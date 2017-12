Imhd.sk funguje vďaka lenivým mestám

Stránku Imhd.sk si ľudia často pletú s oficiálnou stránkou dopravného podniku. Najväčší informačný portál o mestskej doprave však spravuje len šesť ľudí – vo voľnom čase a zadarmo.

5. dec 2007 o 0:00 Samo Trnka

Stránka Imhd.sk robí to, čo by mali robiť mestá.(Zdroj: SME – SAMO TRNKA)

Stránku Imhd.sk si ľudia často pletú s oficiálnou stránkou dopravného podniku. Najväčší informačný portál o mestskej doprave však spravuje len šesť ľudí – vo voľnom čase a zadarmo.

Michal Dekánek, šéfredaktor a webmaster servera imhd.sk ako dieťa túžil byť vodičom električky. Stránku založil v roku 2000, keď na svoje prekvapenie zistil, že bratislavský dopravný podnik uvádza na internete cestovné poriadky iba z koncových staníc a aj tie ako obrázky vo formáte gif.

Na internete vytvoril portál, na ktorom tisícky ľudí denne zisťujú, ako sa rýchlo dostať z jednej zástavky na druhú, ako funguje doprava v jednotlivých mestách a čo nové sa chystá. Imhd.sk ešte aj v roku 2007 ponúka to, čo by za normálnych okolností mali mestá ponúkať samy od seba.

Video: Michal Dekánek o začiatkoch stránky a o tom, kto by vyhral v súboji električky a autobusu

Autor: Lukáš Kodoň

„Stránku som zakladal v podstate sám, ľudia sa pridávali, až keď začala byť úspešná,“ spomína Dekánek na začiatky. „Žiaľ, po čase videli, že prístup mesta k verejnej doprave nie je ani zďaleka taký, aký by mal byť, takže asi 80 percent ľudí to prestalo baviť a odišli sklamaní, lebo sa im nepodarilo naplniť tie ciele, ktoré si dali,“ hovorí Michal Dekánek.

V súčasnosti je počet ľudí, ktorí stoja za stránkou, ustálený na šiestich „skalných“ redaktorov. Tí sa starajú o cestovné poriadky a informácie o doprave deviatich slovenských miest a jedného regiónu.

Spočiatku museli údaje zbierať ručným opisovaním z grafikonov na zastávkach. Dnes už spolupracujú s viacerými dopravnými podnikmi, napríklad aj s bratislavským. „Poskytli sme im náš program na prezentáciu cestovných poriadkov na internete. My za to od nich dostávame údaje. Preto je zabezpečené, že my máme aktualizáciu údajov a dopravný podnik zase aktualizáciu programu,“ vysvetľuje Dekánek.

Dopravné podniky v iných mestách už dnes imhd.sk ponúkajú spoluprácu samy. „Robia to, lebo vedia, že čím viac ľudí nájde informácie na webe, tým viac oni budú mať zákazníkov. Takže kapitalizmus sa možno dostáva aj do doprav­ných podnikov,“ hovorí.

Stránku zatiaľ neplánuje premeniť na zárobkovú činnosť: „Dosť ľudí robí tento web zo záľuby a reklamu veľmi nemusia. Naozaj neradi by sme o nich prišli, lebo pre nich dôležitejšie ako peniaze je to, že na imhd.sk majú svoj odtlačok prsta. Pre mňa sú dôležitejší spolupracovníci, ktorí odvádzajú dobrú robotu, ako to, že sa nabalíme,“ hovorí Michal Dekánek.

Mestá majú podľa neho v mestskej hromadnej doprave ešte veľa čo zlepšovať. „Pokojne by stačilo, keby to vyzeralo napríklad ako v Brne.“

Dekánek chce stránku robiť aj ďalej. „Odkedy nie som študentom a pracujem, mám už menej času. Budem na tom robiť aj desaťkrát dlhšie, aby to bolo poriadne, než dávať von polovičatú robotu.“