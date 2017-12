Tipy na víkendové surfovanie

Umenie z ceruziek, varenie z ničoho a mixérové dobrodružstvá vám zaručene naznačia, ako mrhať časom tento víkend. Prezradíme vám, ako sa zorientovať vo svete dĺžkových mier, ukážeme vám, ako zmeniť ploché fotografie na 3D svet a predstavíme priestor pre m

2. feb 2008 o 10:15 (mg)

Varenie z ničoho

Nahliadnite do chladničky a do špajze, vpíšte do dialógového okna zoznam surovín, ktoré máte k dispozícii, a server www.supercook.com vám prezradí, čo môžete z ponuky navariť bez toho, aby boli vaše jedlá fádne a skromné. Výhodou je, že databáza obsahuje nielen hlavné chody, ale aj predjedlá a múčniky.

Čo nového v mixéri?

Skúšali ste niekedy, čo dokáže váš mixér? Ak nie, pri návšteve internetovej stránky www.willitblend.com vám zaručene poklesne sánka. Detské autíčka, mobilné telefóny, golfové loptičky ba dokonca silné magnety sa menia na prach. Pozor na bezpečnosť, nie všetky výstrelky je bezpečné skúšať doma. Obzvlášť nie na obyčajnom mixéri.

Veľkosti ako na dlani

Čo sa vo vašej mysli vynorí pri slovách mikrometer, centimeter, kilometer či svetelný rok? Flashová interaktívna aplikácia http://www.nikon.co.jp/main/eng/feelnikon/discovery/universcale/nano.swf z dielní firmy Nikon vám otvorí svet dĺžkových mier s množstvom praktických informácií a faktov. Dozviete sa i to, akú najkratšiu vzdialenosť dokážu dnešné moderné prístroje zmerať.

Z plochých fotografií trojrozmerný svet

Nemusíte mať ani špeciálny softvér, ani drahý fotoaparát. Nový projekt http://make3d.stanford.edu/ umožňuje z fotografií tvoriť 3D modely, v ktorých je možné interaktívne prechádzať, alebo z nich vytvoriť video zachytávajúce priestor. Experimentovať je možné už s jedinou fotografiou, čím viac snímok je však k dispozícii, tým je model dokonalejší. Rozhodne neprehliadnite galériu hotových projektov.

Nechajte si poradiť

Neviete, čo si obliecť na večierok, alebo ktoré oblečenie vám pristane viac? Odfotografujte sa, nahrajte svoje snímky na server http://www.wearornot.com/ a nechajte návštevníkov hlasovať, aby vám poradili. Služba je univerzálna, ak siahnete do tém mimo obliekania, nik sa nenahnevá.

Nastavte si monitor

Ak sedíte za cudzím počítačom a zdá sa, že vás akosi nezvyčajne bolia oči, príčinou môže byť aj zlé nastavenie jasu a kontrastu zobrazovania. V takomto prípade otvorte webovú stránku http://photographerusa.com/screencheck/, vytiahnite kontrast na maximum a nastavujte intenzitu jasu dovtedy, kým nebudú všetky odtiene sivej jasne a zreteľne oddelené.

Čarovanie s ceruzkami

Umenie môže vznikať aj z obyčajných každodenných potrieb, s ktorými nepretržite prichádzame do styku. Čo by ste povedali na obyčajné farbičky a ceruzky? Stačí bohatá zásoba, pílka na skracovanie a lepidlo – umenie je na svete. Nechajte sa inšpirovať v galérii, ktorú nájdete na stránke http://www.jennifermaestre.com/pencil_show.html.