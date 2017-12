Američania menia definíciu súkromia

Podľa predstaviteľa americkej tajnej služby už súkromie nemôže znamenať anonymitu.

12. nov 2007 o 8:18 TASR

Washington 12. novembra (TASR) - Obyvatelia Spojených štátov musia zmeniť svoju definíciu súkromia. V čase, keď Kongres debatuje o nových pravidlách pre tajné sledovanie elektronickej komunikácie vládnymi agentúrami, to vyhlásil Donald Kerr, popredný predstaviteľ americkej tajnej služby. Podľa Kerra súkromie už nemôže znamenať anonymitu.

Vyjadrenia prišli v období, keď sa Kongres už po druhý raz zaoberá Zákonom o zahraničnom spravodajskom prieskume (FISA). Zákonodarcovia v lete 2006 narýchlo zmenili legislatívu z roku 1978, aby vláde umožnili na území USA tajné odpočúvanie bez súdneho príkazu v prípade, že existuje opodstatnený predpoklad, že jeden z odpočúvaných sa nachádza mimo Spojených štátov.

Pôvodný zákon vyžadoval súdny príkaz pre akékoľvek odpočúvanie vykonávané výhradne na území USA, aby sa chránilo súkromie Američanov. Biely dom však argumentoval, že zákon bráni získavaniu spravodajských informácií, pretože vzhľadom na technologický vývoj prechádza čoraz väčší objem zahraničnej komunikácie kanálmi so sídlom v USA.

Najspornejšou časťou novej legislatívy je otázka, či telekomunikačné spoločnosti chrániť pred civilnými žalobami za to, že v rokoch 2001-07 mali vláde poskytnúť prístup k súkromným e-mailom a telefonátom bez súdneho príkazu na základe FISA.

Niektorí členovia Kongresu vrátane členov senátneho právneho výboru sa zrejme zdráhajú udeliť imunitu. Žaloby môžu byť jediným spôsobom, ktorým sa dá zistiť, ako hlboko sa vláda vŕtala v súkromí ľudí bez povolenia súdu.

Výbor má tento týždeň rozhodnúť, či návrh zákona bude chrániť telekomunikačné spoločnosti. V súčasnosti čaká na vyriešenie približne 40 žalôb, ktoré sa týkajú odpočúvania.

Hlavný svedok v kalifornskej žalobe proti spoločnosti AT&T tvrdí, že vláda "vysáva" miliardy e-mailov a telefonátov, ktoré prejdú cez ústredňu AT&T v San Franciscu.

Mark Klein, penzionovaný technik AT&T, v roku 2003 pracoval na pripojení zariadenia, ktoré - ako tvrdí - kopírovalo a na vládny superpočítač odkláňalo každý hovor, e-mail a prístup na internetovú stránku uskutočnený prostredníctvom liniek AT&T.

Organizácie Electronic Frontier Foundation, ktorá vzniesla hromadnú žalobu, tvrdí, že v USA je asi 20 takýchto zariadení.

Biely dom sľúbil, že bude vetovať akýkoľvek zákon, ktorý neudelí imunity pred takýmito žalobami. Kongresoví lídri dúfajú, že práce na zákone dokončia ešte v novembri. Legislatíva má nahradiť zákon, ktorý podľa kritikov vláde umožňuje čítať e-maily Američanov a odpočúvať ich telefonáty bez súdneho dozoru.

Debata sa rozprúdila v čase, keď sa milióny ľudí v USA - osobitne mladých - už vzdali anonymity na webových stránkach zameraných na vytváranie sociálnych sietí ako MySpace a Facebook, alebo v rámci internetového obchodu. Tieto stránky odhaľujú verejnosti, vláde a korporáciám v minulosti pozorne strážené informácie, akými sú osobné štatistické údaje a čísla kreditných kariet.

"Ľudia o dve generácie mladší ako my majú veľmi odlišnú predstavu o tom, čo je nevyhnutné súkromie, čo zo svojich životov a záležitostí si želajú chrániť," povedal Kerr (68) v októbri na konferencii v San Franciscu.

"Ochrana anonymity nie je súbojom, v ktorom možno zvíťaziť. Každý, kto naťukal svoje meno do Googla, to chápe," dodal s tým, že treba sa sústrediť na to, aby osobné údaje neboli zneužívané na vykrádanie bankových účtov a podobné zločiny.