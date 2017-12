The Simpsons - ako sa Homer hrdinom stal

Je pomerne jednoduché (ak nerátame finančnú stránku) podchytiť si nejaké známe meno, získať licenciu a následne sa nabaliť na hernom spracovaní. Pripraviť však titul, nad ktorým by nefrflali fanúšikovia predlohy i hráči, je však už náročnejšie.

21. nov 2007 o 11:14 Ján Kordoš

Stretávame sa s tým takmer na každom druhom kroku. Treba však priznať, že sa situácia obracia k lepšiemu a svojou troškou k tomu prispelo i Electronic Arts so svojim žltým dobrodružstvom The Simpsons. Tento animovaný seriál patrí medzi najobľúbenejšie a mnohí pochopili, že nejde len o ďalšiu rozprávku s kreslenými postavičkami pre najmenších. Svojim humorom zabáva rodinka Simpsonovcov divákov už niekoľko pekných pár rokov a herné spracovanie sa nám doslova núka. Isteže, už sme tu mali Hit & Run – hru, ktorá seriálu zlé meno rozhodne nerobila a medzi hráčmi sa toto plošinovkové GTA vskutku ujalo. Lenže to bolo pekných pár rokov dozadu. Odvtedy sme si mohli vychutnať celovečerný film a teraz tu máme hru. Znovu plošinovku, znovu v charakteristickom spracovaní a znovu projekt nesmierne zábavný. Na záver všeobecných fráz sa oplatí pripomenúť, že spojitosť medzi hrou a filmom nehľadajte, žiadna totiž nie je. A čom vlastne The Simpsons sú?

Ako už bolo povedané, ide vo svojej podstate o plošinovku, v ktorej si vyskúšate všetkých členov jednej z najznámejších rodín. Aj keď batoľa Maggie sa vám pod ruky dostane len zriedka, konkrétne v úlohách, kde zohráva dôležitú úlohu starostlivá matka Marge. Okrem toho dostaneme pod ruky Homera, Barta a Lisu, pričom takmer každú úroveň (výnimkou je úvodný tutoriál, ktorý je v réžii Homera) odohráte vo dvojici. Nie je to žiadna samoúčelná vec, jednoduchú kooperáciu budete často využívať podľa známeho pravidla: ten zvláda to, druhý zasa tamto. Celý koncept je znovu prebratý zo sveta GTA, aj keď v meradle, ktoré by v dnešných časoch nezostali bez poriadnej kritiky, keby sa The Simpsons prezentovala ako vážna hra. Pred nohami vám leží virtuálny Springfield, stretávate v ňom všetky tie známe postavy, ktoré milujete i v televízii a zbierate štvoricu špeciálnych predmetov – pre každú postavu je to rotujúca ikonka so špeciálnym znakom. Homerovi patrí vrchnák od piva, Bart zbiera podobizne Krastyho, Lisa zas nejakej nádhernej slečny a Marge ceduľky 25% zľavy. Po celom svete sú roztrúsené tak, že k ich získaniu často potrebujete druhé člena rodiny, aby vám cestu sprístupnil, no v jednom momente môžete využívať len určitú dvojicu. Zmenu postáv i lokácie (to aby ste nemuseli dlho cestovať) aktivujete na autobusových zastávkach.

Určite vás bude niekoľko desiatok minút baviť len tak si behať mestom, ale bez odomknutých všetkých hrateľných postáv to jednaj nie je ono a jednak vás prilákajú hrateľné úrovne, ktoré sú vyznačené špeciálnym lúčom. Celkovo je ich osemnásť, každá je rôznorodá, každá niečo paroduje a vždy je to kopec zábavy. Aj keby sme mali vyzdvihnúť úvodnú Homerovu snovú epizódu v čokoládovom svete, boj Marge proti Grand Theft Scratchy alebo vskutku famóznu úroveň, v ktorej sa Bart s Lisou prenesú portálom do špeciálneho prostredia pripomínajúceho toxickú továreň, v ktorej sa robia hry. Jednotlivé haly predstavujú základy hry od enginu po umelú inteligenciu. Nesmierne množstvo narážok si užijete na každom kroku a tu pochopíte, že treba celú hru brať s humorom. Ono sa to inak vlastne ani nedá, hlavne ak zbadáte na stene poster najnovšieho Need for Speed: Sexi Times s Homerom v elastických plavkách, ktoré nám tak rád predvádza Sasha Baron Cohen alias Borat. Srší to z každého kúsku hry a vy sa plošinovkou bavíte. Aby to však nebolo výhradne o skákaní, pripravili do vienka každej postavy niekoľko špecialít, ktorými sa môže oháňať.

