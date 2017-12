EÚ: Viac ako 40 percent domácností vlastní pripojenie na internet

Až 54 percent domácností v krajinách Európskej únie (EÚ) vlastnilo v prvom kvartáli tohto roka pripojenie na internet, čo predstavuje 5-percentný nárast v porovnaní so sledovaným obdobím v minulom roku.

3. dec 2007 o 17:02 SITA

BRATISLAVA 3. decembra (SITA) - Zároveň 42 percent domácností vlastní širokopásmové pripojenie, kým vlani to bolo 30 percent. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytol Európsky štatistický úrad (Eurostat). Tieto informácie predstavujú iba malú časť výsledkov tohtoročnej štúdie, ktorá sa zamerala na oblasť informačných a komunikačných technológií, ich využitia v domácnostiach a jednotlivcami v 27 členských krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande.

Na prvom mieste v počte domácností s pripojením na internet skončilo s 83 percentami Holandsko, za ním nasleduje Švédsko so 79 a Dánsko so 78 percentami. Najnižší počet domácností s internetovým pripojením zaznamenalo Bulharsko s 19 percentami, potom Rumunsko s 22 a Grécko s 25 percentami. V kategórii širokopásmového pripojenia zvíťazilo taktiež Holandsko so 74 percentami domácností. Na druhej priečke skončilo Dánsko so 70 a prvú trojku uzatvorilo Švédsko so 67 percentami.

V sledovanom období vlastnilo pripojenie na internet 46 percent slovenských domácností, kým v minulom roku to bolo 27 percent. Širokopásmové pripojenie na Slovensku vykázalo v prvom štvrťroku tohto roka 27 percent domácností, čo predstavuje 16-percentný nárast v porovnaní s minulým rokom.