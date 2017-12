Activision + Vivendi = Activision Blizzard

Najväčšie spojenie dvoch veľkých spoločností je na svete.

3. dec 2007 o 10:09 Ján Kordoš

O tom, že Electronic Arts je najväčším herným vydavateľom, ktorý má v zásobe obrovský počet titulov zvučného mena je zbytočné pochybovať. Respektíve tak by sme sa mohli vyjadrovať, keby nás ako blesk z čistého nezasiahla správa o spojení dvoch herných gigantov. Activision sa spojil s Vivendi Games a vytvorili tak dvojicu, ktorá sa nielenže podľa prvých slov odváži Electronic Arts drzo konkurovať, ale má novovzniknutá spoločnosť Activision Blizzard dokonca EA aj predbehnúť v tržbách i zisku! To je však hudba budúcnosti, ktorá je nepredvídateľná. Poďme sa však pozrieť na zúbok celému nečakanému nákupu roka. Alebo možno desaťročia!

Prednedávnom EA odkúpili duo BioWare / Pandemic, čím získali pod krídla nielen kvalitných vývojárov, ale napríklad aj známe značky, ktoré lákajú nielen masy, ale aj náročnejších hráčov, ktorí na zabehané série od EA príliš neberú a začínajú sa nahlas ozývať proti zbytočnej tvorbe nekonečných sérii. Transakcia o hodnote 860 miliónov dolárov istotne viacerých zarazila, ale pre EA išlo o výhodnú kúpu s perspektívou do budúcnosti. V tej dobe sa začínal ozývať názor, že všetky spoločnosti si už medzi sebou rozdelili korisť v podobe third-party vývojárov a ďalšie akvizície zrejme tak skoro nenastanú. Stále síce presakujú informácie o krachu Atari, veľkých problémov Eidosu / SCi, ale tieto debaty sa tiahnu už pekných pár mesiacov. Skôr sa dá očakávať postupné rozpredanie známych značiek a pomalý a tichý skon kedysi zvučných vydavateľstiev. Alebo?

Alebo nás zarazí spojenie veľkých spoločností. Activisionu sa darí dlhodobo a po príchode Roberta Koticka pred niekoľkými rokmi sa spoločnosť postavila na pevné nohy, vybudovala si stratené renomé a dohodila niečo navyše. Stačí sa pozrieť do nedávnej minulosti: séria Call of Duty svojim štvrtým dielom Modern Warfare získava nielen vysoké hodnotenia, ale sa aj výborne predáva. Zaujímavý (a teraz už nielen čisto konzolový) projekt Guitar Hero III svojou myšlienkou hrania na gitaru očaril takmer všetkých – aj naša redakcia už má objednanú gitaru! Medzi hráčmi je stále obľúbená i skejťácka séria Tony Hawk, Activision vlastní licencie na známe filmové hity (Spiderm-Man, X-Man, James Bond, Shrek, Transformers a kopec animovaných filmov), ktoré síce svojou kvalitou nemusia nikoho nadchnúť, no jednoduchú zábavu ponúknu a hlavne idú poriadne na dračku.

Spojenie Activisionu a Vivendi Games zrejme bolo plánované už dlhšiu dobu, ale všetko sa oznámilo až na sklonku tohto roku. Celá transakcia bude podľa odhadov definitívne uzatvorená (z hľadiska akcií apod.) v polovici budúceho roku, no už teraz sa objavilo číslo. 18.9 miliardy dolárov – aspoň na toľko je odhadované toto spojenie dvoch velikánov. Kto na spojení viac získal? Nemusíme po tom dlho pátrať, šéfom sa stal Robert Kotick, jeho pravou rukou zas doterajší šéf Vivendi Games, Bruce Hack. Už to nahovára, že Activision má o trochu viac, čo v konečnom dôsledku dokazuje aj najvyšší človek vo vedení. Bývalé Vivendi Games získa na druhú stranu 52 % všetkých akcií.

Nie je to však až tak jednoduché. Už z názvu novovzniknutej spoločnosti Activision Blizzard je zrejmé, ktorý hráč bývalého Vivendi Games bol veľkým tromfom, dokonca takým, že sa vyrovnal vyššie uvedeným vynikajúcim sériám. Blizzard Entertainment je spoločnosťou, ktorá za svoje pôsobenie na hernom trhu nevydala ani jednu nekvalitnú hru a dokonca by sme ani nepreháňali, keby sme tvrdili, že čo hra, to očakávaný a nadmieru predávaný hit. Na Starcrafte 2 sa poctivo pracuje, čo je kvalitná real-time stratégia, nesmierne obľúbená hlavne v Ázii, kde ide o MP kult. Activision sa tak dostáva na ďalší lukratívny trh. O Diable 3 sa špekuluje dlhú dobu a stačí len hru spomenúť, celý herný národ čaká na akékoľvek správy ohľadom tohto projektu v pozore o polnoci, za hustého sneženia – hocikedy, hocikde, len nech sa niečo o hre povie. World of Warcraft je kapitola sama o seba a tohto dominujúceho kráľa MMORPG predstavovať netreba.

