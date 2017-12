Národné úrady sú proti vytvoreniu jednotného dozoru pre telekomunikačný trh

Regulačné úrady 27 členských štátov Európskej únie sú proti vytvoreniu jednotného dozorného orgánu pre telekomunikačný trh, ktorý navrhuje eurokomisárka Redingová.

12. nov 2007 o 11:45 TASR

Bonn. Regulačné úrady 27 členských štátov Európskej únie (EÚ) sú proti vytvoreniu jednotného dozorného orgánu pre telekomunikačný trh.

Asociácia európskych regulačných úradov (ERG) vo svojom liste adresovanom eurokomisárke pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingovej síce podporuje zúženie vzájomnej spolupráce ale kritizuje návrh vytvorenia jednotného regulačného orgánu. "Národné regulačné úrady sú presvedčené, že decentralizovaná štruktúra sa osvedčila," uviedol prezident nemeckého telekomunikačného regulátora Bundesnetzagentur Matthias Kurth. Národné regulačné úrady nepovažujú za potrebné vytvorenie spoločného orgánu ani právo veta zo strany Európskej komisie (EK) pri jednotlivých opatreniach.

Redingová v utorok predstaví svoj návrh novej regulácie telekomunikačného trhu. V jeho rámci plánuje aj vytvorenie európskeho dozorného orgánu pre telekomunikačný trh. Brandža sa však obáva nárastu byrokracie. Kritika takéhoto návrhu prišla aj zo strany niektorých členských štátov, napríklad Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie.

Redingová naproti tomu dôrazne obhajuje takúto inštitúciu: "Chcem urobiť revolúciu na európskom telekomunikačnom trhu. A k tomu potrebujeme malý európsky dozorný orgán." Tento dohľad by mal pomôcť pri odstraňovaní bariér prekážajúcich hospodárskej súťaži v rámci spoločného trhu. Zvýšiť by sa mala aj kompetencia národných dohľadov, ktoré by napríklad mohli "funkčne oddeliť prevádzkovanie siete a služieb, ktoré je v rukách jedného veľkého operátora".

Podľa eurokomisárky prekážkami na európskom telekomunikačnom trhu sú národné hranice. Redingová uviedla pre nemecký týždenník Der Spiegel, že chce odstrániť takéto prekážky. Pripomenula, že mobilné siete v USA sa rozprestierajú od San Francisca po New York a že v Číne sa telefonuje od púšte Gobi až po Šanghaj za rovnakých podmienok. V Európe naproti tomu existuje 27 rozdrobených systémov. "Európa konečne potrebuje spoločný vnútorný trh v oblasti telekomunikácií," povedala Redingová, ktorá tento rok presadila výrazné zníženie roamingových poplatkov v rámci únie.

