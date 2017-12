Mimovládky vybudovali nový server www.dobrovolnictvo.sk

Na hodnotu dobrovoľníctva upozorňuje spoločnosť C.A.R.D.O spolu s 29 dobrovoľníckymi organizáciami okrem iného na webstránke www.dobrovolnictvo.sk, ktorú sprístupnili v tomto roku. "Mali sme pocit, že na Slovensku sa o dobrovoľníctve veľmi málo hovorí a v

4. dec 2007 o 20:46 SITA

BRATISLAVA 4. decembra (SITA) - ie", povedala projektová manažérka C.A.R.D.O Alžbeta Mračková na dnešnej tlačovej besede. Podľa nej nie je dôležité dobrovoľníkov len oslovovať a zapájať do činností, ale pracovať s nimi efektívne a kvalitne. Neľahké je takisto nájsť ich, udržať si ich, motivovať a oceniť.

"Dobrovoľníctvo nie je tak ocenené, ako by malo byť," upozorňuje Marcela Holická zo spoločnosti Inex Slovakia. "Ľudia na Slovensku nevedia o tom, že človek, ktorý pracuje ako dobrovoľník, získava množstvo schopností - komunikatívnosť, flexibilitu či zodpovednosť. Za úspech považujem už to, keď sa ktosi vráti zo zahraničia a povie mi: to bol dobrý tábor, našiel som si tam veľa kamarátov, dokonca som sa tam naučil aj variť - mne to normálne ovplyvnilo život. Naším úspechom je aj to, ak zahraniční partneri ocenia kvalitu slovenských kempov a radi sa sem opäť vracajú. Chceme, aby sa čím ďalej tým menej ľudí pýtalo: Dobrovoľník? Také niečo existuje na Slovensku?"

Motiváciou dobrovoľníkov by malo byť neformálne vzdelávanie a rozvoj. Za ideálne obdobie, aké dobrovoľník pre konkrétnu organizáciu pracuje, sa považujú tri roky. "Keď nám vydrží dobrovoľník takto dlho pracovať, sme šťastní," povedala Mračková. Katarína Kaločajová z organizácie Domka tvrdí, že "keď pôjdeme len komerčným trendom, hodnoty budú klesať a odrazí sa to na kvalite nášho života." Medzinárodný deň dobrovoľníkov, ktorý je na celom svete 5. decembra, tento rok zvýraznia symbolickým oceňovaním dobrovoľníkov tri slovenské organizácie. Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Dobrovoľnícke Centrum SAIA Prešov a organizácia Žabky na prameni v Košiciach. V Banskej Bystrici bude slávnosť v stredu vo Veľkej sieni Mestského úradu o 17:00, v Prešove v reštaurácii Hviezda o 13:30 a v Košiciach pri otváraní vianočných trhov na Hlavnej ulici na pódiu pri Dolnej Bráne o 16:45.

Dobrovoľníctvo je na Slovensku výsadou hlavne mladých ľudí a žien. Do dobrovoľných organizácií bolo v tomto roku zapojených 25 133 dobrovoľníkov a odpracovali spolu 2 115 572 hodín.