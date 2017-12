Kvartálne výsledky Google nenaplnili očakávania

Finančné výsledky internetovej spoločnosti Google za štvrtý kvartál minulého roka sklamali očakávania analytikov aj investorov na Wall Street.

1. feb 2008 o 10:42 SITA

SAN FRANCISCO 1. februára (SITA, Reuters) - Tržby spoločnosti v poslednom štvrťroku 2007 síce stúpli medziročne o 51 % na 4,827 mld. USD, avšak boli o niečo nižšie, ako očakávali analytici. Kvartálny čistý zisk Google sa zvýšil medziročne o 180 mil. USD na 1,21 mld. USD, resp. 3,79 USD na akciu. Po vylúčení mimoriadnych položiek dosiahol zisk na akciu 4,43 USD, o 0,5 centu menej, než predpovedali analytici.

Investorov úspešnej americkej internetovej spoločnosti znepokojilo plánované agresívne zvýšenie kapitálových výdavkov po tom, čo Google v štvrtom kvartáli investoval až 678 mil. USD do rôznych technológií podporujúcich jej internetové služby. Vedenie spoločnosti Google však akcionárov uistilo, že nevidí žiadne náznaky vplyvu spomaľovania americkej ekonomiky na internetový sektor. Spoločnosť očakáva, že zadávatelia reklamy budú inzerovať prostredníctvom Google aj v prípade, že by museli znižovať rozpočet. Tržby z predaja reklamy vo Veľkej Británii, ktorá je druhým najväčším trhom Google po USA, však vo štvrtom kvartáli poklesli o 5 %. Podpísali sa pod to práve slabé reklamné výdavky finančných spoločností a cestovných kancelárií počas sviatkov.

Google je svetovou jednotkou na poli internetovej inzercie, založenej na princípe platieb za kliknutie na reklamy umiestnených na stránkach výsledkov vyhľadávaní a na partnerských webových stránkach. Spoločnosť generuje približne 99 % tržieb práve z tejto textovej inzercie, hoci sa usiluje aj o rýchlu expanziu na reklamných trhoch v oblasti videa, obrazu, televízie, rozhlasu a tlače.

(1 USD = 22,716 SKK)