Virtuálna reklama pomáha aj televízii

Osobitný spôsob propagácie televízneho programu na webe naozaj pomáha jeho popularite medzi používateľmi internetu. Dokazuje to výskum popularity televíznych programov na weboch 6 najsledovanejších americ­kých televízií. Čo neprekvapilo, bolo víťazstvo šo

12. nov 2007 o 12:06

u Dancing with the Stars.

Prekvapivé bolo, že v prvej päťke sa umiestnila aj stránka televízneho seriálu CSI: Kriminálka New York. Podľa New York Times za to vďačí kroku televízie CBS, ktorá v rámci reklamnej kampane vyslala hlavnú postavu seriálu do internetového virtuálneho sveta SecondLife.(sif)