Najrýchlejší rast medzi IT firmami v SR dosiahol Eset

Najrýchlejšie rastúcou technologickou firmou na Slovensku za rok 2007 je Eset, s. r.o., s rastom 1 721 %. Vďaka tomuto výsledku sa spoločnosť umiestnila na 93. mieste v rámci regiónu Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA) podľa prieskumu Deloitte Techno

4. dec 2007

Bratislava 3. decembra (TASR) - logy Fast 500 EMEA. V tomto rebríčku sa pritom umiestnili celkovo štyri slovenské spoločnosti.

Prieskum Technology Fast 500 realizuje globálna poradenská skupina Deloitte. Do rebríčka boli zaradené verejne obchodované a súkromné technologické spoločnosti z 21 krajín regiónu EMEA s tržbami minimálne 50 000 EUR, v prepočte 1,7 milióna SKK, za prvý rok svojej činnosti. Prieskum, ktorý sa v regióne EMEA organizuje už siedmy rok, vychádza z päťročného priemerného percentuálneho rastu tržieb. Tento ročník prieskumu pritom zaznamenal najvyššiu priemernú mieru rastu od začiatku hodnotenia v roku 2001, a to 1 443 %.

Okrem spoločnosti Eset sa v rebríčku umiestnili ďalšie tri slovenské firmy. Druhá najrýchlejšie rastúca slovenská spoločnosť je IPESOFT, s. r. o., s rastom 1 293 % (130. miesto), na treťom mieste spomedzi slovenských firiem sa s rastom 918 % umiestnila Millennium 000 , s. r. o. (191. miesto). Štvrtou slovenskou spoločnosťou v rebríčku je MicroStep-HDO, s. r. o., s rastom 385 % (392. miesto).

Na prvých troch miestach v prieskume Deloitte Technology Fast 500 EMEA sa umiestnili izraelské spoločnosti. Vôbec najrýchlejšie rastúcou technologickou spoločnosťou v regióne je Voltaire Ltd., ktorá dosiahla rast 50 612 %. Za ňou sa umiestnil Celltick Technologies Ltd. s rastom 29 627 % a treťou najrýchlejšie rastúcou firmou v odvetví je Runcom Technologies Ltd. s dosiahnutým rastom 27 950 %. Štvrté miesto v prieskume obsadila holandská TomTom International N.V., ktorá rástla o 17 193 %, nasledovaná britskou Bybox Holdings Ltd. s rastom 15 272 %.