Ostatné tituly Vivendi Games jednoducho nemajú šancu konkurovať jednému jedinému štúdiu. Je síce pravdou, že posledný Crash Bandicoot dopadol výborne, Empire Earth je známa značka (posledný diel však podľa prvých hodnotení prepadol), ďalej tu máme Larryho, Spyra a niekoľko ďalších, no tie sú už jednoducho za zenitom a väčšinou ťažia len zo svojej slávy a nepresadzujú sa kvalitou. Nikde však nie je napísané, že sa nedajú vytiahnuť, odfúknuť prah, kompletne prepracovať a vydať ako návrat legendy, ktorá si získa srdca hráčov.

Vivendi Games však ponúka aj niečo viac. Napríklad archív hudobnej nahrávacej spoločnosti Universal Music Group, ktorá spadá práve pod Vivendi. Activision má zas výborne rozbehnutú sériu Guitar Hero. Spomenieme len niekoľko mien, ktoré by sme v Guitar Hero radi počuli: Bloodhound Gang, Cardigans, Garbage alebo U2 plus kopec ďalších. Stačí si pozrieť zoznam skupín (nájdete ho tu) a sami uvidíte netušené možnosti, ktoré sa dajú výborne využiť. Vivendi Games investuje do Activision Blizzard 8.1 miliardy dolárov, taktiež zaplatí 1.7 miliardy dolárov za odkúpenie väčšiny akcií. Profitovať však budú jednoznačne obe spoločnosti. Vlastne teraz už jedna – Activision Blizzard.

Poďme sa však pozrieť aj na samotný Blizzard, aj keď veľký dôvod na to nemáme, pretože tejto spoločnosti sa to nijakým spôsobom nedotklo a funguje ako doteraz. Takže stále pripravuje svoje osvedčené hity, stále ide o nezávislé herné štúdio a stále budeme čakať na to, až budú hotové – it´s done, when it´s done. Len prepožičia svoje meno väčšiemu partnerovi. Síce sa objavili správy o prehodnotení prác na zatiaľ utajovaných projektoch, ale keďže sú zrejme vo veľmi rannej fáze vývoja, netreba sa tým veľmi zaoberať, známe značky si Blizzard nepustí.

V Electronic Arts teraz určite neveriaco pozerajú. Nielen na nečakanú transakciu, ale aj vzhľadom na to, že očakávané tržby Activision Blizzard za tento kalendárny rok dosiahnu hodnotu 3.8 miliardy dolárov. Rovnakú sumu oznámilo EA ako tržbu za druhý kvartál fiškálneho roku 2008, ktorý sa končí v marci 2008. Kto teda bude jednotkou? Electronic Arts svoje postavenie stratiť určite nechce, hoci to môže byť niekoho snom. V poslednom čase si totiž aj u tohto velikána uvedomili, že musia investovať aj do nových nápadov, nových hier, nových zážitkov a nielen dojiť kravu, pokým vládze. Navyše si obe spoločnosti budú konkurovať na rovnakých trhoch – či už ide o MMO, konzolové projekty, úspešné série či napríklad hudobné hry. Sledovať súboj Guitar Hero III vs. Rock Band bude určite veľmi zaujímavé.

A čo je skutočne najlepšie, najviac na tom môžeme získať my, hráči, pretože konkurenčný boj sa začne len teraz naplno rozbiehať. Z hry totiž netreba vyhadzovať UbiSoft, ktorý si drží (=držal) dlhodobú pozíciu dvojky na hernom trhu, svoje určite povie aj Microsoft so Sony a netreba vynechávať ani Take 2 – majú Grand Theft Auto 4, čo je dosť pádny argument. Jednoducho sa máme čo tešiť. Pretože keď sa začnú biť veľkí a rozhodnú sa nakloniť si k sebe publikum, pôjde o jednoznačnú výhodu pre nás. Na reči, že všetci napokon skončia u EA, tak môžete pokojne zabudnúť, teraz nás čaká tvrdý konkurenčný boj, na ktorý nie je dôvod netešiť sa.

