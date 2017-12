Prechod na digitálne vysielanie môže stáť vyše 8 miliárd

2. dec 2007 o 20:30 SITA

BRATISLAVA 30. novembra (SITA) - Prechod z analógového vysielania na digitálne terestriálne vysielanie (DVB-T), môže podľa odporúčaného modelu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) stáť SR z Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS) viac ako 8,5 mld. Sk.

Vyplýva to z materiálu, ktorý na pripomienkové konanie predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny. "V prípade zvolenia tohto modelu budú priame náklady na Operačný program Informatizácia spoločnosti maximálne 8,522 mld. Sk, pre 1 901 344 domácností, pri intenzite pomoci 75 % z ceny zariadenia (maximálne 4,5 tis. Sk) na domácnosť," uvádza sa v správe MDPT.

Prostriedky by mali byť poskytnuté systémom investor verejnej služby (MDPT) - sprostredkovateľ (predajcovia techniky) - prijímateľ verejnej služby (koncoví užívatelia), takzvaným "poukážkovým systémom". Poskytovateľ prostriedkov by na základe zvoleného kľúča umožnil klientom prístup k poukážkam. Predajca vybraných zariadení si následne uplatní náhradu za poskytované tovary u poskytovateľa prostriedkov, a to na základe predložených poukážok.

Analógové vysielanie, ktoré bude vysielané paralelne s digitálnym, bude podľa aktuálnych cien stáť mesačne približne 31 mil. Sk. Táto cena nezahŕňa všetky náklady analógového vysielania vysielateľov, pokrýva len tú časť, ktorá je najmenej ovplyvniteľná hospodárením a manažmentom vysielateľov. Použitie verejných prostriedkov na spolufinancovanie paralelnej prevádzky podporou analógového vysielania neporuší ani neohrozí hospodársku súťaž, keďže prostriedky budú poskytnuté v súlade s pravidlami štátnej pomoci.

Riešenie nákladov na zmenu technológie a zariadení na vstupe a v prenose nie je predmetom materiálu MDPT a tieto náklady budú plne kryté zo súkromných zdrojov prevádzkovateľov sietí a vysielateľov. MDPT tiež uvažuje nad možnosťou využiť ako formu kofinancovania prechodu z analógového vysielanie na DVB-T, projekty public private partnership (PPP).

Digitálne terestriálne vysielanie je šírené prostredníctvom siete zariadení podobne, ako je to pri analógovom terestriálnom vysielaní. V rámci prechodu na DVB-T bude podľa MDPT potrebné vybudovať novú sieť digitálnych vysielačov. Súčasná analógová sieť má približne 1 093 vysielačov a prevádzačov, pričom asi 5,4 % z nich je samotných vysielacích zariadení. Čo sa týka stavieb, niektoré bude možné začleniť do budovanej siete vysielačov pre digitálne terestriálne vysielanie, avšak nebude možné využiť ani jedno vysielacie zariadenie.

Nepotrebné zariadenia budú postupne do konca roku 2012 tvoriť odpad, pričom predpokladané náklady na ich demontáž sú v súčasnosti približne 54 mil. Sk. Analógová televízna technológia by podľa predbežných odhadov mala k 31. decembru 2011 tvoriť hodnotu približne 134 mil. Sk.