu veľké objednávky na modernizáciou mobilnej siete v Číne.

Situáciu na trhu však zostruje čínsky výrobca telekomunikačných zariadení, ktorého činnosť sa začína prejavovať tlakom na ceny. Najväčším európskym konkurentom Ericssonu je Nokia Siemens Networks. Ten už vlani oznámil, že vzhľadom na situáciu na trhu prepustí veľký počet pracovníkov.

Predstaviteľ závodnej rady Ericssonu v súvislosti so správou o prepúšťaní uviedol, že toto opatrenie vedenia vzhľadom na ziskovosť výroby koncernu, nie je primerané.

Ericsson sa dostal do ťažkej krízy začiatkom tohto desaťročia najmä v dôsledku stratovosti výroby mobilných telefónov. Za pár rokov však znížil počet zamestnancov zo 120 000 na polovicu. Divíziu mobilných telefónov v rámci spoločného podniku so Sony presunul do Japonska. Uskutočnením radikálnych opatrení sa koncern stal znovu ziskovým.

Informovali o tom agentúry AP, Reuters a DPA.

(1 SEK = 3,565 SKK)