Homer má rád pivko, občas si prdne, pričom svojimi vetrami omráči svoje okolie. Inokedy sa nafúkne do obrovskej gule a likviduje všetko naokolo, hlavne však neprekonateľné prekážky. Ďalej si môže cucnúť hélia, nafúknuť sa a následne letiac preskočiť priepasť. S Homerom si aj zastrieľate, ale žiadne násilie neočakávajte. Bart je Bartman, superhrdina so supersilou a super kostýmom, ktorý pripomína akýsi mix medzi všetkými známymi –manmi. Dokáže liezť po lianách, plachtiť, strieľať prakom, používať batmanovský hák a lano a keď vezme akúsi plechovú helmu, stáva sa na chvíľu neohrozeným robocopom. Alebo skôr Bartocopom. Lisa je v podstate mierumilovná, ale dokáže si udrieť aj ona a okrem uspania saxofónom (nie trieskaním, ale hraním naň) znehybní protivníkov. Na špeciálnych miestach využíva svoju mentálnu silu na prebudenie budhovských schopností. Dostane sa do tranzu a akoby božskou rukou presúva na ohraničenej ploche predmetmi tak, aby uvoľnila alebo vytvorila cestu vpred. Jednouché a zábavné. Navyše získa neskôr možnosť akéhosi úderu, zmrazenia a zapálenia. Marge používa hlavne skôr svoj škrekľavý hlas zosilnený v megafóne, čím láka ľudí a jednoduchým spôsobom ich posiela na vybrané miesta.

video //www.sme.sk/vp/1625/

Kombinácia postáv v úrovniach sa vyberá sama, všetko je zvolené len k tomu, aby ste si užívali. Nenechajte sa zlákať jednoduchým šatom a myšlienkou, The Simpsons určite nie sú hrou len výhradne pre deti, dokonca by sme sa odvážili tvrdiť, že tie si neužijú a nerozpoznajú všetky skryté vtipy a myšlienky. A prečo sa vlastne naša rodinka hrá na hrdinov? Je to predsa napísané v manuáli hry – a tak si animované postavičky prečítajú, čo dokážu a idú na vec. Uletené, ale to je aj boj proti násilným hrám (násilím samozrejme), lamentovanie nad minimom inovácií v hernom priemysle (EA si dokáže spraviť zábavu aj zo seba) alebo invázia emzákov. Dôvod sa predsa nájde vždy. Príbeh je komický, to sa musí nechať, ale zároveň jednoduchý a väčšinou špecifický pre jednotlivé úrovne.

GRAFIKA 8 / 10

Z obrázkov sa vám môže zdať, že grafická stránka je pomerne jednoduchá. Ona taká skutočne aj je, lenže v tomto prípade musíme súhlasiť s názorom vývojárov, ktorí sa radšej rozhodli ponechať hre špecifický look známy zo seriálovej predlohy. Textúry bez detailov, minimum next-gen efektov, žiadne takmer filmové animácie medzi jednotlivými úrovňami – áno, je to tak, no bolo by hriechom sprzniť tak známu legendu vyblýskaným kabátom, ktorý by The Simpsons len a len ublížil. Tu sa totiž hrá na atmosféru, spriaznenosť so seriálom a hráč má tak omnoho ľahšiu úlohu predstaviť si, že je skutočne v tom známom animovanom Springfielde, kde na nás mávajú žlté postavičky so štvorprstými rukami. Komixový vzhľad teda rozhodne neurazí, na ostrých hranách textúr sa neporežete a postavičky sú až roztomilo primitívne. Ako zo seriálu. Prostredie je navyše zvýraznené cel-shade technológiou a pestrosť je zaručená v každej z 18 úrovní, ktoré máte k dispozícii, takže sa vám to celé neopozerá. Aj keby ste toho mali dosť, taký útok namosúrených delfínov v prístave vás určite minimálne rozosmeje. Ich pohyb, skoky a kopec ďalších animácií však v konečnom dôsledku dokazuje, že si tu niekto dal dostatočne záležať na výsledku. Pohyby sú teda na úrovni, obrovskú radosť sme však mali z animovaných sekvencií, ktoré nás sprevádzali hraním medzi jednotlivými úlohami – ako by sme sa na seriál pozerali, navyše vo vysokom rozlíšení. Grafika The Simpsons je svojská a prirodzená, to sa nám páči a sme ochotní nejakú tú prekrývajúcu sa textúru hre odpustiť.

