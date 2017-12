Amazon.com dáva šancu e–papieru

Internetové kníhkupectvo Amazon.com chce naštartovať predaj elektronických kníh. Zariadenie Amazon Kindle sa začne predávať za 399 dolárov a umožní používateľom sťahovať knihy, noviny a blogy pomocou bezdrôtového pripojenia.

22. nov 2007 o 8:00 (reuters, tu)

Naraz bude možné v zariadení skladovať 200 kníh. Zariadenie bude vážiť približne tristo gramov s rozmermi 13,5 krát 19 centimetrov. Má jednoduchú klávesnicu, šesťpalcový displej a batérie dodávajúce energiu na tridsať hodín fungovania.

Zo servera Amazon.com sa bude dať doň sťahovať aj najnovšie tituly kníh, jeden za približne desať dolárov.

Elektronický papier

„Otázka znie, ako vylepšiť niečo také vyvinuté a využívané ako sú knihy?“ povedal na tlačovej konferencii šéf exekutívy spoločnosti Amazon, Jeff Bezos.

„Milovníci kníh sa ma často pýtajú: Existuje spôsob, ako sprostredkovať to, čo milujeme na knihách, no zároveň to skombinovať s možnosťami pokročilých technológií?“

Zariadenie Amazon Kindle bude obsahovať displej s použitím technológie elektronického papiera, ktorá rieši problém s čítaním kníh na monitore počítača, ktoré doteraz bývalo únavné pre ľudské oči.

Na trhu už existuje viacero zariadení, ktoré elektronický papier podporujú, najväčšiu obľubu si získal Sony Reader, ktorému hneď po štarte predpovedali, že sa stane iPodom pre knihy. Na rozdiel od Amazon Kindle však neumožňuje pripojenie na internet.

Amazon chce aj noviny

Amazon.com začne pre svoje zariadenie predávať aj predplatné novín - používatelia budú môcť každé ráno do svojej e-book čítačky získať čerstvé vydanie.

Zatiaľ sa takto budú dať čítať New York Times a Wall Street Journal. Predplatné bude stáť od šesť do pätnásť dolárov. Okrem novín sa budú dať stiahnuť aj časopisy - tie budú stáť od jedného do štyroch dolárov za mesiac.

Zariadenie môže preraziť

Podľa Scotta Devitta, analytika spoločnosti Stifel Nicolaus, má zariadenie veľkú šancu zmeniť biznis s elektronickými knihami.

„Myslím si, že Amazon Kindle by mohol byť trójskym koňom servera Amazon.com v úlohe dokončiť misiu servera ponúkať tovar všetkých druhov,“ povedal.

Amazon už umožňuje zákazníkom sťahovať videá cez službu Amazon Unbox, hudbu zase môžu sťahovať cez nedávno spustený Amazon MP3 store.

Server Amazon.com momentálne ponúka na stiahnutie vyše 90 000 kníh, zariadenie Amazon Kindle mu tak umožní ponúknuť ich čítanie v lepšej kvalite širšej verejnosti ako doteraz.