INTERFACE 6 / 10

Tu už tak nadšený nebude nikto, pričom dôvodom k miernemu smútku nie je vôbec nepodarené ovládanie, to je vo svojej podstate akoby zrýchlené, komixové, čo hre len prospeje. Horšie je to s kamerou, ktorá robí psie kusy. Môžete ju síce manuálne ovládať, ale niekedy to nejde a v týchto prípadoch sa zbytočne strácate, skáčete do toxického odpadu, neviete zamerať protivníka pri útoku a... a je to obrovský neduh, ktorý zbytočne znemožňuje pohodlné hranie. Na výkyvy kvality inteligentnej kamery sa dá zvyknúť, ale vždy tu budete mať pocit, že tu niečo súdruhovia z EA niečo nezvládli. Toto trpké sklamanie je zvýraznené tým, že sa hra stane neprehľadnou i pre menších, niektoré momenty prepnutia pohľadu boli absurdné, takže ak sme pohybom vpred išli najprv vľavo, potom vpravo a kamera sa medzi týmito možnosťami „inteligentne“ prepínala. Inak je ovládanie jednoduché, zvládnuteľné a prijateľné. Interface sa nesústreďuje na zahltenie množstvom informácií, takže vidíte len to, čo je k hraniu potrebné.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Plošinovky sú žáner zbytočne prehliadaný, pretože ich mnohí považujú za infantilnú zábavu. Keby sme mali porovnať dva tituly z tohto žánru, ktoré sme mali k dispozícii v poslednom čase, zostali by sme v šoku. Najnovší Ratchet & Clank je od The Simpsons úplne odlišným kúskom, no oba sú až nepríjemne hrateľné. The Simpsons vsádzajú na úplne iný druh zábavy, kooperáciu a všadeprítomný vtip, humor a zábavu. Ak máte radi žltú rodinku, určite sa neraz zasmejete a rôzne narážky si vyslovene užijete. The Simpsons je teda hrou, ktorá je založená – rovnako ako seriál – na humore a nekladie pred nikoho žiadne morálne riešenia, len poukáže na skutočnosť, aká žiaľ panuje i v našich životoch. Napríklad Lisa síce zastaví fabriku na spracovanie dreba, ale jej zamestnanci teraz nemajú prácu - morálna dilema, na ktorú sa na začiatku nepomyslelo. Nie je to hra pre najmenších, tí tu nájdu len kreslené postavičky, ale prečo ten ujo prdí, rozumieť nemusia. Odreagovanie, to rozhodne áno, pre tento žáner sa vo svojej podstate zvrátené jednanie Simpsonovcov hodí. Ak budete prechádzať po prvýkrát úrovňou, plytvanie nadšením sa toleruje, ono je skutočne všetko doplnené o detaily, ktoré vás dostanú. Neviete čo a ako, tak si vzájomnú spoluprácu vychutnávate a skúšate to a to. Všetko je navyše zabalené to vtipného kabátu, vskutku vtipného, ktorý je navyše nášmu srdcu blízky. Ak to nie je váš prípad, zrejme The Simpsons nebude ani tak prepracovaná zábava.

MULTIPLAYER

Klasický multiplayer tu nenájdete, ale ak máte druhý gamepad, stačí ak sa niekto vo vašej blízkosti chopí druhej postavy a hneď je o zábavu postarané.

video //www.sme.sk/vp/1626/

ZVUKY 9 / 10

Ak je niečo úchvatné, tak rozhodne zvukový sprievod, hlavne dabing. Prostredie so svojimi komicky podivnými a podivne komickými samplami tvoria výborný podmaz pre hlasy postáv. A ten je vďaka neustále rozprávajúcim postavám vynikajúci, nesmierne vtipný a jednotlivé hlášky sa neopakujú až tak často, aby vás omrzeli. Ak poznáte hlasy postáv len z českého dabingu, môžete aspoň porovnať, ktorí protagonisti sú lepší, ale ak začujete Homerovo roztomilé huhňanie či Bartov sarkazmus, vystrelí vás to poriadne vysoko. Podobné komentáre sa z hier v poslednom čase vytrácajú a mĺkvi hrdinovia sa objavujú stále častejšie. Sme nesmierne radi, že The Simpsons na to idú úplne opačne a hláškujúci hrdinovia sa nám páčia.

HUDBA 8 / 10

Nenájdete tu žiadne prepracované melódie nahrané orchestrom, ani žiadne známe mená. Súbor jednoduchých skladieb korešponduje s konceptom úrovne a hoci ide o vskutku primitívnu hudbu, do prostredia sa nesmierne hodí a dvíha arkádovú úroveň. Parodovanie skladieb z iných titulov je počuteľné a mnohokrát navodí doslova nostalgickú atmosféru.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Arkádová hrateľnosť automaticky odsúva akúkoľvek umelú inteligenciu protivníkov do úlohy štatistov, pretože funguje na jednoduchom princípe: vidím, idem po tom. Nič iné sme ani nečakali, žiadne taktické kúsky a spolupráca protivníkov. Je to predsa len arkáda. Obtiažnosť logických problémov nie je vysoká, na všetko prídete buď okamžite alebo behom minútky. Nezdržuje to a bavíte sa pri hraní. Dĺžka hry už klasicky nie je príliš veľká, na prvé dohranie vám zrejme bude stačiť pohodlných 10 hodín, čo je už i tak dostatočne dlhá doba. Po úrovni však nájdete mnoho bonusových symbolov, navyše sa môžete pokúsiť splniť level v stanovenom čase (a to sa vám na prvýkrát určite nepodarí), takže dôvod rozohrať hru alebo jednotlivé úrovne znovu, tu je, čo sa ráta.